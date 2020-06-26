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Практичные идеи из ненужных футболок
По инф. masterlomaster.samodelkinoblog.com   
26 Июня 2020 г.
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Оцените, насколько просто и практично можно переделать старые и ставшие ненужными футболки. Три замечательные идеи, которые займут считанные минуты, ждут вас ниже! Немного декора, немного шитья и немного фантазии, и старые футболки переделаны в нечто практичное и симпатичное.

Практичные идеи из ненужных футболок

Отрежьте у футболки верхнюю часть с рукавами — она не понадобится во всех трех идеях. Разрежьте две части пополам.

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К одной прикрепите на булавки ленту с шариками (подойдет любой другой декор).

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И сшейте две части футболки между собой с изнаночной стороны, оставляя одну сторону не зашитой.

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Выверните и поместите внутрь подушку. Оставшейся открытой сторону сшейте на машинке или вручную.

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Для второй идеи понадобится лента с кисточками. Точно так же отрезаем основную часть футболки.

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Сшиваем ленты на машинке или вручную.

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Внутрь заправляем подушку, зашиваем сторону. Ещё одна декоративная подушка готова!

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Для украшения следующей подушки понадобятся также декоративные элементы.

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Сшейте их вместе, образуя круглые заготовки.

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То же самое сделайте и с кисточками.

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Пришейте их к ткани. Наденьте наволочку на подушку и зашейте сторону.

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Вот такие три яркие и красивые декоративные подушки получились из ненужных старых футболок!

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По инф. masterlomaster.samodelkinoblog.com

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