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Какой цинизм: мошенники развернули охоту на деньги «детей войны»
Елена Скворцова, sobesednik.ru   
13 Июня 2020 г.
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Правоохранители и сотрудники служб безопасности банков раскрыли новый способ мошенничества.

Какой цинизм: мошенники развернули охоту на деньги «детей войны»

«Царская компенсация» в 250 тысяч рублей

«Приманку» в виде выплат «детям войны» аферисты использовали еще лет 5 назад. А теперь, в год 75-летия Победы они ее усовершенствовали. Если раньше старикам предлагали оплатить «пошлину», чтобы иметь возможность получать субсидию, то сейчас предлагают «компенсацию». Но цель все равно одна: выведать данные банковских карт своих жертв.

Так, очень цинично, прямо накануне Дня Победы, была обманута 68-летняя москвичка. Она пожаловалась в полицию, что с ее счета пропали все сбережения после того, как она поверила неизвестному мужчине, который убедил ее, что гражданам, родившимся до 1958 года, как детям войны, полагается компенсация в размере 250 тыс. руб. Пенсионерке нужно было лишь продиктовать ему номер банковской карты и смс-код, чтобы получить «царскую компенсацию»...

Сумма, названная мошенником, видимо, так обрадовала женщину, что она не стала ничего проверять.

А зря. На самом деле «дети войны» – это люди, родившиеся до конца 1945-го, а вовсе не до 1958-го. Во-вторых, никакой разовой компенсации им не полагается. В Москве «детям войны» доплачивают 1,5 тыс руб ежемесячно. И то при условии, если они сами выбрали эту выплату, а не получают другую (скажем, как ветераны труда и т.д.). Данные на всех «детей войны» столицы хранятся в органах соцзащиты.

В других регионах России действуют свои программы поддержки этим гражданам, но ни одна из них не предполагает ни разовой крупной компенсации, ни оплаты пошлин за ее получение. И ни в одной из них не определено, что к «детям войны» может быть причислен человек, родившийся после 1945-го. Максимум в 1946-м.

Новые жертвы

Но пожилые люди доверчивы. Буквально спустя пару дней после этой истории в московскую полицию обратилась другая, уже 80-летняя женщина. По ее словам, ей позвонил мужчина, представился куратором программы «Дети войны» и предложил передать посредникам 120 тысяч рублей. После чего ей на счет якобы будет зачислена сумма, которая в три раза больше. Женщина послушно сняла деньги и передала мошеннику. Потом догадалась, что ее обманули, и отправилась в полицию.

Сотрудникам уголовного розыска столицы удалось задержать мошенника. Им отказался приезжий, ранее судимый за аналогичные преступления. Он снимал квартиру на юго-западе Москвы. Но задержать одного мошенника – не значит покончить с этим злом навсегда.

Уже в конце мая в полицию Таганского района столицы обратилась 78-летняя женщина. И тоже с аналогичной историей.

Она рассказала, что неизвестный позвонил ей по телефону, представился сотрудником благотворительной организации, пообещал выплаты по программе «Дети войны». Ну и, само собой, попросил продиктовать ему пришедшие на телефон старушки смс-коды...

Возможно, кому-то покажется, что потеря 14 тысяч (а именно столько было на счету женщины, и все они пропали) – не такая уж большая потеря. Но это для кого как. Для пенсионерки это была настоящая трагедия: до пенсии надо было еще дотянуть...

– Это классический пример социальной инженерии, когда мошенник вводит жертву в заблуждение, оперируя данными, вызывающими доверие. Она теряет бдительность и сообщает необходимые аферисту сведения, – комментирует ситуацию эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов. – Ни в коем случае ни под каким предлогом нельзя никому сообщать конфиденциальные данные карты, тем более код из СМС, который подтверждает ваше согласие на списание средств. Мы постоянно предупреждаем граждан, что сейчас надо быть особенно внимательными к своим финансам, так как в период эпидемии активизировались всевозможные мошенники. И они используют не только связанные с темой коронавируса уловки, но и любые, которые могут быть актуальными в данный момент.

Чем еще могут «завлекать»?

Например, звонят якобы из служб безопасности банка, предлагая отменить «подозрительную транзакцию», либо перевести средства на «резервный счет».

– Вешайте трубку, перезванивайте в банк по телефону, указанному на банковской карте, проверяйте эту информацию и сообщайте службе безопасности банка номер телефона, с которого вам звонили, – предлагает радикальный способ борьбы с такими злоумышленниками Дмитрий Ибрагимов.

Другие примеры «приманок»

Аферисты часто заманивают жертву на фишинговые сайты. Скажем, размещают товар по привлекательной цене, покупатель находит его, начинает переписываться в чате платформы объявлений с «продавцом», уточняя детали. В этот момент злоумышленник под благовидным предлогом предлагает перейти к обсуждению не в чате, а в одном из популярных мессенджеров. Здесь же присылает ссылку на страницу авторитетного курьерского сервиса якобы для оформления доставки товара. На самом деле ссылка ведет на фишинговый сайт, где покупатель, оставив свои данные, лишается средств.

Общаясь с жертвой в мессенджере, мошенники могут сымитировать и «техническую проблему» на странице своего же объявления на официальном сайте объявлений (попросту заблокировав ее самостоятельно), а жертве пришлют якобы корректную ссылку, где «все работает». Но это уже будет мошеннический сайт, внешне похожий на официальный. Оставив там свои данные, покупатель может лишиться средств.

– Дружелюбный диалог в мессенджере, пара ссылок на «правдоподобный» ресурс «серьезной организации» – и деньги исчезают, – заключает Дмитрий Ибрагимов. И дает совет, как избежать неприятностей. – Совершая покупки в Интернете, относитесь настороженно к слишком уж выгодным предложениям и низким ценам на популярные товары. Общаясь с продавцом на платформах бесплатных объявлений, не покидайте официальные чаты, не переходите по сторонним ссылкам. Заведите для оплаты интернет-покупок отдельную виртуальную карту и пополняйте ее непосредственно перед оплатой товара.

Мошенникам часто все равно кого обманывать, моралью в этом плане они не отягощены. В том числе жертвами аферистов становятся пожилые люди, и кто относится к «детям войны» в частности. И поэтому всем, в том числе и таким пенсионерам, стоит знать о способах обмана, придумываемых и воплощаемых в жизнь нечистыми на руку джентльменами удачи. Владея такой информацией и будучи более бдительными, все больше людей смогут не попадаться на уловки мошенников. Нам наши деньги самим нужны!

Sobesednik.ru

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