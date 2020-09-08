Необычные идеи органайзеров для кухни из обычных корзин

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Если у вас глубокий шкаф, и доставать самую дальнюю корзинку неудобно, то сделайте проще — скрепите две-три корзинки между собой стяжками. Тогда можно вытянуть сразу все корзины, как паровозик, и достать то, что нужно.
Если корзины предполагается доставать, то для устойчивости между несколькими корзинами сделайте уплотнение из картона, а снизу также закрепите элементы стяжкой.
Классная идея для хранения под мойкой — корзины, сложенные одна на другую так, как показано на фото ниже. Используется максимум полезного пространства ввысь, к тому же, очень удобно доставать овощи — и ничего передвигать не нужно!
Однако, для устойчивости конструкции, корзины нужно скрепить между собой стяжками.
Если вам хочется использовать невысокий шкафчик на кухне максимально эффективно, повторите эту идею: вниз положите вещи, которые редко используете (или которые лежат «про запас»), накройте их перевёрнутой корзинкой. И сверху на неё поставьте другую корзинку! Теперь достать вещи не составит никакого труда. Всё поместилось, всё организовано и чисто!
Если вы хотите поставить одну корзинку на другую, то на нижнюю следует установить какие-то перекладины. Это могут быть спицы, жердочки для клеток и даже деревянные палочки, если вторая корзинка и вещи в ней лёгкие.
Перекладина удерживает вес верхней корзинки и позволяет по-максимуму использовать шкафчик на кухне в высоту.
Если же вы хотите положить в нижнюю корзинку что-то, что выходит за пределы бортиков, а значит, корзину сверху уже не поставишь, то оцените эту идею. Просто накройте первую корзину сверху перевёрнутой корзиной, на которую, в свою очередь, поставьте третью, как обычно.
Для устойчивости скрепите первые две корзины с одной стороны хомутами. Тогда конструкция будет открываться, как крышка.
А вторую и третью корзину надёжно скрепите с двух сторон, чтобы верхняя на сдвигалась при открывании «крышки».
Подробнее об органайзерах для кухни из обычных корзин смотрите в видео ниже:
Простые, а главное дешёвые пластиковые корзинки с лихвой заменят крутые и раскрученные органайзеры от именитых брендов. Основная задача — соединить эти корзинки так, как нужно именно вам, в зависимости от того, где именно вы хотите организовать хранение. Это может быть тумба, кухонный шкаф определённой высоты и глубины, мойка под раковиной и многое другое. Посмотрите на чудесные идеи хранения, которые реально работают на кухне!
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