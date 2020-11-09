Необычный способ использования труб ПВХ

Заниматься оформлением собственного сада — очень приятное занятие. В итоге вы не только получите участок, оформленный по вашему вкусу, но и сэкономите приличную сумму денег. Горшки и кашпо для цветов стоят довольно дорого, но их легко можно сделать своими руками из самых простых материалов.

Для начала подготовьте ножки горшков. В деревянных брусках сделайте выемки, которые будут использованы для того, чтобы соединить два бруска.

Скрепите два бруска с помощью гвоздей, в итоге у вас получатся ножки для будущих горшков в форме буквы «Х».

Подпилите основания ножек, чтобы они стали устойчивыми.

Нарежьте тонкие ПВХ трубы на равные отрезки.

К верхним частям деревянных ножек прикрутите заглушки для труб.

Вставьте в заглушки подготовленные отрезки труб через одну (в одной подставке размещайте трубы в четные отверстия, в другой в нечетные).

Из ПВХ труб подготовьте трубы для боковых стенок горшка и присверлите их к ножкам.

Заклейте деревянные ножки бумажным скотчем и покрасьте трубы в любой цвет. После высыхания краски удалите скотч.

Чтобы наполнить горшки землей, положите в них большие мусорные пакеты, в которых сделаны дырочки для выхода воды.

Посадите в горшки свои любимые растения и наслаждайтесь красотой сада! Горшки из ПВХ труб можно сделать абсолютно любого размера. Смотрятся они очень стильно и необычно.

Посмотреть подробный мастер класс по изготовлению горшков из труб ПВХ можно на видео:

По инф. sam.mirtesen.ru

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