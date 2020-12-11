Льготы для предпенсионеров: в сфере труда

В прошлый раз мы начали рассказ о мерах поддержки для лиц, которым до пенсии осталось 5 лет и менее. Сегодня завершим тему, осветив льготы в сфере труда и диспансеризации населения.
Сфера труда
К дополнительным гарантиям в сфере трудовой деятельности, которые предусмотрены для граждан предпенсионного возраста, можно отнести следующие:
- Переобучение;
- Защита от необоснованного увольнения;
- Повышенное максимальное пособие по безработице.
Отдельно можно выделить и предоставление выходных для прохождения диспансеризации.
Подобные привилегии аналогично с теми, о которых мы рассказали в прошлый раз, предоставляются гражданам, которым до заслуженного отдыха (включая досрочную пенсию) осталось 5 лет и менее.
Обучение по программе Минтруда
С 2019 года в нашей стране действует программа по переобучению людей предпенсионного возраста, как работающих, так и признанных безработными, которая позволяет пройти обучение, средний срок которого составляет 3 месяца. При этом дополнительное образование, стоимость которого составляет около 53 000 рублей за курс, будет предлагаться либо от службы занятости населения, либо от Союза «Молодые профессионалы».
При этом нетрудоустроенные граждане (безработные) помимо переобучения могут рассчитывать и на стипендию в размере 1 МРОТ.
Если предпенсионер работает официально, то работодатель обязан сохранить за ним среднюю заработную плату на весь период обучения.
Поскольку переобучение ведется по специальностям актуальным для вашего региона, то уточнить список учебных программ можно на бирже труда, заполнив там соответствующую анкету.
Пособие по безработице
Для граждан, зарегистрированных в качестве безработных в службе занятости, предусмотрена увеличенная максимальная величина пособия по безработице аналогично, как и стипендия равная 1 МРОТу. Однако алгоритм выплат будет следующим:
- Первые 3 месяца сумма пособия рассчитывается как 75% от среднемесячного заработка за последние 3 месяца по последнему месту работы;
- Последующие 4 месяца — 60% от заработка.
- 45% от заработка до окончания срока выплат.
Минимальная сумма пособия увеличена до 1900 рублей.
Увольнение и сокращение
Внесенные в УК РФ коррективы, направленные на защиту предпенсионеров как от увольнения, так и от отказа приема на работу по причине их возраста, предусматривают штрафные санкции для работодателей за подобные нарушения в ст. 144.1 УК РФ.
Однако в отношении сокращения работников, которым до пенсии осталось 5 и менее лет, какие-либо штрафные санкции законом не предусмотрены.
2 дня на диспансеризацию
В рамках трудовых привилегий необходимо оговорить и диспансеризацию, на которую с 2019 года сотрудникам предпенсионного возраста выделяется 2 дня ежегодно на основании письменного заявления работника. Дни диспансеризации согласовываются с работодателем. Однако здесь необходимо учитывать следующие моменты:
- Если не удается пройти все необходимые процедуры и посетить специалистов за 2 дня, то предпенсионеру придется оформлять отпуск без сохранения з\п, дата начала и продолжительность которого устанавливается с согласия работодателя;
- Работодатель может потребовать подтверждения необходимости прохождения диспансеризации предпенсионером. Это может быть, к примеру, направление, выданное участковым терапевтом;
- Дни для медицинского осмотра обязательно должны быть согласованы с работодателем. Поэтому самовольный невыход на работу может быть оформлен как прогул.
Кроме того, для получения заветных 2-х дней освобождения от работы необходимо подтвердить статус предпенсионера, например, получив справку в ПФ или распечатав ее из личного кабинета на сайте Пенсионного Фонда России.
На данный момент мы охватили льготы для предпенсионеров по ключевым направлениям. Напомним, что на региональном уровне их может быть больше. А значит, для уточнения информации вы всегда можете обратиться в органы социальной защиты населения или в МФЦ.
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В прошлый раз мы начали рассказ о мерах поддержки для лиц, которым до пенсии осталось 5 лет и менее. Сегодня завершим тему, осветив льготы в сфере труда и диспансеризации населения.
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