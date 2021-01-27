Ждать ли в этом году ветеранам боевых действий увеличения ЕДВ?

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Предложения о пересмотре соцпособий в феврале текущего года вызвало обсуждение темы по повышению ЕДВ ветеранам боевых действий. Что слышно по волнующему многих вопросу?
Повысят ли ЕДВ ветеранам?
Для улучшения благосостояния российских граждан правительство на ежегодной основе проводит индексацию ряда выплат. Первыми в этой очереди стали все те, кто получает страховые виды пенсионных начислений.
Сюда попали и граждане, которым были назначены страховые пенсии по инвалидности. Их пособия были увеличены на 6,3%. Одним из главных условий для перерасчета было то, что пенсионер не должен иметь официальное трудоустройство.
В Министерстве труда ведутся переговоры о том, чтобы с февраля увеличить показатели ЕДВ для ветеранов боевых действий, т.е. произвести перерасчет общих социальных выплат гражданам.
С конкретным показателем повышения в ведомстве пока что не определились, но, по предварительным данным, речь идет 4,9%. Основанием для такого индекса послужил уровень инфляции, который был зафиксирован по фактической статье за предшествующий календарный год.
Помимо ветеранов, на увеличение ежемесячной денежной выплаты могут рассчитывать и некоторые другие категории населения:
с присвоенным статусом по инвалидности;
получившим облучение радиацией;
со званием Героев.
В случае с присвоенным званием Героя, выплаты окажутся выше, нежели у остальных групп, так как по умолчанию они были больше. Учитываться будут звания не только Героев РФ и СССР, но и Социалистического Труда.
На сколько вырастет цена набора социальных услуг?
Вместе с классическим ЕДВ под пересмотр попадает НСУ. Так называют социальные услуги, объединенные в единый набор. Его стоимость определяется компетентными органами, причем при индексировании на общих основаниях повышается и сумма НСУ.
На выбор россиянам предлагается самостоятельно решить, хотят ли они принимать пакет услуг в натуральном виде или все же воспользоваться конвертацией услуг в денежные средства.
Сам пакет соцуслуг включает различные мероприятия, куда попало не только санаторно-курортное обеспечение. В него записали даже стоимость проезда, который является необходимой частью для транспортировки льготника до места лечения. В базовый набор услуг входит и лекарственное обеспечение.
Если гражданин считает, что ему будет проще распоряжаться деньгами, полученными вместо предоставляемых государством услуг, он может запросить отказ от НСУ в натуральном виде. Тогда стоимость пакета будет просто засчитываться вместе с ежемесячными денежными выплатами.
Как будут считать в текущем году пособия для инвалидов?
Апрельская волна изменений предусматривает охват той категории граждан, которые так и не смогли по какой-то причине набрать нужное количество страхового стажа для перехода на соответствующий формат пенсии. Среди них и инвалиды, которые не сумели во время трудовой деятельности собрать достаточное количество стажа. Наиболее распространенной категорией таких получателей выступают люди, которым статус инвалида был присвоен еще в детстве.
Окончательный размер индексации опирается на величину прожиточного минимума для пенсионеров, поэтому до оглашения индекса придется подождать до марта. По предварительной информации, рассчитывать можно будет на относительно скромное увеличение в рамках 2,6%.
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