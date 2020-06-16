Объёмная вышивка для украшения одежды и аксессуаров

Прелестная романтичная девушка в нарядном платье и с развевающимися на ветру волосами. Этот мотив станет изюминкой любого предмета одежды или, к примеру, тканевой сумки. При всей эффектности, выполнение этой вышивки не потребует особых навыков.

Вам понадобятся лишь выполнить несложные инструкции, а также приготовить пяльцы, нитки, иглы и декоративные ленты.

С помощью копирки или простого карандаша перенесите мотив, который станет основой вашей вышивки, на ткань и растяните её в пяльцах.

Тонкой чёрной нитью (можно использовать шёлковую) вышейте силуэт девушки. Используйте для этого любой сплошной шов (например, «стебельчатый» или «назад иголку»).

Для того, чтобы волосы выглядели натурально, лучше взять нитки разных оттенков, например: средне-коричневый, тёмно-коричневый и чёрно-коричневый. Также потребуется игла с достаточно широким ушком. Длина нитей должна ровняться двойной длине волос девушки.

Соберите в пучок три нити разного оттенка, проденьте в иглу и сделайте стежок по верхней линии мотива. Выньте иглу, а «волосы» подровняйте. Следующий стежок начинайте в центре предыдущего. Продолжайте вшивать «пряди волос» по нарисованной линии.

Закончив вшивать волосы по верхнему контуру, откиньте их и начинайте вшивать второй ряд.

Вшейте достаточно прядей, чтобы причёска стала объёмной и красивой. После этого можно делать оборку, имитирующую волан платья. Для этого возьмите лёгкую тесьму или ленту, подверните её срез и, присбаривая, нашейте ниже линии плеч девушки. Правый и левый края ленты зафиксируйте внизу.

Чтобы украсить платье и причёску понадобится тонкая атласная лента, которую нужно вдеть в иглу с широким ушком. Сначала перехватите ею волосы девушки. Затем, выводя и уводя ленту практически в одном месте и не вытягивая стежок полностью, сформируйте из оставшихся на лицевой стороне петелек своеобразный венок.

Толстой розовой шёлковой нитью вышейте розочки, используя шов рококо и французские узелки — нить наматывается на иглу в несколько витков и уводится рядом с местом, через которое выводилась.

Зелёной нитью вышейте петельки-листики. Образ романтичной красавицы готов!

По инф. masterlomaster.samodelkinoblog.com

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