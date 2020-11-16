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Как сделать маленький террариум в лампочке — лампотеррариум
По инф. sam.mirtesen.ru   
16 Ноября 2020 г.
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Предлагаю вашему вниманию миниатюрный вариант террариума — лампотеррариум. Вы можете удивить своих родных и близких, создав крошечный мир в обычной лампочке.

Как сделать маленький террариум в лампочке — лампотеррариум

Несколько советов

— Мокрая почва в закрытом пространстве заплесневеет. По этому лучше использовать песок или мелкую гальку, потому что с них легко стекает вода.

— Для посадки желательно использовать растение Tillandsia (Тилландсию) — «воздушные растения» которые могут расти без почвы. Это отличный выбор для вашего крошечного террариума, потому что они принимают все питательные необходимые вещества из воздуха (пыль, гниющие листья и насекомых вещества) через листья. Но это вовсе не значит, что не надо поливать. Отсутствие корней означает отсутствие плесени. У нас такие растения не всегда возможно достать, но всегда можно заказать с Алиэкспресс.

2

— Живой мох очень придирчив к климату, по этому может не выжить в этой среде. По этому вместо живого мха лучше использовать засушенный, поскольку он лучше удерживает влагу, что очень необходимо для Tillandsia.

— Не держите лампотеррариум в темноте и на солнце. Найдите место которое будет достаточно освещено, но при этом не будет прямых солнечных лучей.

— Не забывайте поливать и раз в неделю обрызгивайте со шприца растения, для поддержания жизнедеятельности. Желательно использовать мягкую воду, чтобы у вас не оставались потеки на стенках лампотеррариума.

— Вы можете свободно использовать маленькие камни, осколки стекла, или любые другие декоративные материалы, чтобы придать вашему террариуму характер.

Можно приступать к изготовлению лампотеррариума

Вам понадобится несколько инструментов, чтобы сделать крошечный террариум.

  • Круглогубцы (утики)
  • Ножницы
  • Длинный пинцет
  • Плоская отвертка
  • Очки

3

Начнем с подбора лампочки

Для первого раза лучше использовать лампочку больших размеров. Если подходящего ничего не найдется, можно использовать декоративный стеклянный шар с отверстием.

4

Будем удалять внутренности лампочки

Этот этап включает в себя летящие осколки стекла, по этому для безопасности своих глаз оденьте очки. И не забудьте одеть перчатки, в случае если демонтаж внутренностей лампочки не увенчается успехом.

5

Первым делом утиками удаляем металлический наконечник в нижней части цоколя. После чего приступаем к удалению черной части.

6

Теперь вы сможете увидеть внутренние органы лампочки

7

Отверткой аккуратно выламываем внутренности лампочки.

8

Утиками достаем все отломанные внутренности. Если остались острые осколки вокруг внутреннего края, то аккуратно их выломайте.

9

И в результате получаем красивое отверстие.

10

Безусловно, это была самая трудная часть в изготовлении мини террариума. После того как лампа готова, для ее устойчивости, со стороны колбы приклеиваем силиконовые ножки (продаются в магазинах мебельной фурнитуры), или можно нанести четыре капли силикона термопистолетом.

11

Приступаем к приятной части изготовления лампотеррариума

В качестве субстрата для террариума мы будем использовать песок. Вы можете купить ее в магазине или собрать его на пляже или детской песочнице. В любом случае его надо будет тщательно промыть, чтобы удалить всю грязь и соли.

12

Далее песок необходимо просушить. Для этого выкладываете песок тонким слоем на противень и сушите в духовке при температуре 300 градусов (или можете прокалить его на сковородке). Таким образом, дополнительно уничтожим различные микробы.

13

Как только песок остыл, положите пару столовых ложек песка в лампочку. Для этого воспользуйтесь воронкой или сложенным листом картона.

14

Декор лампотеррариума

Для декорирования лампотеррариума, используйте сухой мох.

15

Отрежьте маленький кусочек мха и положите в лампу. Установите его с помощью палочки или длинного пинцета.

16

Аккуратно вставьте растение в колбу. Обязательно вставляйте тонким концом чтобы не повредить листья. Дополнительно можете расположить красивые камушки, палки, мрамор и т.д. Чтобы создать красивую композицию нужно набраться терпения. Экспериментируйте, это того стоит.

17

Чтобы террариум немного оживить, можно установить маленькие пластмассовые животные.

18

И вуаля! У вас есть прекрасный мини террариум.

Ниже представлены другие композиции лампотеррариума, которые вы можете воссоздать.

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По инф. sam.mirtesen.ru

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  • Как сделать маленький террариум в лампочке — лампотеррариум
    Предлагаю вашему вниманию миниатюрный вариант террариума — лампотеррариум. Вы можете удивить своих родных и близких, создав крошечный мир в обычной лампочке.
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