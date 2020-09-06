Преображение старых советских стульев

Советская мебель высоко ценится и сегодня, ведь она прочная, надежная и обладает простым, но вместе с тем изящным дизайном, который отлично вписывается в современный интерьер. Более того, многие сегодня просто мечтают заполучить советскую мебель себе, и поэтому ее очень активно выкупают и реставрируют.

Если вы счастливый обладатель, например, пары советских стульев, то считайте, что вы владелец настоящего клада! Такие стулья можно как просто отреставрировать, освежив их внешний вид, так и превратить их, например, вот в такую оригинальную скамеечку.

Вам потребуются:

стулья;

наждачная бумага;

краска;

деревянная доска;

лак для дерева;

крепеж;

инструменты

Сначала нужно подготовить стулья. Для лучшей адгезии, зашкуриваем их наждачной бумагой с мелким зерном. После чего покрываем стулья краской.

Теперь нужно подготовить сиденье будущей скамейки. Первая доска на нем будет фигурная, повторяющая по форме сиденья стульев. Чтобы упростить себе работу, стоит вырезать трафарет для первой доски из картона, а затем обвести его на доске и вырезать.

Также, если у вас есть ненужная деревянная балясина, то ее можно поставить между спинками стульев в качестве декоративного элемента. Другой вариант, правда, более сложный — вырезать подобный декоративный элемент самостоятельно.

Для оставшейся части сиденья также подготавливаем доски, которые будут по краям повторять форму сиденья стула.

Все подготовленные деревянные элементы сиденья и декор хорошо зашкуриваем наждачной бумагой и покрываем на свой вкус краской, лаком или морилкой. Готовые детали скрепляем между собой при помощи клея и саморезов.

А ниже вы можете посмотреть видео о том, как сделать такую скамеечку из старых стульев своими руками.

По инф. cpykami.ru

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