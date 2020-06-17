«Свяжитесь со своим адвокатом». А как это?

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Мы живем в мире, где множество взаимоотношений, в том числе и конфликтных (начиная от соседей и заканчивая государством) зарегулированы законами. Но слабо ориентируемся в них - и тут в трудную минуту помочь защитить свои права должен адвокат. Начнем разговор на эту важную тему! Где, как и при каких обстоятельствах, вы можете воспользоваться услугами бесплатного адвоката?
На фоне последних изменений, как в основном законе, так и в различных сферах жизни, можно сказать, что потребность в услугах адвоката может возникнуть у любого человека. При этом важно помнить, что в ряде случаев помощь специалиста предоставляется бесплатно. Подобные ситуации строго определены в законах и финансируются за счет бюджетных средств. Подробнее расскажем в статье.
Нормативная база
Право на получение квалифицированной юридической помощи бесплатно закреплено в ст. 45 Конституции РФ и распространяется оно не только на уголовные дела, но и на гражданский процесс. Помимо важнейшего закона, основы предоставления бесплатной правовой поддержки населению, как и организационно-правовые вопросы формирования системы бесплатной юридической помощи, закреплены в следующих нормативных актах:
- ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ» (его положения дополняются и конкретизируются различными федеральными законами);
- ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»;
- Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
При этом реализация права на получение бесплатной юр. помощи физлицом в установленных случаях возлагается на государственные учреждения: юридические бюро, адвокатуры, нотариальные конторы и прочие.
Важно: реестр адвокатов, предоставляющих бесплатную помощь гражданам в конкретном субъекте РФ, ежегодно публикуется на официальном сайте соответствующего органа исполнительной власти, а также в СМИ до 31 декабря текущего года (на следующий год).
Кроме того, подтверждающую информацию можно найти на сайте адвокатской палаты конкретного субъекта РФ, на официальном ресурсе администрации субъекта РФ (муниципального образования).
Формы юридической помощи
Формы предоставления бесплатной юридической помощи также закреплены в законах:
- Консультирование (устное и письменное);
- Составление документов;
- Представление интересов гражданина в судах и в иных учреждениях;
- Прочие формы, не запрещенные законом.
Поскольку основной массив дел, которые рассматриваются в судах и напрямую затрагивают интересы обычных физических лиц - это гражданские дела, то в первую очень необходимо выделить те категории граждан, которым бесплатная помощь адвоката положена по закону. Это граждане:
- Чей доход на человека в семье не достигает прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте РФ;
- Одинокие, с доходом ниже регионального МРОТА;
- Имеющие инвалидность I и II группы;
- Которым оказывается психиатрическая помощь;
- Пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации;
- Не достигшие совершеннолетия и проживающие в спец. учреждениях по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и их законные представители или представители по соответствующим вопросам;
- Желающие взять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание, если их обращение за юр. помощью связано с данным вопросом.
Кроме того, на получение безвозмездно помощи адвоката могут получить следующие категории:
- Ветераны ВОВ, Герои РФ/Советского Союза, Герои Соц. Труда\Труда РФ;
- Дети-инвалиды, сироты и оставшиеся без попечения родителей, их законные представители и представители (по доверенности), если их обращение связано с вопросами защиты прав и законных интересов представляемых;
- Усыновители, если их обращение связано с вопросами защиты прав и законных интересов усыновляемого ребёнка;
- Пожилые лица и инвалиды, проживающие в организациях соц. обслуживания;
- Недееспособные лица, а также их законные представители при обращении за помощью по вопросам защиты прав и законных интересов данных лиц.
Уголовные дела
По уголовным делам, которые представляют повышенную опасность для общества в целом, перечень ситуаций при которых полагается бесплатная помощь адвоката носит закрытий характер, т.е. не может быть дополнен или расширен, регламентируется положениями ст. 51 УПК РФ. В уголовном деле обязательно должен принимать участие защитник, если подозреваемый или обвиняемый:
- Не отказался от защитника в регламентированном законом порядке;
- Является несовершеннолетним;
- Не имеет возможности осуществлять свою защиту собственными силами в связи с существованием физических или психических недостатков;
- Не разговаривает на языке, на котором производится разбирательство;
- Подал прошение о производстве дознания в сокращенной форме в порядке, регламентированном главой 1 УПК РФ.
Кроме того, адвокат предоставляется бесплатно, если:
- Лицо обвиняется в совершении преступления, за которое предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком свыше 15 лет, пожизненное лишение свободы или смертная казнь;
- От обвиняемого было заявлено ходатайство с просьбой о рассмотрении дела в особом порядке, при его согласии с предъявляемым обвинением;
- Дело рассматривается с участием присяжных заседателей;
- Судебное разбирательство по делам о тяжких или особо тяжких преступлениях производится в отсутствие подсудимого, находящегося вне границ РФ или уклоняющегося от явки в суд.
Во всех вышеперечисленных случаях, наличие бесплатного адвоката, если защитник не был приглашен обвиняемым или подозреваемым, обеспечивается дознавателем, следователем или судом. При этом приглашенный защитник должен явиться течение 5 суток со дня подачи соответствующего ходатайства. При отказе адвоката приглашается другой защитник или таковой назначается в особом порядке.
Подробнее о механизме обращения за бесплатной юридической помощью мы расскажем в следящей статье, как и о возможности обращения к платным специалистам.
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Мы живем в мире, где множество взаимоотношений, в том числе и конфликтных (начиная от соседей и заканчивая государством) зарегулированы законами. Но слабо ориентируемся в них - и тут в трудную минуту помочь защитить свои права должен адвокат. Начнем разговор на эту важную тему! Где, как и при каких обстоятельствах, вы можете воспользоваться услугами бесплатного адвоката?
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