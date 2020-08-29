17 гениальных идей вторичного использования пластиковой тары

Не спешите выбрасывать использованную пластиковую тару, ведь для неё еще можно найти полезное применение. В новом обзоре автором были собраны наиболее интересные и практичные примеры того, на что еще можно пустить ненужные пластиковые бутылки.

1. Декорация в морском стиле

Фантастическая композиция в бутылке.

Для создания уникального украшения в морском стиле понадобится небольшая пластиковая или стеклянная бутылка, которую следует наполнить простой водой и атрибутами морского дна: песком, ракушками, крупными бусинами, похожими на жемчуг, монетками, блестящим бисером и осколками стекла. Когда все составляющие композиции сложены, капните в бутылку каплю синего пищевого красителя, несколько капель растительного масла и немного блесток. Осталось только хорошо закрутить пробкой и потрясающее украшение готово.

2. Подставка для книг и журналов

Удобная подставка для книг и журналов.

Нехитрые манипуляции позволят превратить ненужную канистру от молока или сока в удобную подставку для книг, газет и журналов.

3. Насадка на кран

Насадка из пластикового флакона от шампуня.

Из флакона от шампуня можно вырезать удобную насадку для крана, которая позволит ребенку без посторонней помощи помыть руки или умыться, не залив при этом весь пол.

4. Салфетница

Подставка для салфеток.

Бутылку от моющего средства можно использовать для создания яркой и практичной салфетницы, дизайн которой ограничивается лишь вашей фантазией.

5. Органайзер для канцтоваров

Креативный органайзер для канцелярии.

Вместо того, чтобы просто выбросить очередные бутылки от шампуня и геля для душа, сделайте из них яркие и веселые подставки в виде забавных монстриков. Для начала просто обрежьте горлышки бутылок и наметьте места будущих разрезов. Из цветной бумаги или ткани можно вырезать самые разные декоративные элементы, вроде глаз, зубов и ушек, и прикрепить их к бутылкам с помощью суперклея. Готовые изделия лучше всего прикрепить к стене с помощью двухстороннего скотча.

6. Контейнеры для косметических принадлежностей

Контейнеры для кисточек, ушных палочек и декоративной косметики.

Обрезанные пластиковые бутылки прекрасно подойдут для создания очаровательных контейнеров для хранения кисточек для макияжа, декоративной косметики, ушных палочек и прочих мелочей.

7. Пуф

Пуф из пластиковой тары.

Из большого количества пластиковой тары можно смастерить очаровательный пуф, процесс создания которого достаточно прост и понятен. Сначала нужно смастерить круг из пластиковых бутылок одной высоты и закрепить его при помощи скотча. Получившуюся конструкцию нужно хорошо обмотать полотном вспененного полиэтилена, закрепляя все стыки скотчем. Основа пуфика готова, осталось только сшить для него подходящий чехол.

8. Браслеты

Браслеты из пластиковых бутылок.

Пластиковые бутылки - прекрасная основа для создания оригинальных браслетов. Используйте ткань, нитки, кожу и любые другие материалы для декорирования неприглядной пластиковой основы.

9. Подставка для сладостей

Многоуровневая подставка для сладостей.

Донышки пластиковых бутылок разного объема, покрашенных в желаемый оттенок, можно использовать для создания эффектной многоуровневой подставки для удобного и красивого хранения сладостей.

10. Совок и лопатка

Совок и лопатка их канистр.

Пластиковые канистры от молока и сока можно использовать для создания практичного совка и удобной небольшой лопатки.

11. Защитный колпак

Защитный колпак для телефона.

Защитить телефон от снега или дождя поможет простой колпак, который можно сделать в два счета из обычной пластиковой бутылки.

12. Светильник

Чудесный светильник из пластиковой тары.

Небольшая пластиковая канистра может стать чудесной основой для создания оригинального светильника.

13. Органайзер для украшений

Органайзер для украшений.

Потрясающий многоуровневый органайзер, который можно сделать из нескольких донышек пластиковых бутылок, нанизанных на металлическую спицу.

14. Кашпо

Цветочное кашпо.

Вооружившись ножницами, красками и собственной фантазией можно превратить невзрачные пластиковые бутылки в оригинальные кашпо.

15. Атрибут маскарада

Игрушечный джетпак.

Две пластиковые бутылки, покрашенные в серебристый цвет, украшенные тканью и приклеенные к небольшому куску картона с лямками, позволят подарить ребенку его собственный джетпак.

16. Контейнеры для запчастей

Емкости для хранения запчастей.

Навести и поддерживать порядок в гараже помогут вместительные контейнеры, сделанные из ненужных пластиковых канистр, которые прекрасно подойдут для хранения мелких деталей, гвоздей, шурупов и прочих мелочей.

17. Игрушка

Фигурки сумоистов.

Вооружившись ножницами, фломастерами и красками можно превратить ненужную пластиковую тару в забавные игрушки, процесс создания которых, как и сам результат, несомненно, привлечет внимание детей.

По инф. delaemrukami.org

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