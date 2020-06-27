Оригинальная идея из цемента и пластикового пакета

Цемент универсален для мастеров и мастериц, так как позволяет создать огромное количество чудесных поделок. Оцените интересную идею ниже — это очаровательные цветочные горшки необычной формы. Смотрятся они просто здорово и, несомненно, смогут украсить любой сад и дачный участок!

Потребуется минимум материалов: не жидкий цементный раствор, пластиковые пакеты и обрезанные пластиковые бутылки, заполненные песком. Принцип работы следующий: в пластиковый пакет добавляем немного цементного раствора.

В центр ставим обрезанную бутылку с песком. По краям добавляем больше цементного раствора, оставляя примерно 1 сантиметр до верха бутылки.

Завязываем пакет сверху и перетягиваем верёвкой вокруг. Оставляем в таком виде до полного высыхания. Всего сделаем три аналогичных поделки.

Когда цемент высох, удалите пластиковые пакеты. Чтобы с лёгкостью извлечь бутылки, немного намочите цементную поделку.

Для придания эстетичного вида сначала следует покрыть будущие цветочные горшки белой краской.

И нанести поверх краску желаемого цвета.

Высаживаем любимые цветы в импровизированные цветочные горшки, и работа окончена!

По инф. masterlomaster.samodelkinoblog.com

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