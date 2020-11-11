Красивая ажурная кокетка с листьями крючком

Предлагаем вам мастер-класс по вязанию красивой ажурной кокетки крючком от Solomona_knit. Кокетка выполнена узором листья и идеально подойдет для пуловеров, платьев, туник и т.д.

Схема данной кокетки есть и вначале видео, но автор переделывала некоторые моменты на свое усмотрение, подробно рассказав обо всем в видео. Вы можете вязать, как автор, а можете вязать, как на схеме.

Посмотрите, как красиво смотрится такая кокетка на пуловерах и кофточках:

По инф. sam.mirtesen.ru

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