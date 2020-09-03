Красивый ночник своими руками

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В ёмкости разведите ПВА-клей водой. Кисточкой нанесите его на чистую стеклянную банку. Сверху положите кусочек туалетной бумаги. Сверху снова с помощью кисточки пропитайте бумагу клеем. Повторите по всей поверхности банки, приклеивая кусочки туалетной бумаги.
Когда первый слой подсохнет, аналогичным образом приклейте второй слой бумаги.
Из самоклеящейся или обычной цветной бумаги вырежьте понравившийся рисунок и приклейте к банке.
Горлышко банки обмотайте джутом, край приклейте на горячий клей.
Внутрь поместите маленькую чайную свечу.
Вот такое украшение получается из обыкновенной стеклянной банки!
Подробнее о том, как сделать подсвечник из стеклянной банки, смотрите в видео ниже:
Из обыкновенной пол-литровой стеклянной банки вы можете своими руками сделать удивительную поделку — красивый подсвечник, который удачно впишется в интерьер! Это очень быстрая, простая и бюджетная идея, но результат, тем не менее, очень и очень удачный. Попробуйте повторить этот несложный мастер-класс!
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