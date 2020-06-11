Вязаные тапочки на любой размер

В нашем саду помимо обычной водопроводной воды имеется система полива собранной дождевой водой. Она весьма проста и примитивна. Вода с крыши собирается в желоб и после в приставленную к стене дома бочку. В нижней части бочки имеется отверстие с подведенным к нему краном и шлангом. Иногда конструкция забивается и прочищать приходится шланг, что крайне неудобно. Именно так и возникла идея сделать простой фильтр воды для сада своим руками. Собирать его, конечно же, мы будем из того, что имеется под рукой.