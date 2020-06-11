Вязаные тапочки на любой размер

Обрабатывать земельный участок будет намного проще, если сделать самодельный трактор-переломку 4+4 своими руками с двигателем от Оки. Изготовление самодельного трактора будет намного дешевле, чем покупать уже готовое изделие. Однако для создания трактора своими руками потребуются базовые знания...
У хорошей хозяйки в обиходе всегда найдется несколько ковриков для ванной. И лучше всего, если это коврики, которые не скользят! Сделать их можно своими руками. При этом вы потратите минимум средств, но в результате сошьете отличный коврик своими...
Старые покрышки можно использовать с пользой, после того как они отслужили свою службу в угоду автомобилю, еще не один год. Конечно же, большую часть своей дальнейшей службы они проводят на даче. Сегодня мы будем делать клумбы из старых покрышек своими руками.
Бадан, или бергения, относится к семейству камнеломковых. Он восхищает броскими мощными куртинами капустоподобных листьев, они вместе с красивыми красными и белыми цветками, появляющимися в конце весны, создают некую «изюминку» в дизайне сада.
Вяжем спицами! Ни для кого не секрет, что все гениальное – просто. Относится эта фраза и к этому замечательному кардигану. Вяжется легко – платочной вязкой, застежек не имеет, поэтому не нужно заморачиваться с ними. Это отличный вариант даже для начинающих мастериц.
Кто бы мог подумать, что такую полезную для своей машины или автомастерской вещь, как домкрат, можно сделать своими руками. Но факты упрямо это подтверждают. Если есть домашняя мастерская с необходимым набором инструментов, все обязательно получится.
На повестке дня – смородина и крыжовник. У растений смородины и крыжовника в июне заканчивается цветение и начинается формирование урожая, поэтому необходимо создать оптимальные условия для их развития и вегетации.
Наступило лето, забот - работ в саду прибавилось. Это и подкормки, и рыхления, и поливы, и прополки, и борьба с вредителями и болезнями, то есть внушительный букет мероприятий, комплекс мероприятий, которые должны быть выполнены на всех культурах - и плодовых, и ягодных.
Современные рукодельницы стремятся, чтобы их вещи не уступали по качеству по крайней мере изделиям фабричного производства. А некоторым умелицам удается имитировать и фирменные вещи. Оверлок в таком случае первый помощник. А я его активный пропагандист. Ведь шитье с этой чудо-машиной действительно приятно и быстро.
В нашем саду помимо обычной водопроводной воды имеется система полива собранной дождевой водой. Она весьма проста и примитивна. Вода с крыши собирается в желоб и после в приставленную к стене дома бочку. В нижней части бочки имеется отверстие с подведенным к нему краном и шлангом. Иногда конструкция забивается и прочищать приходится шланг, что крайне неудобно. Именно так и возникла идея сделать простой фильтр воды для сада своим руками. Собирать его, конечно же, мы будем из того, что имеется под рукой.
Довольно часто часть из нас покупает коптильню для приготовления еды по технологии холодного копчения. Тут не поспоришь, еда получается действительно вкусная. Но что бы данный процесс был для вас более выгоден можно коптильню не покупать, а сделать самому, причем это не создаст вам ни каких трудностей и избавит от похода в место покупки. Рассмотрим, как изготавливается данное изделие для холодного копчения.
Вязание крючком доставляет массу удовольствия, если вы вяжете такой вот роскошный и яркий плед. Конечно, многим эта работа покажется слишком затратной и трудоемкой, но, согласитесь, купить такой чудесный плед невозможно.
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