Чудо-коврик своими руками

Старые вещи могут сослужить хорошую службу ещё раз, если своими руками подарить им вторую жизнь! Без усилий вы сможете сделать красивый, мягкий и стильный коврик с помпонами и бахромой, используя старые футболки и джинсы, которые уже не носятся. Настоящая красота для дома из ненужных вещей!

Возьмите какой-нибудь круглый предмет (например, круглую чашу) и перенесите узор на футболки. Вырежьте достаточное количество равных кругов.

Две половинки сшейте вместе сметочным швом.

Внутрь поместите какой-нибудь наполнитель: синтепон или синтепух, например. Затяните нитку и зашейте отверстие. Получился мягкий шарик.

Повторите то же самое со всеми остальными кругами из ткани.

У джинсов отрежьте штанины, разрежьте вдоль.

Отрежьте лишнее, чтобы выровнять две половинки.

Прострочите их вместе на швейной машинке.

Иголкой выньте нитки с нескольких рядов с обеих сторон, чтобы распустить бахрому.

И вручную пришейте помпоны к джинсовой ткани.

Потрясающе мягкий, уютный и стильный коврик из ненужных вещей — классная вещица для дома!

Подробнее о том, как сшить коврик из старой одежды, смотрите в видео ниже:

По инф. cpykami.ru

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