Полезная вещь из старой коробки 

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Мне нравится, как бесполезные вещи обретают новое звучание в работах мастеров и собственных рукоделках. На этот раз я покажу вам DIY от креативной восточной мастерицы.
Делать мы с вами будем красивую корзинку, состоящую и самых простых материалов.
Мастер-класс по созданию корзинки
Для работы понадобится:
картонная коробка (лучше большая и не очень плотная, от обуви вряд ли подойдет);
ненужная майка или футболка;
веревка;
клей-пистолет, ножницы и скотч.
Ход работы несложен, хотя и потребует некоторого терпения.
Для начала вам необходимо отрезать у коробки все лишнее, то есть срезать все, кроме боковых частей.
Вот так это должно выглядеть.
Как следует промните полученную боковушку, чтобы ее можно было в дальнейшем превратить в цилиндр.
Теперь вам надо будет склеить боковые части скотчем, предварительно сформировав цилиндр. Снизу на скотч приклейте дно, обрезая лишнее.
Две трети работы позади! Сейчас вам надо будет начать укладывать веревку, приклеивая ее на клей-пистолет или другой вид клея. Приклеивать веревку лучше всего от центра дна и заворачивая спираль по кругу, в дальнейшем доходя до самого верха корзинки.
У футболки или майки обрежьте верх, оставив только часть без проймы.
Зашейте один из краев майки. По желанию вы можете приклеить ручки (но в дальнейшем их лучше дополнительно укрепить нитками. Приклейте заготовку из майки по контуру так, чтобы края были подвернуты внутрь.
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