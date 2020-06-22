Мини-органайзер для швейных принадлежностей

С таким органайзером необходимые для шитья мелочи всегда будут под рукой, но не будут занимать место на рабочем столе.

Размеры

Диаметр окружности – 22 см

Вам потребуется

Остатки х/б пряжи светло-зеленого, цвета морской волны и меланжевой сине-зеленой; крючок №2; пяльцы для вышивания диам. 22 см; неотбеленный холст ок. 30 х 30 см для обратной стороны органайзера; зеленый фетр ок. 25 х 25 см; подходящие нитки для шитья; клей в баллончике для временной фиксации, при желании текстильный клей.

Схема сеточки

Выполнение работы

Зеленая тесьма

Выполнить зеленой пряжей цепочку из 50 в.

п. + 1 в.п. подъема.

Далее вязать след. образом: * 1 ст. б/н, пропустить 2 в.п., 6 ст. с/н в след. в.п., пропустить 2 в.п., от * повторить 9 раз.

Повернуть на другую сторону с помощью 3 ст. б/н в 1-ю в.п. Продолжать вязать аналогичным образом, при этом ст. б/н и 6 ст. с/н провязывать над теми же петлями.

Меланжевая тесьма

Выполнить меланжевой сине-зеленой пряжей цепочку из 63 в.п. + 1 в.п. подъема.

Вязать след. образом: * 3 ст. б/н, 1 пико (1 ст. б/н, 3 в.п., вернуться и провязать 1 ст. б/н в 1-й ст. б/н)*. От * до * повторять, закончить 2 ст. б/н.

Повернуть на другую сторону с помощью 3 ст. б/н в 1-ю в.п. Провязать 2 ст. б/н, затем вязать попеременно 3 пико и 3 ст. б/н, как на первой стороне. Пико должны находиться друг напротив друга.

Сеточка по нижнему краю

Начать от А, выполнить 6 в.п. + 1 в.п. подъема пряжей цвета морской волны. Вязать по схеме, в ширину повторить 14 раппортов. Петли перед и после раппорта провязывать только в начале и в конце ряда. Закончить ряд, как показано на схеме, и повернуть. Повторить 3-й и 4-й р. В 5, 6 и 7-м р. убавить с обеих сторон по половине арки. Для этого в начале ряда перейти к середине арки 3 соед. ст., а в конце ряда закончить ст. б/н в середине арки. В 8-м и 9-м р. с обеих сторон аналогично убавить по 1,5 арки.

Раскрой и сборка

Из холста выкроить круг диам. 28 см, срезы обметать, чтобы ткань не осыпалась.

Тесьму и сеточку, как показано на фото модели, временно зафиксировать клеем на ткани.

Ткань со связанными деталями вставить в пяльцы для вышивания и крепко закрутить винты замка.

Тесьмы с нужными интервалами пришить к ткани так, чтобы в них можно было вложить ножницы, катушки ниток, наперсток и другие швейные принадлежности.

С изнаночной стороны холста закрепить положение тесьмы наметочными стежками.

Из фетра вырезать круг диам. 22 см и наклеить или приметать мелкими стежками с обратной стороны к холсту, чтобы обратная сторона органайзера выглядела аккуратно.

По инф. sam.mirtesen.ru

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