Нежный кардиган платочной вязкой

Вяжем спицами! Ни для кого не секрет, что все гениальное – просто. Относится эта фраза и к этому замечательному кардигану. Вяжется легко – платочной вязкой, застежек не имеет, поэтому не нужно заморачиваться с ними. Это отличный вариант даже для начинающих мастериц.

Размер 44-46.

Спинка: набрать 70 п. и провязать 110 р. платочной вязкой. Далее закрыть по 2 п. с обеих сторон и перейти на реглан. Провязать 44 р. убавляя в каждом втором ряду по 2 п. В конце должно получиться 26 п. Их снять на вспомогательную спицу или булавку.

Левая полка: набрать 35 п. и вязать 110 р. платочной вязкой. Далее закрыть 2 п. с левой стороны и перейти на реглан. Провязать 44 р. убавляя в каждом втором ряду по 1 п. В конце должно получиться 12 п. Их снять на вспомогательную спицу или булавку.

Правая полка: симметрично левой.

Рукав: Набрать 36 п. и провязать 5 р. платочной вязкой. В 6 р. прибавить 2 п. с обеих сторон. Провязать еще 10 р. Далее прибавить 2 п. с обеих сторон. Провязать 46 рядов и закрыть по 2 п. с обеих сторон. Провязать 28 рядов, убавляя в каждом втором ряду по 2 п. В конце должно получиться 4 п.

Все изделия сшить и собрать на спицы и провязать 6 рядов вместе.

По инф. zhurnal.rykodelniza.ru

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