Как сделать маленький террариум в лампочке — лампотеррариум

Предлагаю вашему вниманию миниатюрный вариант террариума — лампотеррариум. Вы можете удивить своих родных и близких, создав крошечный мир в обычной лампочке.

Несколько советов

— Мокрая почва в закрытом пространстве заплесневеет. По этому лучше использовать песок или мелкую гальку, потому что с них легко стекает вода.

— Для посадки желательно использовать растение Tillandsia (Тилландсию) — «воздушные растения» которые могут расти без почвы. Это отличный выбор для вашего крошечного террариума, потому что они принимают все питательные необходимые вещества из воздуха (пыль, гниющие листья и насекомых вещества) через листья. Но это вовсе не значит, что не надо поливать. Отсутствие корней означает отсутствие плесени. У нас такие растения не всегда возможно достать, но всегда можно заказать с Алиэкспресс.

— Живой мох очень придирчив к климату, по этому может не выжить в этой среде. По этому вместо живого мха лучше использовать засушенный, поскольку он лучше удерживает влагу, что очень необходимо для Tillandsia.

— Не держите лампотеррариум в темноте и на солнце. Найдите место которое будет достаточно освещено, но при этом не будет прямых солнечных лучей.

— Не забывайте поливать и раз в неделю обрызгивайте со шприца растения, для поддержания жизнедеятельности. Желательно использовать мягкую воду, чтобы у вас не оставались потеки на стенках лампотеррариума.

— Вы можете свободно использовать маленькие камни, осколки стекла, или любые другие декоративные материалы, чтобы придать вашему террариуму характер.

Можно приступать к изготовлению лампотеррариума

Вам понадобится несколько инструментов, чтобы сделать крошечный террариум.

Круглогубцы (утики)

Ножницы

Длинный пинцет

Плоская отвертка

Очки

Начнем с подбора лампочки

Для первого раза лучше использовать лампочку больших размеров. Если подходящего ничего не найдется, можно использовать декоративный стеклянный шар с отверстием.

Будем удалять внутренности лампочки

Этот этап включает в себя летящие осколки стекла, по этому для безопасности своих глаз оденьте очки. И не забудьте одеть перчатки, в случае если демонтаж внутренностей лампочки не увенчается успехом.

Первым делом утиками удаляем металлический наконечник в нижней части цоколя. После чего приступаем к удалению черной части.

Теперь вы сможете увидеть внутренние органы лампочки

Отверткой аккуратно выламываем внутренности лампочки.

Утиками достаем все отломанные внутренности. Если остались острые осколки вокруг внутреннего края, то аккуратно их выломайте.

И в результате получаем красивое отверстие.

Безусловно, это была самая трудная часть в изготовлении мини террариума. После того как лампа готова, для ее устойчивости, со стороны колбы приклеиваем силиконовые ножки (продаются в магазинах мебельной фурнитуры), или можно нанести четыре капли силикона термопистолетом.

Приступаем к приятной части изготовления лампотеррариума

В качестве субстрата для террариума мы будем использовать песок. Вы можете купить ее в магазине или собрать его на пляже или детской песочнице. В любом случае его надо будет тщательно промыть, чтобы удалить всю грязь и соли.

Далее песок необходимо просушить. Для этого выкладываете песок тонким слоем на противень и сушите в духовке при температуре 300 градусов (или можете прокалить его на сковородке). Таким образом, дополнительно уничтожим различные микробы.

Как только песок остыл, положите пару столовых ложек песка в лампочку. Для этого воспользуйтесь воронкой или сложенным листом картона.

Декор лампотеррариума

Для декорирования лампотеррариума, используйте сухой мох.

Отрежьте маленький кусочек мха и положите в лампу. Установите его с помощью палочки или длинного пинцета.

Аккуратно вставьте растение в колбу. Обязательно вставляйте тонким концом чтобы не повредить листья. Дополнительно можете расположить красивые камушки, палки, мрамор и т.д. Чтобы создать красивую композицию нужно набраться терпения. Экспериментируйте, это того стоит.

Чтобы террариум немного оживить, можно установить маленькие пластмассовые животные.

И вуаля! У вас есть прекрасный мини террариум.

Ниже представлены другие композиции лампотеррариума, которые вы можете воссоздать.

По инф. sam.mirtesen.ru

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