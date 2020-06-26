Практичные идеи из ненужных футболок

Оцените, насколько просто и практично можно переделать старые и ставшие ненужными футболки. Три замечательные идеи, которые займут считанные минуты, ждут вас ниже! Немного декора, немного шитья и немного фантазии, и старые футболки переделаны в нечто практичное и симпатичное.

Отрежьте у футболки верхнюю часть с рукавами — она не понадобится во всех трех идеях. Разрежьте две части пополам.

К одной прикрепите на булавки ленту с шариками (подойдет любой другой декор).

И сшейте две части футболки между собой с изнаночной стороны, оставляя одну сторону не зашитой.

Выверните и поместите внутрь подушку. Оставшейся открытой сторону сшейте на машинке или вручную.

Для второй идеи понадобится лента с кисточками. Точно так же отрезаем основную часть футболки.

Сшиваем ленты на машинке или вручную.

Внутрь заправляем подушку, зашиваем сторону. Ещё одна декоративная подушка готова!

Для украшения следующей подушки понадобятся также декоративные элементы.

Сшейте их вместе, образуя круглые заготовки.

То же самое сделайте и с кисточками.

Пришейте их к ткани. Наденьте наволочку на подушку и зашейте сторону.

Вот такие три яркие и красивые декоративные подушки получились из ненужных старых футболок!

По инф. masterlomaster.samodelkinoblog.com

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