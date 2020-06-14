Тапочки из трикотажной пряжи своими руками 

Интересный способ создания тапочек своими руками из трикотажной пряжи. Такая обувь особенно актуальна в холодную пору.

Итак, нам понадобится:

крючок №7 и № 6;

трикотажная пряжа;

спицы 5,5;

ножницы.

Начальное количество петель набирается с учетом размера ноги будущего владельца. Для 36 размера – 17 петель, для 37 – 18, для 38-39 – 19, для 40-41 – 20, для 42-43 – 21.

Во вторую петлю от крючка провязываем столбик без накида. Делаем 10 столбиков. Затем провязываем 1 полустолбик с одним накидом и 6 столбиков с одним накидом. В последнюю петлю провязываем 5 столбиков также с одним накидом.

Изделие начнет заворачиваться, поэтому нужно повторить все в обратном порядке. В последнюю петлю провяжите 2 столбика без накида (прибавка). Соедините ряд столбиком без накида.

Для 2-го ряда необходимо набрать 3 воздушные петли. В первую провязываем 2 столбика с одним накидом. Остальное — одинарным столбиком с накидом.

Крайние 5 столбиков с одним накидом, которые мы провязали в начале, заполняем следующим образом: первые два – 2 столбика с одним накидом, третий – 3, четвертый и пятый – по 2.

Следующий ряд вяжем столбиком с одним накидом до прибавки. В первую петлю — один столбик с накидом, во вторую — два. В последнюю петлю стоит также провязать один столбик. Далее соединяем ряд с крайней петлей в первом ряду и прячем кончики.

Делаем такую же деталь, но не обрезаем нить. Складываем обе заготовки вместе и протягиваем крючком нить сквозь первую. Провязываем все петли соединительным столбиком.

Сшиваем серединку и делаем подошву для второго тапочка по той же схеме.

Далее откладываем крючок в сторону и берем спицы. Набираем 16 петель и оставляем длинный кончик (он нам еще понадобится). Всего нужно будет провязать 22 поворотных ряда лицевой петлей.

Для провязки 23 снимаем первую петлю, а две следующие провязываем вместе. Продолжаем так до конца ряда, но последние две петли провязываем вместе.

Теперь закрываем вязание. Переносим нить на другую сторону и провязываем три петли вместе. Возвращая рабочую петлю в основу, провязываем по две вместе до конца ряда, последние три — тоже вместе.

Пришейте верхнюю деталь к подошве. Крючком №6 вытягиваем хвостик за две стенки косички, протягиваем нить сквозь каждую петлю, пока детали не соединятся вместе. Остатки нить для аккуратности стоит спрятать.

Более подробную инструкцию смотрите на видео ниже:

По инф. zhurnal.rykodelniza.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...