Как сшить конверт на выписку для девочки и для мальчика

Конверт, по сути, первая одежда новорожденного малыша. В ней кроху забирают из роддома, водят на первые прогулки. Оборачивая тельце, как кокон, конверт создает уют, подобный тому, который был у ребеночка, когда тот еще находился у мамы в животике.

Несмотря на то, что в продаже имеются готовые конверты для новорожденных, все больше мам принимают решение сшить это изделие своими руками, и на то у них есть причины. Благодаря выкройкам и пошаговым мастер-классам выписной, летний и зимний конверт получится даже у той женщины, которая никогда раньше не занималась шитьем.

Чтобы правильно пошить конверт для малютки, только что появившегося на свет, необходимо знать, какие же требования выдвигаются к вещам для новорожденных. Они таковы:

Для пошива конверта подходят только натуральные гипоаллергенные материалы, также они не должны выделять токсических веществ Материалы должны соответствовать сезону. Если выписка будет происходить летом, шелк и кружево, конечно же, подойдут. А вот для холодного времени года стоит выбирать ткани, способные защитить малютку от неблагоприятных условий окружающей среды, как то холод, ветер, осадки, прочее Конверт должен быть соответствующего размера. В нем малыш должен чувствовать себя уютно, но не в тесноте Швы конверта должны быть аккуратно обработаны Ленты, тесемки, бахрома, прочие декоративные элементы не должны создавать ребенку дискомфорт или риск удушения Если конверт предназначается для выписки, нужно, чтобы он был нарядным

Своими руками можно пошить оригинальный, красивый, удобный и безопасный конверт на выписку новорожденного.

Среди готовых изделий трудно найти такое, которое бы соответствовало всем этим требованиям. К тому же, стоят готовые конверты достаточно дорого, а ведь понадобятся они минимум на один день (только на выписку), максимум на полгода (именно столько используют летний или зимний конверт).

Поэтому лучшим вариантом многие будущие мамы считают собственноручный пошив конверта.

Во время работы у будущих мам, особенно, если они неопытны в шитье, могут возникнуть некоторые вопросы. Например:

Каким должен быть размер конверта? Здесь все просто – изделие предназначается для малыша с рождения до 9-12 месяцев. Размер готового изделия в длину, обычно, составляет от 75 до 100 см, в ширину – 85 – 100 см в разложенном виде, 45 – 50 см в сложенном виде Какой вид конверта выбрать? Их действительно много: конверты для лета, зимы или универсальные; конверты – мешки с рукавами и без, конверты с жесткой спинкой, трансформеры, превращающиеся в одеяло или комбинезончик, прочие. Опытные мамы считают, что модели – трансформеры наиболее удобные, так как в поликлинике, например, их легко превратить в одеяльце или матрасик, а потом – обратно Где взять хорошую выкройку? Если женщина обладает задатками швеи, она может сделать ее сама. Еще один вариант – заказать выкройку в ателье, но за нее придется заплатить. Большинство же идет наиболее простым путем – скачивает схему пошива в Интернете

Размер конверта должен быть таким, чтобы в нем было удобно и новорожденному. и полугодовалому малышу.

ВАЖНО: В сети можно найти более чем оригинальные выкройки для конвертов. Но если будущая мама раньше никогда не шила, вряд ли она сможет с ними справиться. Новичкам лучше выбирать что-то попроще

Летний вариант конверта на выписку своими руками, схема

Необходимо начать с того, что для малыша, появившегося на свет в конце весны или летом, конверт не всегда является вещью необходимой. Ведь на прогулке он будет укрыт максимум тоненькой ситцевой или хлопчатобумажной пеленочкой.

Но! И летом могут случиться несколько непогожих деньков. Во время таких малыш будет чувствовать себя комфортнее, если его завернут в уютный конверт.

ВАЖНО: Родители не всегда покупают летние конверты в целях экономии. Но на пошив изделия своими руками много средств не нужно. Поэтому будущая мама может не сомневаться и приступить к работе

Для пошива летнего детского конвертика понадобятся:

выкройка

миллиметровая бумага

ножницы

ткань и кружева

ленты

иголки

нитки под цвет

швейная машина

булавки портновские

Конвертик можно пошить по выкройке, как на рисунке.

Выкройка летнего выписного конверта.

Ее в реальном размере переносят на миллиметровую бумагу Все детали конверта будут двухслойными. Внешний слой — это жакард или атлас, внутренний – хлопчатобумажная ткань. Обоих материалов берут 135 см на 80 см Бумажную выкройку прикалывают к ткани булавками, обрисовывают, делают припуски на швы Вырезают заготовку конверта С помощью швейной машины сшивают внутренний и внешний слои конверта Кружева вручную собираются оборками и пристрачиваются к верхней части конверта Остальные края изделия обрабатываются оверлоком. Также их можно обшить лентой или кружевами К конверту пришиваются ленты

Комплекты для выписки летом.

ВАЖНО: Мама может сделать больше – пошить малышу не только конверт, но и целый набор для выписки летом – нежный костюмчик – боди, тоненькую шапочку. Если она умеет, может связать их крючком

Видео: Летний конверт на выписку новорожденного для девочек и мальчиков

Как сшить зимний конверт на выписку своими руками?

На зиму, обычно, родители выбирают малышу не просто конверт, а мешок – комбинезон с капюшоном и рукавами. В таком даже в мороз грудничку будет ловко и тепло спать в люльке или кататься в прогулочной коляске.

Выкройка зимнего конверта — мешка.

Пошив изделия для зимы более трудоемкий. Конверт для новорожденного, обычно, трехслойны. Ткани выбираются более тщательно. Так:

Верхний слой должен быть теплым, желательно, непромокаемым и непродуваемым. Обычно, это плащевая ткань. Но иногда избираются мех, твид, деним, букля, прочие Средний слой – это утеплитель. Ценятся конверты на овчине. Но у некоторых деток может быть аллергия и на этот материал. Современные мамы отдают предпочтение синтепону, холофайберу и прочим синтетическим наполнителям Нижний слой – дышащий, гигроскопичный, неэлектростатичный, обязательно натуральный. Обычно, это флис, хлопок или трикотаж

Помимо швейных принадлежностей для пошива зимнего конверта как на выкройке внизу нужны:

материалы для внешнего и внутреннего слоев, утеплитель – 120 см на 150 см

застежка – молния

резинки для рукавов

кулиска для капюшона

аппликации, прочий декор по желанию

Выкройка переносится на бумагу Детали конверта — комбинезона раскраиваются (с припусками на швы) Стачиваются слои изделия Стачиваются рукава и вшиваются в изделия Рукава дополняются резинкой Стачиваются боковые швы конверта Капюшон собирается и присоединяется к комбинезону В выполненную обтачку в капюшоне вставляется шнурок с кулиской К полочке конверта подшивается застежка – молния Готовое изделие декорируется

Готовый зимний конверт — мешок.

Как сделать конверт-трансформер на выписку своими руками? Выкройки и размеры

Конвертик, который раскладывается в одеяло, очень удобный и практичный. С его помощью можно организовать малышу спальное место где угодно.

Шьется он элементарно просто. Нужно подготовить:

Ткань – 2 или 3 слоя в зависимости от сезона. Нужны будут квадраты 1,1 м на 1,1 м для основного изделия и 50 см на 30 см для кармана Застежки – молнии. Их нужно две. Первая, размером 50 см, будет соединять переднюю часть конверта. Вторая, 30 см, будет пришита сверху. В застегнутом виде она сформирует капюшон Резинка – 50 см, кулиска Декор – ленты, кружева, органза, аппликации, прочее

Выкройка конверта — одеяла.

Выкройка переносится на бумагу, вырезается Раскраиваются детали конверта – одеяла из всех слоев ткани Стачивается карман. Его можно украсить по своему желанию. Под резинку готовится шов в 2 см. Вставляется резинка с кулиской Соединяются слои одеяла так, чтобы они не комкались К одеялу присоединяется карман К боковушкам одеяла, которые будут образовывать полочку конверта, пришивается молния 50 см Молния 30 см пришивается краем от середины верхней части одеяла Производится декор конверта – трансформера

Готовый конверт — одеяло.

Видео: Конверт-трансформер для новорожденного

Чем украсить конверт на выписку своими руками?

Аппликации для конверта.

Для декора детского конвертика можно использовать:

рюши

банты

атласные ленты

косую бейку

тесьму

бусы

аппликации

вышивку

прочее

По инф. delaemrukami.org

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