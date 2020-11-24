Социальные сертификаты: что это такое и кому положено?

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Одной из мер поддержки населения со стороны государства сегодня становятся социальные сертификаты. Выдаваемые в электронном виде они должны предоставлять обладателю права на получение тех или иных услуг в социальной сфере. Подробнее расскажем в статье.
Нормативная база
Регламентирует процесс выдачи социальных сертификатов ФЗ № 189 от 13 июля 2020 года, который вступил в действие с 1 сентября 2020 года. Именно этот нормативный акт и предусматривает введение такой меры поддержки населения, как социальный сертификат, который позволят гражданам получать социальные услуги на безвозмездной основе и в определенном объеме, а также по своему усмотрению выбирать те организации, которые такие услуги будут оказывать.
Сферы применения
Декларируемые сферы применения социальных сертификатов разнообразны, начиная от образования и здравоохранения, заканчивая, спортом, туризмом, социальной защитой и занятостью населения. Утверждается, что получать подобные услуги можно как в государственных организациях, так и в коммерческих учреждениях (не факт, что вся система дошла до практического воплощения в вашем городе!)
Что должно быть в сертификате?
Сертификат, оформленный в электронном формате, должен содержать следующие сведения:
Направление применения (покупка продуктов или бытовой техники, обучение или лечение и т. д.);
Объем оказываемой услуги (зачастую указывается в денежном эквиваленте).
Порядок оформления сертификата, его форма и полное содержание устанавливаются Правительством РФ. А вот местная администрация (субъекта РФ или муниципалитета) отвечает за правильность формирования сертификата.
В исключительных случаях социальный сертификат может предоставляться и на бумажном носителе (когда возможность предусмотрена федеральными законами).
Как использовать?
В каждом муниципальном образовании должен быть свой, утвержденный перечень социальных сертификатов и направлений, по которым их можно использовать. Так, в качестве примера можно взять работающую несколько лет систему социальных сертификатов Москвы, которые действуют лишь в трёх направлениях:
Продуктовые сертификата призваны заменить выдаваемые ранее продуктовые наборы на определенную сумму. Их можно будет потратить на необходимые обладателям сертификатов продукты;
Товарные сертификаты — предназначенные для приобретения товаров длительного пользования, например, техники или электроники;
Детские сертификаты можно потратить на покупку товаров для детей, включая не только продукты питания и одежду, но и игрушки.
В ряде субъектов действует практика выдачи социальных сертификатов центрами занятости населения. Правда нацелена она на переобучение и\или повышение квалификации. Обладатели подобных электронных сертификатов могут самостоятельно выбирать, где учиться и по какой специальности. Например, в Хабаровском крае есть программа, предназначенная для женщин в декрете.
Кроме того, во многих регионах функционируют сертификаты на дополнительное детское образование, обладая которыми можно выбрать на свое усмотрение секции и кружки, которые будет посещать ребенок. Оплата их производится за счет средств электронного сертификата, оформить который можно тут: https://pfdo.ru/
Кому положен сертификат?
Конечный список лиц, которым положен сертификат, регионы утверждают самостоятельно. Но обязательно в него входят социально незащищенные слои населения, чей ежемесячный доход ниже прожиточного минимума, по региону, а именно:
Малоимущие одиноко проживающие граждане;
Семьи с детьми;
Ветераны войны;
Инвалиды;
Пенсионеры.
Для получения (подтверждения) права на социальный сертификат органы соц. защиты населения или другие уполномоченные учреждения запрашивают сведения о ежемесячном доходе граждан. Помимо документов, подтверждающих доходы, необходимо представить и другие, перечень которых лучше всего уточнить в соцзащите заблаговременно.
Важно понимать:
Как и многие другие меры соцподдержки, схема с соцсертификатами - далеко не везде работает. Чиновники могут знать о ней "чисто теоретически" - а на практике никогда ее не применять, т.к. никто никогда с подобными требованиями не обращался. Поэтому не исключено, что в вашем регионе, городе, поселке - "о таком даже не слышали". Кроме того, не везде достаточна материально-техническая база, компетентность специалистов (сертификаты-то - цифровые!) Но все это не значит, что от идеи воспользоваться преимуществами надо отказаться - надо наводить справки, требовать, напоминать о своем и Закона существовании! Вода камень точит, как говориться.
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