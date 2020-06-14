Тапочки из трикотажной пряжи своими руками 

Обрабатывать земельный участок будет намного проще, если сделать самодельный трактор-переломку 4+4 своими руками с двигателем от Оки. Изготовление самодельного трактора будет намного дешевле, чем покупать уже готовое изделие. Однако для создания трактора своими руками потребуются базовые знания...
У хорошей хозяйки в обиходе всегда найдется несколько ковриков для ванной. И лучше всего, если это коврики, которые не скользят! Сделать их можно своими руками. При этом вы потратите минимум средств, но в результате сошьете отличный коврик своими...
Вязание крючком доставляет массу удовольствия, если вы вяжете такой вот роскошный и яркий плед. Конечно, многим эта работа покажется слишком затратной и трудоемкой, но, согласитесь, купить такой чудесный плед...
Интересный способ создания тапочек своими руками из трикотажной пряжи. Такая обувь особенно актуальна в холодную пору.
Итак, нам понадобится:
крючок №7 и № 6;
трикотажная пряжа;
спицы 5,5;
ножницы.
Начальное количество петель набирается с учетом размера ноги будущего владельца. Для 36 размера – 17 петель, для 37 – 18, для 38-39 – 19, для 40-41 – 20, для 42-43 – 21.
Во вторую петлю от крючка провязываем столбик без накида. Делаем 10 столбиков. Затем провязываем 1 полустолбик с одним накидом и 6 столбиков с одним накидом. В последнюю петлю провязываем 5 столбиков также с одним накидом.
Изделие начнет заворачиваться, поэтому нужно повторить все в обратном порядке. В последнюю петлю провяжите 2 столбика без накида (прибавка). Соедините ряд столбиком без накида.
Для 2-го ряда необходимо набрать 3 воздушные петли. В первую провязываем 2 столбика с одним накидом. Остальное — одинарным столбиком с накидом.
Крайние 5 столбиков с одним накидом, которые мы провязали в начале, заполняем следующим образом: первые два – 2 столбика с одним накидом, третий – 3, четвертый и пятый – по 2.
Следующий ряд вяжем столбиком с одним накидом до прибавки. В первую петлю — один столбик с накидом, во вторую — два. В последнюю петлю стоит также провязать один столбик. Далее соединяем ряд с крайней петлей в первом ряду и прячем кончики.
Делаем такую же деталь, но не обрезаем нить. Складываем обе заготовки вместе и протягиваем крючком нить сквозь первую. Провязываем все петли соединительным столбиком.
Сшиваем серединку и делаем подошву для второго тапочка по той же схеме.
Далее откладываем крючок в сторону и берем спицы. Набираем 16 петель и оставляем длинный кончик (он нам еще понадобится). Всего нужно будет провязать 22 поворотных ряда лицевой петлей.
Для провязки 23 снимаем первую петлю, а две следующие провязываем вместе. Продолжаем так до конца ряда, но последние две петли провязываем вместе.
Теперь закрываем вязание. Переносим нить на другую сторону и провязываем три петли вместе. Возвращая рабочую петлю в основу, провязываем по две вместе до конца ряда, последние три — тоже вместе.
Пришейте верхнюю деталь к подошве. Крючком №6 вытягиваем хвостик за две стенки косички, протягиваем нить сквозь каждую петлю, пока детали не соединятся вместе. Остатки нить для аккуратности стоит спрятать.
Более подробную инструкцию смотрите на видео ниже:
В последние годы огромную популярность среди садоводов приобрел цветок под названием гацания. Эта уроженка африканских просторов покоряет раз и навсегда – цветок не только неприхотлив, но и невероятно красив в период своего пышного цветения. Добавляет достоинств гацании ее завидная засухоустойчивость и непритязательность к условиям выращивания.
При размножении растений черенками иногда возникает проблема с корнеобразованием. Для ускорения процесса можно прибегнуть к стимуляторам промышленного производства, самые популярные из них – корневин и гетероауксин. Но есть и несколько проверенных временем народных способов для улучшения корнеобразования.
Многие насекомые ориентируются в выборе пригодных для еды и размножения мест по запаху. И значительную их часть можно просто отпугнуть, или сбить с пути, используя при этом растения-репелленты, которые вызывают отталкивающую реакцию у насекомых.
Строительство теплицы не всегда связано с большими расходами, когда ее себестоимость дороже возможного урожая за много сезонов. Если к подбору материалов подойти с особым усердием, все может получиться очень бюджетно, буквально меньше 20 долларов, даже для теплицы 6х4 м.
Уже в конце мая салаты и редиску повреждали мухи, а в начале июня - и личинки этих вредителей. В июне их вредоносность проявилась на всех крестоцветных. К середине месяца следует ожидать появление гусениц капустной, несколько позже - репной белянок и капустной моли.
Старые покрышки можно использовать с пользой, после того как они отслужили свою службу в угоду автомобилю, еще не один год. Конечно же, большую часть своей дальнейшей службы они проводят на даче. Сегодня мы будем делать клумбы из старых покрышек своими руками.
Бадан, или бергения, относится к семейству камнеломковых. Он восхищает броскими мощными куртинами капустоподобных листьев, они вместе с красивыми красными и белыми цветками, появляющимися в конце весны, создают некую «изюминку» в дизайне сада.
Вяжем спицами! Ни для кого не секрет, что все гениальное – просто. Относится эта фраза и к этому замечательному кардигану. Вяжется легко – платочной вязкой, застежек не имеет, поэтому не нужно заморачиваться с ними. Это отличный вариант даже для начинающих мастериц.
Кто бы мог подумать, что такую полезную для своей машины или автомастерской вещь, как домкрат, можно сделать своими руками. Но факты упрямо это подтверждают. Если есть домашняя мастерская с необходимым набором инструментов, все обязательно получится.
На повестке дня – смородина и крыжовник. У растений смородины и крыжовника в июне заканчивается цветение и начинается формирование урожая, поэтому необходимо создать оптимальные условия для их развития и вегетации.
Наступило лето, забот - работ в саду прибавилось. Это и подкормки, и рыхления, и поливы, и прополки, и борьба с вредителями и болезнями, то есть внушительный букет мероприятий, комплекс мероприятий, которые должны быть выполнены на всех культурах - и плодовых, и ягодных.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.