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Полезная вещь из старой коробки
По инф. masterlomaster.samodelkinoblog.com   
28 Июня 2020 г.
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Как часто у вас остаются коробки, которые можно только выкинуть? Но, оказывается, их можно пустить в дело и создать действительно полезный аксессуар для дома.

Полезная вещь из старой коробки 

Мне нравится, как бесполезные вещи обретают новое звучание в работах мастеров и собственных рукоделках. На этот раз я покажу вам DIY от креативной восточной мастерицы.

Делать мы с вами будем красивую корзинку, состоящую и самых простых материалов.

Мастер-класс по созданию корзинки

Для работы понадобится:

  • картонная коробка (лучше большая и не очень плотная, от обуви вряд ли подойдет);
  • ненужная майка или футболка;
  • веревка;
  • клей-пистолет, ножницы и скотч.

Ход работы несложен, хотя и потребует некоторого терпения.

Для начала вам необходимо отрезать у коробки все лишнее, то есть срезать все, кроме боковых частей.

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Вот так это должно выглядеть.

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Как следует промните полученную боковушку, чтобы ее можно было в дальнейшем превратить в цилиндр.

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Теперь вам надо будет склеить боковые части скотчем, предварительно сформировав цилиндр. Снизу на скотч приклейте дно, обрезая лишнее.

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Две трети работы позади! Сейчас вам надо будет начать укладывать веревку, приклеивая ее на клей-пистолет или другой вид клея. Приклеивать веревку лучше всего от центра дна и заворачивая спираль по кругу, в дальнейшем доходя до самого верха корзинки.

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У футболки или майки обрежьте верх, оставив только часть без проймы.

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Зашейте один из краев майки. По желанию вы можете приклеить ручки (но в дальнейшем их лучше дополнительно укрепить нитками. Приклейте заготовку из майки по контуру так, чтобы края были подвернуты внутрь.

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Вот и все, симпатичная корзинка готова.

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По инф. masterlomaster.samodelkinoblog.com

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