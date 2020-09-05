Фонтанчика для участка своими руками

Если вы по какой-либо причине никак не можете решиться на приобретение фонтанчика для участка, сделайте его самостоятельно! Занятие это увлекательное, довольно бюджетное и не такое уж и сложное. Особенно если у вас есть ненужный пластиковый ящик.

Вам потребуются:

пластиковый ящик;

кабельная стяжка;

пластиковая стека;

пластиковая трубка;

компрессор;

песок;

цемент;

акриловая краска;

грунтовка;

инструменты

Для начала нужно подготовить каркас фонтана. Для этого понадобится большой пластиковый ящик и пластиковая или металлическая сетка. Ящик будет выполнять роль корпуса, из сетки же сформируем декоративные элементы, которые закрепим с помощью кабельной стяжки. Проект фонтанчика может быть любым, в нашем случае это бочка на скале и 2 цветочных горшка в виде пеньков.

Далее между каркасом бочонка и скалы протягиваем пластиковую трубку, по которой в дальнейшем будет идти вода. Лишнюю длину трубки обрезаем, а концы заматываем изолентой, чтобы в ходе работы в трубку не попал цементный раствор.

Затем подготавливаем раствор, исходя из соотношения 1 ч. цемента на 2 ч. песка. Далее покрываем каркас получившейся смесью. Оставляем сушиться примерно на сутки.

На следующий день смачиваем подсохшую поверхность водой и покрываем ее вторым слоем цементного раствора. Оставляем сохнуть примерно на 2 часа, после чего прочерчиваем фактуру и декоративные элементы. Например, на половине основной формы можно сымитировать каменную кладку, а на половине — деревянный заборчик. Бочонок также стоит задекорировать под доски и добавить ему ободок. Оставляем раствор до финального высыхания примерно на 5 дней.

По истечении этого времени щеткой счищаем всю цементную пыль и крошку. Теперь можно переходить к покраске. Первый слой акриловой краски смешиваем в отношении 50 на 50 с грунтовкой. В нашем случае у нее коричневый цвет.

Когда первый слой краски подсохнет, можно переходить к тонировке, ее уже можно не смешивать с грунтовкой. Наносим тонировку губкой, похлопывающими движениями. Первый слой тонировки желтый, финальный — белый.

Когда краска высохнет, останется только провести компрессор, налить воды и посадить цветы.

А ниже вы можете посмотреть видео о том, как сделать такой фонтанчик своими руками.

По инф. cpykami.ru

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