Корзины для хранения. Переделка из пластиковых бутылок 

Не спешите выбрасывать пустые пластиковые бутыли. При желании на их основе можно сделать отличные корзины для хранения. Прочные, устойчивые и вместительные они могут использоваться для белья, ниток, материалов для рукоделия. Дополнительным бонусом станет безупречный внешний вид. Корзина выглядит стильно и даже эффектно, разместить ее можно где угодно.

Размер корзины, также как и расход материала, напрямую зависят от объема пластиковой емкости.

Для реализации идеи понадобятся:

подходящая по размеру бутылка

упаковочный картон

остатки ткани

джутовый шпагат

клеевой пистолет

Обрезаем бутыль сверху таким образом, чтобы получить емкость цилиндрической формы. Подравниваем верхний край.

Из картона вырезаем 2 круга, равных диаметру донышка. Проще всего для этого взять и обвести донышко. Используем круг в качестве лекала. Из подходящей ткани выкраиваем донышко с учетом припусков в 2-3 см, затем делаем надрезы по периметру, оклеиваем 1 из кругов и избавляемся от излишков ткани. Получившуюся заготовку приклеиваем ко дну баклажки.

Для подкладки используем любую понравившуюся ткань. Для донышка снова обводим круг. Расход ткани для боковой части внутреннего чехла можно определить просто приложив материал к бутыли и обернув ее.

Важно также не забыть о подгибе сверху и припусках на швы, чтобы в готовом виде обеспечить чехлу хорошее прилегание.

Помещаем чехол внутрь бутыли, расправляем и делаем подгиб сверху.

Чтобы сгладить поверхность, снаружи оборачиваем баклажку куском картона, дополнительно фиксируя его на стыках скотчем. А затем обвиваем шпагатом, начиная сверху.

Когда поверхность полностью обвита, не обрезая шпагат, заводим его вверх.

Формируем рисунок, проклеивая шпагат по мере укладки. Обрезаем шпагат и заправляем его.

По верху пускаем кружевную окантовку.

Для крышки используем второй круг. Сначала оклеиваем его по аналогии с донышком. В верхней части крышки делаем ручку. Для этого формируем из каната петлю с узлом, обрезаем излишки нити, и приклеиваем петлю четко посередине. Дальше делаем обмотку от середины к краю. В конце шпагат не обрезаем, а заводим наверх, чтобы выложить рисунок.

Интерьерная корзинка готова, лишней она точно не окажется. Что именно положить внутрь, каждый решает самостоятельно.

Больше деталей, касающихся изготовления интерьерной корзинки, в видео ниже:

По инф. sam.mirtesen.ru

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