Фонтанчика для участка своими руками

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Если вы по какой-либо причине никак не можете решиться на приобретение фонтанчика для участка, сделайте его самостоятельно! Занятие это увлекательное, довольно бюджетное и не такое уж и сложное. Особенно если у вас есть ненужный пластиковый ящик.
Вам потребуются:
пластиковый ящик;
кабельная стяжка;
пластиковая стека;
пластиковая трубка;
компрессор;
песок;
цемент;
акриловая краска;
грунтовка;
инструменты
Для начала нужно подготовить каркас фонтана. Для этого понадобится большой пластиковый ящик и пластиковая или металлическая сетка. Ящик будет выполнять роль корпуса, из сетки же сформируем декоративные элементы, которые закрепим с помощью кабельной стяжки. Проект фонтанчика может быть любым, в нашем случае это бочка на скале и 2 цветочных горшка в виде пеньков.
Далее между каркасом бочонка и скалы протягиваем пластиковую трубку, по которой в дальнейшем будет идти вода. Лишнюю длину трубки обрезаем, а концы заматываем изолентой, чтобы в ходе работы в трубку не попал цементный раствор.
Затем подготавливаем раствор, исходя из соотношения 1 ч. цемента на 2 ч. песка. Далее покрываем каркас получившейся смесью. Оставляем сушиться примерно на сутки.
На следующий день смачиваем подсохшую поверхность водой и покрываем ее вторым слоем цементного раствора. Оставляем сохнуть примерно на 2 часа, после чего прочерчиваем фактуру и декоративные элементы. Например, на половине основной формы можно сымитировать каменную кладку, а на половине — деревянный заборчик. Бочонок также стоит задекорировать под доски и добавить ему ободок. Оставляем раствор до финального высыхания примерно на 5 дней.
По истечении этого времени щеткой счищаем всю цементную пыль и крошку. Теперь можно переходить к покраске. Первый слой акриловой краски смешиваем в отношении 50 на 50 с грунтовкой. В нашем случае у нее коричневый цвет.
Когда первый слой краски подсохнет, можно переходить к тонировке, ее уже можно не смешивать с грунтовкой. Наносим тонировку губкой, похлопывающими движениями. Первый слой тонировки желтый, финальный — белый.
Когда краска высохнет, останется только провести компрессор, налить воды и посадить цветы.
А ниже вы можете посмотреть видео о том, как сделать такой фонтанчик своими руками.
Если вы по какой-либо причине никак не можете решиться на приобретение фонтанчика для участка, сделайте его самостоятельно! Занятие это увлекательное, довольно бюджетное и не такое уж и сложное. Особенно если у вас есть ненужный пластиковый ящик.
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