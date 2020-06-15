Пенсионерам-опекунам проиндексируют выплаты с 1 июля

Пенсионная реформа, стартовавшая в прошлом году, не только повысила возраст выхода на заслуженный отдых (мы вместе с вами возражали против этого шага!), но и ввела новое понятие – переходный период. Что это такое и ключевые особенности осветим...
Пресс-служба Пенсионного фонда РФ подробно объяснила, как будет производиться доплата пенсионерам в 5700 рублей. Точная величина доплаты составляет 5686 рублей 25 коп. Эту сумму в 2020 году получат те граждане России, которым исполнится 80 лет. Однако не всем восьмидесятилетним она...
С 1 июня 2020 года судебные приставы не смогут взыскивать долги с социальных выплат в России. Соответствующий правовой акт №12-ФЗ глава государства Владимир Путин подписал еще 22 февраля 2019 года. Поправка вносит изменения в федеральный закон «Об исполнительном...
Первая половина 2020 года получилась очень нервной из-за коронавируса, и россияне не знают, что будет с их вкладами во втором полугодии. Вслед за пандемией случилось падение цен на нефть, поэтому будущее многих...
На волне всеобщего интереса к вопросам, как и когда пенсионерам ожидать финансовой помощи в связи с карантинными мероприятиями, все больше граждан стали интересоваться своими пенсионными делами. Например, достоин внимания вопрос: что конкретно не включают в стаж для начисления пенсии. Согласно недавно...
Выплаты пенсионерам-опекунам или попечителями несовершеннолетних с 1 июля начнут индексировать.
По данным агентства, отделения Пенсионного фонда России до 15 июня актуализируют списки пенсионеров-опекунов, а до 24 июня сформируют необходимые доставочные документы для почтовых и кредитных организаций. В ПФР подсчитали, что расходы на возобновление индексации выплат до конца года составят 720 миллионов рублей.
Ранее, 1 апреля, президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий за пенсионерами-опекунами статус неработающих. Это позволит осуществлять корректировку размера их страховой пенсии и индексацию размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. До принятия документа пенсионеры-опекуны признавались работающими, поскольку вознаграждение за опекунство и попечительство приравнивается к получению дохода. А по закону работающие пенсионеры не могут рассчитывать на индексацию размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.
Авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов и первый замруководителя фракции Андрей Исаев. Вячеслав Володин отмечал, что принятие данного закона позволит проиндексировать пенсии почти 30 тысячам граждан.
Российский лидер Владимир Путин написал статью. Она посвящена Второй мировой войне, уточнил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он добавил, что решение о сроках публикации материала глава государства примет лично.
Известный российский художник Никас Сафронов решил присоединиться к обсуждению проблемы доходов в период эпидемии. В своих социальных сетях Сафронов рассказал, что прочитал очень много публикаций звёзд шоу-бизнеса, рассказывающих о своём бедственном положении.
Эстрадная звезда Валентина Легкоступова в начале 90-х стремительно набирала популярность. Её песни звучали практически из каждого окна, но потом внезапно артистка прекратила свою концертную деятельность.
БК «Фонбет» включили в список системообразующих предприятий, но вскоре признали это ошибкой. По заверению конторы, она не нуждается в помощи со стороны государства. Однако по мнению компании, некоторые СМИ их шантажировали. Была издана статья с ошибочной информацией, где упоминались имена владельцев компаний. Это было расценено руководством БК как попытка шантажа и порча репутации известного бренда. За клевету в свой адрес компания даже готова подать в суд. Букмекерская контора ведёт открытую деятельность и всю официальную информацию можно изучить на её сайте. В Едином государственном реестре юридических лиц и на сайте налоговой службы также есть все необходимые сведения.
Тенденция жить в частном доме или много времени проводить на даче нарастает с каждым годом. И хочется, конечно, чтобы все в пределах домовладения было благоустроено. Это касается и придомовой территории, которая требует и внимания, и каких-то финансовых вложений для того, чтобы выглядеть достойно. Отличный вариант – использовать для некоторых поверхностей частей участка террасную доску.
С 14 июня в России запрещено взимать процент за денежные переводы между регионами внутри одной кредитной организации. Закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным еще в декабре, в воскресенье он вступил в силу.
Борец за нравственность и безбедную жизнь для артистов Иосиф Пригожин посетовал, что современная российская попса превратилась из искусства в бизнес, и теперь на сцену может выйти, кто угодно и петь, о чем угодно.
Уже в первые дни вирусного бума руководство страны пообещало медработникам солидную финансовую поддержку. Надбавки послужили весомым стимулом для сотен представителей медицинской профессии, которые отважились оставить свои семьи и, рискуя жизнью, уйти на передовую. Однако тогда мало кто себе представлял, насколько широко «расползётся» первично сформулированное понятие «сложная эпидемическая ситуация». Никто не думал, что все отрасли здравоохранения очень скоро окажутся в этой ситуации и буквально все работающие медики столкнутся лицом к лицу с инфицированными пациентами.
Швейцарская полиция взяла под надзор 8-летнего ребенка — он спросил у продавца в сельском магазине, можно ли заплатить ненастоящими деньгами. Информация о мальчике будет оставаться в полиции до 2032 года.
В Госдуму внесены два идеологических законопроекта, на первый взгляд связанных по смыслу. Но только на первый взгляд. Один, по-видимому, является запоздалым ответом на прошлогоднюю резолюцию Евросоюза, которая объявила советско-германский пакт Молотова — Риббентропа причиной Второй мировой войны и, таким образом, приписала Советскому Союзу (и Российской Федерации как его единственному официальному преемнику) половину вины Третьего рейха перед человечеством. Второй законопроект идёт прицепом в тени первого и запрещает отождествление нацизма и большевизма не только в их внешней политике, но и во внутренней, то есть ограничивает граждан в оценке собственной истории.
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