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Мир цветов ошибана: удивительное искусство самураев
По инф. sam.mirtesen.ru   
02 Сентября 2020 г.
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Очень интересная техника рукоделия — ошибана — удивительное искусство самураев. Есть у нее что-то общее с гербарием. Из засушенных цветов, веток, семечек, коробочек, листьев и небольших плодов, помещенных под пресс, можно составлять уникальные композиции, а при наличии навыков и усидчивости — настоящие картины.

Мир цветов ошибана: удивительное искусство самураев

Немного истории

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Осибана, или ошибана — это еще один удивительный вид флористики родом из Японии. Вообще эта страна является родиной многих фантастических разновидностей искусств и рукоделия.

Когда-то ошибана считалась делом самураев. Да, именно грозных воинов, которые славились своей жестокостью и отличными боевыми качествами.

Составление из цветов картин требует особой усидчивости, сосредоточенности, тонкого понимания бытия и превосходного творческого вкуса. Воины практиковали технику для выработки всех этих качеств.

Во второй половине XIX века ошибана была завезена в Европу и нашла здесь множество поклонников. Однако особую любовь к искусству проявляют все же на ее родине. В остальном же мире техника популярна в виде увлекательного рукоделия и интересного хобби.

Особенности ошибаны

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В арсенале мастеров множество профессиональных секретов и особенных приемов для создания настоящих шедевров.

Изготовление картины — это далеко не единственный этап работы. Цветы, листья необходимо собрать и засушить, да так, чтобы они сохранили свой внешний вид и оставались такими долгое время.

Растения срезают в определенный день и час, важны и лунный календарь, и даже погода за окном — но это тонкости для настоящих «ошибанистов». Новичкам же, чтобы понять, что представляет собой этот вид рукоделия, потребуется немного терпения:

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  • Собрать материал для работы (цветы, семечки, листья, колоски, пух, стебли);
  • Высушить элементы (используется, как правило, гербарная сетка или обычная толстая книга);
  • Создать эскиз панно;
  • Выложить картину (используется клей ПВА и пинцет);
  • Поместить изделие в герметичную рамку (такие продают в магазинах товаров для рукоделия);
  • Откачать воздух, чтобы внутри рамки был вакуум.

Лучше начинать с простых аппликаций. Вдохновение можно поискать на страницах журналов, кстати, в качестве шаблона легче использовать детские раскраски или эскизы для вышивки гладью.

Мастер-класс для новичков

Тем, кто только решил освоить технику, можно предложить простую картину из сухоцветов и листьев для украшения интерьера. Чтобы изготовить такое изделие, потребуются:

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  • Сухоцветы, листья, стебли, семена;
  • Острые ножницы;
  • Клей ПВА (лучше использовать строительный);
  • Кисточка;
  • Основа для панно (картон, пластик, дерево);
  • Рамка.

В зависимости от желания мастера и стиля интерьера выбирают эскиз будущей картины. Его можно распечатать на принтере или нарисовать самостоятельно простым карандашом.

При помощи пинцета на клей выкладывают сухоцветы. Элементы лучше промакивать в клей и укладывать постепенно из одной части полотна в другую. Затем аппликацию высушивают и помещают в рамку.

Ошибана — интереснейшая техника. Это и философия, и практическое действие, которое поможет расслабиться и побыть наедине со своими мыслями.

По инф. sam.mirtesen.ru

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  • Мир цветов ошибана: удивительное искусство самураев
    Очень интересная техника рукоделия — ошибана — удивительное искусство самураев. Есть у нее что-то общее с гербарием. Из засушенных цветов, веток, семечек, коробочек, листьев и небольших плодов, помещенных под пресс, можно составлять уникальные композиции, а при наличии навыков и усидчивости — настоящие картины.
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