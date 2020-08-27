Настенный светильник за пять минут

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Если вы ищете идеи для создания простого в изготовлении декора, этот мастер-класс – то, что вам нужно. Мы расскажем, как буквально за несколько минут сделать оригинальное бра из обычного ватмана.
Наш сегодняшний мастер-класс лишний раз доказывает, что наличие фантазии компенсирует нехватку денежных средств. Оказывается, для того, чтобы создать вот такой оригинальный и эффектный настенный светильник, необходимо иметь всего лишь лист белого ватмана, клей, 2-стороннюю клейкую ленту и несколько минут свободного времени.
Технология создания бра столь проста, что вы наверняка захотите сделать такой светильник своими руками, даже если вы не стеснены в средствах и в доме и так все есть: уж очень велико искушение почувствовать себя настоящим мастером.
Перед тем как приступить к работе, убедитесь, что лампочка вашего будущего светильника – энергосберегающая (такая лампочка в процессе работы нагревается слабо). Если же вы предпочитаете лампы накаливания, в целях пожарной безопасности следует воздержаться от использования бумажных плафонов.
Шаг 1
Из листа ватмана вырежьте 3 прямоугольника указанных на фотографии размеров. Затем загните боковые края каждого из них приблизительно на 2 см.
Шаг 2
Карандашом нарисуйте дугу в каждом углу каждого прямоугольника. В качестве трафарета можно использовать тарелку. На загнутой части ватмана, от точки, являющейся концом дуги, проведите косую линию, чтобы наметить «закрылки», которые будут исполнять роль крепежных элементов. Затем возьмите ножницы и обрежьте края прямоугольников в соответствии с нанесенным рисунком.
Чтобы сделать все правильно, сверьтесь с изображениями на фотографиях.
Шаг 3
Разместите элементы один над другим, от большего к меньшему. Обратите внимание, что каждый следующий должен располагаться строго по центру предыдущего. Аккуратно склейте «закрылки» между собой и оставьте их сохнуть.
Шаг 4
После того как клей высохнет, приступайте к созданию крепежной системы. Наклейте 2-сторонний скотч по всей длине «закрылок».
Аккуратно приклейте конструкцию к стене, на которой уже закреплен плафон с энергосберегающей лампочкой. Клейте сначала одну сторону, затем другую.
И вот ваше бра готово! Осталось только опробовать его в действии.
Обратите внимание, как в нашем примере энергосберегающие лампочки с желтым свечением преобразили изначально белые светильники. Тот же эффект хамелеона вы получите при использовании ламп других цветов.
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