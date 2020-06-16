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Объёмная вышивка для украшения одежды и аксессуаров
По инф. masterlomaster.samodelkinoblog.com   
16 Июня 2020 г.
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Прелестная романтичная девушка в нарядном платье и с развевающимися на ветру волосами. Этот мотив станет изюминкой любого предмета одежды или, к примеру, тканевой сумки. При всей эффектности, выполнение этой вышивки не потребует особых навыков.

Объёмная вышивка для украшения одежды и аксессуаров

Вам понадобятся лишь выполнить несложные инструкции, а также приготовить пяльцы, нитки, иглы и декоративные ленты.

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С помощью копирки или простого карандаша перенесите мотив, который станет основой вашей вышивки, на ткань и растяните её в пяльцах.

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Тонкой чёрной нитью (можно использовать шёлковую) вышейте силуэт девушки. Используйте для этого любой сплошной шов (например, «стебельчатый» или «назад иголку»).

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Для того, чтобы волосы выглядели натурально, лучше взять нитки разных оттенков, например: средне-коричневый, тёмно-коричневый и чёрно-коричневый. Также потребуется игла с достаточно широким ушком. Длина нитей должна ровняться двойной длине волос девушки.

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Соберите в пучок три нити разного оттенка, проденьте в иглу и сделайте стежок по верхней линии мотива. Выньте иглу, а «волосы» подровняйте. Следующий стежок начинайте в центре предыдущего. Продолжайте вшивать «пряди волос» по нарисованной линии.

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Закончив вшивать волосы по верхнему контуру, откиньте их и начинайте вшивать второй ряд.

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Вшейте достаточно прядей, чтобы причёска стала объёмной и красивой. После этого можно делать оборку, имитирующую волан платья. Для этого возьмите лёгкую тесьму или ленту, подверните её срез и, присбаривая, нашейте ниже линии плеч девушки. Правый и левый края ленты зафиксируйте внизу.

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Чтобы украсить платье и причёску понадобится тонкая атласная лента, которую нужно вдеть в иглу с широким ушком. Сначала перехватите ею волосы девушки. Затем, выводя и уводя ленту практически в одном месте и не вытягивая стежок полностью, сформируйте из оставшихся на лицевой стороне петелек своеобразный венок.

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Толстой розовой шёлковой нитью вышейте розочки, используя шов рококо и французские узелки — нить наматывается на иглу в несколько витков и уводится рядом с местом, через которое выводилась.

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Зелёной нитью вышейте петельки-листики. Образ романтичной красавицы готов!

По инф. masterlomaster.samodelkinoblog.com

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  • Объёмная вышивка для украшения одежды и аксессуаров
    Прелестная романтичная девушка в нарядном платье и с развевающимися на ветру волосами. Этот мотив станет изюминкой любого предмета одежды или, к примеру, тканевой сумки. При всей эффектности, выполнение этой вышивки не потребует особых навыков.
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