ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Хорошо смородину подкормишь — урожай богатый соберешь
2020-05-26-14-52-04
Правила подкормки смородины.
Самодельный трактор c двигателем от Оки
-c-
Обрабатывать земельный участок будет намного проще, если сделать самодельный трактор-переломку 4+4 своими руками с двигателем от Оки. Изготовление самодельного трактора будет намного дешевле, чем покупать уже готовое изделие. Однако для создания трактора своими руками потребуются базовые знания...
Банные коврики своими руками
2020-06-01-02-28-38
  У хорошей хозяйки в обиходе всегда найдется несколько ковриков для ванной. И лучше всего, если это коврики, которые не скользят! Сделать их можно своими руками. При этом вы потратите минимум средств, но в результате сошьете отличный коврик своими...
Оригинальный плед крючком
2020-06-01-02-38-22
Вязание крючком доставляет массу удовольствия, если вы вяжете такой вот роскошный и яркий плед. Конечно, многим эта работа покажется слишком затратной и трудоемкой, но, согласитесь, купить такой чудесный плед...
Летний пуловер для девочки (Вязание спицами)
2020-05-25-02-32-31
Для наших рукодельниц! Порадуйте своих внучек новинкой на летний сезон - свяжите пуловер.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Шьем сами летнее платье
По инф. zhurnal.rykodelniza.ru   
13 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта

 

Как быстро и легко сшить летнее платье показано в этом мастер-классе. Смотрите, учитесь и шейте платье на лето своими руками.

Шьем сами летнее платье 

Яркое платье из ситца станет вашей любимой вещью.

 

По инф. zhurnal.rykodelniza.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
  • Шьем сами летнее платье
      Как быстро и легко сшить летнее платье показано в этом мастер-классе. Смотрите, учитесь и шейте платье на лето своими руками.
  • Травы — помощники и защитники
    Многие насекомые ориентируются в выборе пригодных для еды и размножения мест по запаху. И значительную их часть можно просто отпугнуть, или сбить с пути, используя при этом растения-репелленты, которые вызывают отталкивающую реакцию у насекомых.
  • Как построить самую дешевую и полноценную теплицу
    Строительство теплицы не всегда связано с большими расходами, когда ее себестоимость дороже возможного урожая за много сезонов. Если к подбору материалов подойти с особым усердием, все может получиться очень бюджетно, буквально меньше 20 долларов, даже для теплицы 6х4 м.
  • Помидоры плохо растут? Разберемся в причинах
    Помидоры, томаты, великолепные плоды-ягоды, довольно крупные, вытянутой, овальной либо совсем круглой формы. Они могут быть разных цветов и вкусов.
  • Защищаем посадки от вредителей в июне
    Уже в конце мая салаты и редиску повреждали мухи, а в начале июня - и личинки этих вредителей. В июне их вредоносность проявилась на всех крестоцветных. К середине месяца следует ожидать появление гусениц капустной, несколько позже - репной белянок и капустной моли.
  • Вязаные тапочки на любой размер
    Вязаные тапочки подойдут для мужчин и женщин. Отличный вязаный подарок! Размер 36-38, спицы 4,5 мм, пряжа 200 грамм в 100 м (вяжутся в 2 сложения).
  • В июне работы на даче в разгаре. Что важно сделать в это время?
    Во второй половине июня наступает климатическое лето. В солнечные дни надо принимать меры по активной вентиляции теплиц и парников.
  • Клумбы из старых покрышек своими руками
      Старые покрышки можно использовать с пользой, после того как они отслужили свою службу в угоду автомобилю, еще не один год. Конечно же, большую часть своей дальнейшей службы они проводят на даче. Сегодня мы будем делать клумбы из старых покрышек своими руками.
  • Бадан - «слоновьи уши»
    poliv1 Бадан, или бергения, относится к семейству камнеломковых. Он восхищает броскими мощными куртинами капустоподобных листьев, они вместе с красивыми красными и белыми цветками, появляющимися в конце весны, создают некую «изюминку» в дизайне сада.
  • Нежный кардиган платочной вязкой
    Вяжем спицами! Ни для кого не секрет, что все гениальное – просто. Относится эта фраза и к этому замечательному кардигану. Вяжется легко – платочной вязкой, застежек не имеет, поэтому не нужно заморачиваться с ними. Это отличный вариант даже для начинающих мастериц.
  • Не забываем прищипывать петунию, чтоб цвела пышнее
    petunia Чтобы петуния радовала вас пышным цветением, ее необходимо своевременно прищипывать - удалять ее верхние отросшие побеги.
  • Как сделать мощный домкрат в домашней мастерской
    Кто бы мог подумать, что такую полезную для своей машины или автомастерской вещь, как домкрат, можно сделать своими руками. Но факты упрямо это подтверждают. Если есть домашняя мастерская с необходимым набором инструментов, все обязательно получится.
  • Укоренение черенков: полезные советы
    peresadka Какие условия нужны для успешного укоренения черенков?
  • Крыжовник и смородина в июне: что нужно сделать?
    krijovnik На повестке дня – смородина и крыжовник. У растений смородины и крыжовника в июне заканчивается цветение и начинается формирование урожая, поэтому необходимо создать оптимальные условия для их развития и вегетации.
  • Как правильно настрочить обтачку
    shitie Эта простая швейная хитрость зафиксирует обтачку в нужном положении и не позволит ей отворачиваться во время носки изделия.
  • Засучим рукава: работы в июньском саду немало
    obrezka der Наступило лето, забот - работ в саду прибавилось. Это и подкормки, и рыхления, и поливы, и прополки, и борьба с вредителями и болезнями, то есть внушительный букет мероприятий, комплекс мероприятий, которые должны быть выполнены на всех культурах - и плодовых, и ягодных.
  • Компост и деревья - неудачное соседство
    dacha uborka Слышала, что компостную кучу нельзя располагать рядом с плодовыми деревьями и ягодными кустарниками. Если это действительно так, то почему? Л. Бахтина
  • Шитье на оверлоке: пять ценных советов
    Современные рукодельницы стремятся, чтобы их вещи не уступали по качеству по крайней мере изделиям фабричного производства. А некоторым умелицам удается имитировать и фирменные вещи. Оверлок в таком случае первый помощник. А я его активный пропагандист. Ведь шитье с этой чудо-машиной действительно приятно и быстро.
  • Почему молодые деревья не плодоносят?
    obrezka der Что делать, если садовые деревья хорошо растут, но не дают урожая?
  • Фильтр воды для сада своими руками
    В нашем саду помимо обычной водопроводной воды имеется система полива собранной дождевой водой. Она весьма проста и примитивна. Вода с крыши собирается в желоб и после в приставленную к стене дома бочку. В нижней части бочки имеется отверстие с подведенным к нему краном и шлангом. Иногда конструкция забивается и прочищать приходится шланг, что крайне неудобно. Именно так и возникла идея сделать простой фильтр воды для сада своим руками. Собирать его, конечно же, мы будем из того, что имеется под рукой.

 

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 