Пенсионерам-опекунам проиндексируют выплаты с 1 июля

Выплаты пенсионерам-опекунам или попечителями несовершеннолетних с 1 июля начнут индексировать.

По данным агентства, отделения Пенсионного фонда России до 15 июня актуализируют списки пенсионеров-опекунов, а до 24 июня сформируют необходимые доставочные документы для почтовых и кредитных организаций. В ПФР подсчитали, что расходы на возобновление индексации выплат до конца года составят 720 миллионов рублей.

Ранее, 1 апреля, президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий за пенсионерами-опекунами статус неработающих. Это позволит осуществлять корректировку размера их страховой пенсии и индексацию размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. До принятия документа пенсионеры-опекуны признавались работающими, поскольку вознаграждение за опекунство и попечительство приравнивается к получению дохода. А по закону работающие пенсионеры не могут рассчитывать на индексацию размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов и первый замруководителя фракции Андрей Исаев. Вячеслав Володин отмечал, что принятие данного закона позволит проиндексировать пенсии почти 30 тысячам граждан.

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По инф. Парламентской газеты

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