В салоне авто покупать, конечно же, дорого. Но безопасно!

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Автомобиль – покупка дорогостоящая. И некоторые люди на таком приобретении пытаются сэкономить. Как? Совершая покупку не в фирменных салонах, а у хозяев по объявлению или вообще у третьих лиц. Но здесь есть свои риски, ведь гарантии юридической чистоты не даст никто. Можно и на мошенников при покупке таким способом нарваться, они ведь, как обычно, не дремлют.
Новая уловка аферистов при продаже авто
В одном из объявлений, размещенном на просторах Интернета, речь шла о продаже автомобиля по очень привлекательной стоимости. Обычно цена на эту модель значительно выше. Но владельцы якобы могут предоставить весь пакет документов на транспортное средство, а цена невысокая из-за срочной продажи.
Номер двигателя на автомобиле соответствует указанному в документах. При проверке по базам банков и ГИБДД транспортное средство оказалось «чистым» — не придерешься ни к чему.
Все, казалось бы, в норме, и даже цена автомобиля очень приятно удивляет. Однако был один нюанс, обратив внимание на который покупатель и будущий владелец автомобиля не попался бы на аферу.
Почему-то был заменен паспорт транспортного средства. После заключенной сделки и новой регистрации в ГИБДД у нового владельца начинаются серьезные проблемы: он остается без автомобиля и без денег.
Оказалось, что машина, которая была ему продана, взята напрокат в службе такси мошенниками. Поработав с заказами совсем недолго, они решили ее сбыть.
Доверенность была подделана якобы от лица собственника. Потом они обратились в ГИБДД указав, что паспорт транспортного средства был утерян. Написав заявление и немного подождав, новые владельцы автомобиля получили дубликат паспорта. Теперь можно было свободно продать транспортное средство. И чем быстрее это сделать, тем выгоднее будет для мошенников.
Что должно насторожить покупателя автомобиля
Однозначно должна была насторожить замена паспорта транспортного средства. Это ведь главный документ любого автомобиля, который прилагается заводом-изготовителем, если автомобиль отечественный или выписывается на таможне, в случае прибытия из-за рубежа.
При возникновении такой ситуации покупателю следует обратить внимание на титульный лист паспорта транспортного средства. Если документ выдало городское управление ГИБДД, то это не оригинал, а дубликат. Далее следует обратить внимание на графу «особые отметки». При пометке «утерян» стоит задуматься о причине и, возможно, даже попытаться выяснить, почему так произошло. В новой схеме мошенничества как раз было дело в паспорте транспортного средства.
Хотя приобретение автомобиля в салонах довольно дорогое удовольствие, но в том, что это безопасно, уже в который раз могут убедиться россияне. Известная поговорка о том, что «скупой платит дважды», действительно работает.
Автомобиль – не самое последнее по цене приобретение, когда если вас обманули, можно махнуть рукой и сказать: «Да ладно!» Иногда на то, чтобы собрать необходимую сумму на нужное авто, уходит не год и не два. И поэтому к таким покупкам, конечно, стоит относиться внимательно, все свои шаги и действия тщательно продумывая. Учитывая при этом, что наш мир полон разных мастей аферистов, которым все равно до усилий, которые человек приложил, чтобы приобрести крупную вещь. И мы не будем давать современным джентльменам удачи лишние поводы обогатиться за наш счет!
Автомобиль – покупка дорогостоящая. И некоторые люди на таком приобретении пытаются сэкономить. Как? Совершая покупку не в фирменных салонах, а у хозяев по объявлению или вообще у третьих лиц. Но здесь есть свои риски, ведь гарантии юридической чистоты не даст никто. Можно и на мошенников при покупке таким способом нарваться, они ведь, как обычно, не дремлют.
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