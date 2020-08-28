Как использовать ненужные остатки пряжи

Каждая рукодельница, которая любит вязать, наверняка, имеет в своем доме целую коробочку с остатками пряжи, которые жалко выкинуть, но которых не хватает для того, чтобы связать полноценные вещи.

Отличная идея для использования остатков ниток — стильный разноцветный шарф, который точно привлечет внимание своим необычным внешним видом и яркостью.

Процесс работы очень прост: свяжите кольцо на круговых спицах высотой примерно 3,5-5 см из ниток одного цвета. Для этого шарфа не нужен сложный узор, можно использовать самые простые лицевые и изнаночные петли. Результат будет отличным!

Теперь проденьте спицы в вязанное кольцо и просто начните вязать новое кольцо.

Продолжайте вязание разными нитками до тех пор, пока вы не получите шарф-снуд необходимого вам размера.

Этот проект подходит и для лета, когда так хочется очистить дом от ненужных вещей и подарить им вторую жизнь.

По инф. sam.mirtesen.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...