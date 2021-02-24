Обязательная доля в наследстве: кто получит имущество без завещания

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Не секрет, что распределение наследства и долей в нем зависит от множества факторов, начиная от воли владельца и заканчивая указаниями закона. При этом важно отметить, что именно закон встает на сторону самых уязвимых категорий наследников, порой, изменяя даже составленное по всем правилам завещание. Речь идет об обязательной доле в наследстве, подробнее про которую расскажем в статье.
Обязательная доля в наследстве – что это такое?
Если говорить просто и коротко, то независимо от наличия завещания и очерёдности, существует круг лиц, которым достанется определённая часть имущества, входящего в наследственную массу. Подобное ограничение свободы завещания предусмотрено для безопасности т.н. необходимых наследников из числа близких родственников, которым в любом случае достанется некоторая доля. Однако во многих случаях решение вопроса проходит через суд.
Кто право имеет?
В соответствии с положениями п.1 ст. 1149 ГК РФ, на обязательную долю могут рассчитывать следующие лица:
1) Несовершеннолетние и нетрудоспособные дети умершего, включая усыновленных;
2) Нетрудоспособные супруг и родители почившего, включая пенсионеров, получающих выплаты от государства по старости или инвалидности за исключением тех, которые ушли на пенсию раньше по льготным условиям;
3) Иждивенцы, которые в свою очередь подразделяются на:
• Законных наследников с признанной нетрудоспособностью на момент смерти наследника, находившихся на иждивении покойного не менее одного года;
• Иждивенцев, не входящих в законный список наследников, но зависящих от наследодателя и проживающих с ним не менее года;
4) Предпенсионеры
Важно: обязательная доля полагается лицам, указанным выше, даже если в завещании предусмотрено совершенно иное. А вот если в нем определены доли в большем размере, то действует не закон, а воля наследодателя. При этом помимо прав, претенденты на обязательную долю получают соответствующий объём обязанностей, например, по компенсации расходы на содержание имущества, оплату догов умершего и т.д.
Кто не может претендовать на обязательную долю?
Далеко не все лица, формально подходящие под критерии наследников в порядке выделения им обязательной доли могут претендовать на нее. Например, исключением из правил станут дети, проживающие в других семьях, в отношении которых имело место лишение родительских прав, усыновленные при жизни биологических родителей, а также наследники по трансмиссии или ближайшие родственники прямых (умерших ранее) наследников.
Особой категорией считаются «недостойные» наследники, признание таковыми которых в силу положений действующего гражданского законодательства РФ через суд исключает выделение обязательной доли.
В каком размере?
Интересен вопрос и о размере обязательной доли. Если завещание было составлено по всем правилам и в идеале зарегистрировано после 1 марта 2002 года, размер обязательной доля составляет не менее половины того, что мог бы получить наследник по закону. Соответственно, чем больше претендентов, тем меньше доля.
Если завещание было составлено ранее 1 марта 2002 года, то родственники могут рассчитывать на большую долю, в размере не менее 2/3.
Важно: при расчёте размера обязательной доли учитываются все законные наследники и иждивенцы умершего, включая новорожденных малышей и наследников по праву представления, а также стоимость всего имущества, входящего в наследственную массу, включая мебель, технику, транспорт и счета в банке независимо от того, указаны ли подобные активы в завещании или нет.
А можно ли отказаться?
От обязательной доли в наследстве можно отказаться, но не в пользу кого–либо из завещания. Поскольку подобный отказ уже увеличивает имущественную базу, которая будет перераспределена между всеми наследниками. При этом отказ от обязательной доли несовершеннолетнего, недееспособного и ограниченно дееспособного наследника, требует одобрения со стороны органов опеки и попечительства.
Как получить
Получить обязательную долю можно сразу или на протяжении некоторого периода времени, например, в денежном эквиваленте, если был учрежден «наследственный фонд» поле смерти наследодателя (нотариусом), с учетом как всех пожеланий из завещания, так и прочих особенностей ситуации.
Важное изменение
А теперь пара слов о самом важном изменении текущего года. Теперь у предпенсионеров появилось право претендовать на обязательную долю в наследстве. Соответствующие поправки в ГК РФ внесены в связи с увеличением пенсионного возраста.
Поскольку ситуации о выделении обязательных долей всегда рассматриваются в судебном порядке, то в каждом случае размер полученного имущества тем или иным лицом будет индивидуален.
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