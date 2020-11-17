Красивый, необычный шарф

Такая деталь гардероба, как шарф, всегда очень популярна. В настоящее время на первый план выдвигается дизайн этого аксессуара. В непогоду начинают цениться функциональные возможности — шарф повязывают на голову, им укутывают шею, с ним теплее и уютнее. Изделие легко связать всего за пару вечеров.

Описание:

Набрать 12 петель на спицы, переворачиваем работу,

2 ряд лицо/ первую петлю снимаем, делаем накид (крестовой), 10 п. лицевых, 1 накид (крестовой), 1 лицевая,

3 ряд/ 1 петлю снимаем, 12 петель изнанка, 1 п. лицевая, всего 14 петель,

4 ряд лицо/ 1 п сним, 1 накид, 12 п лиц, 1 нак, 1 лиц,

5 ряд/ 1 сним, 1 лиц, 12 изн, 2 лиц, всего 16п,

6 ряд лицо/ 1 сним, 1лиц, 1 нак, 12 лиц, 1 нак, 2 лиц,

7 ряд/ 1 сним, 2 лиц, 12 изн, 3 лиц, всего 18 п,

8 ряд лицо/ 1сним, 2 лиц, 1 нак, 12 лиц, 1 нак, 3 лиц,

9 ряд/ 4 лиц, 12 из, 4 лиц, всего 20 п,

10 ряд л/ 4 лиц, 1 нак, 12 лиц, 1 нак, 4 лиц,

11 ряд/ 5 лиц, 12 изн, 5 лиц, всего 22 п,

12 ряд л/ 5 лиц, 1 нак, 3 петли снимаем на вспомогательную спицу перед работой(на себя), следующие 3 п провязываем лиц, потом провязываем лиц петлями 3 п с вспомогательной спицы, теперь 3 п снимаем на вспом. спицу от себя, провязываем следующие 3 п. лиц, и провязываем 3 п. лиц с вспомогательной спицы. 1 нак, 5 лиц.

13 ряд/ 6 лиц, 12 изн, 6 лиц, всего 24 петли,

14 ряд л/ 6 лиц, 1 нак, 12 лиц, 1 нак, 6 лиц,

15 ряд/ 7 лиц, 12 изн, 7 лиц, всего 26 п.

16 ряд л/ все 26 петель лиц вязкой,

17 ряд/ 7лиц, 12 изн, 7 лиц,

18 ряд л/ на этом прибавление петель кончилось, все 26 п лиц,

19-21 ряды вяжем как 17 ряд,

20 ряд как как 18 ряд,

22 ряд л/ вяжем как 12 ряд, только без прибавлени5 лиц, 3 петли снимаем на вспомогательную спицу перед работой (на себя), следующие 3 п провязываем лиц, потом провязываем лиц петлями 3 п с вспомогательной спицы, теперь 3 п снимаем на вспом. спицу от себя, провязываем следующие 3 п. лиц, и провязываем 3 п. лиц с вспомогательной спицы. 5 лиц.

Нечетные ряды вяжем как 17 ряд, четные ряды вяжем как 18 ряд, в каждом 10 лицевом ряду делаем как 22 ряд, продолжаем вязать такую длину, какую вам нужно, заканчивать шарф точно так же, только вместо прибавления петель, делать убавление (2 петли вместе). Когда свяжете всю длину шарфа, по краю вкруговую набираем резинку 2лиц, 2 изн (следите чтобы резинка у вас замкнулась) на скосах делаем по 1 накиду, и вяжем от 7 до 10 рядов по желанию. Все петли закрываем. Вяжем цветочек какой вам больше приглянулся.

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