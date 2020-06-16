Индексация пенсий работающим пенсионерам: в ожидании решения Госдумы

С 1 июля этого года работающих пенсионеров может обрадовать долгожданная индексация пенсий. Правда, только если в Госдуме найдет поддержку соответствующий законопроект, который, напомним, был направлен на рассмотрение депутатами от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым. Законопроект охватывает интересы тех пенсионеров, которые продолжают работать и после выхода на заслуженный отдых. Аргументация партийцев: в текущих обстоятельствах трудящиеся пенсионеры вынуждены уходить «в тень».

Конкретно о проекте по индексации пенсий

Согласно предложению, которое подали партийцы из ЛДПР, уже с 1 июля правительство должно начать производить перерасчет пенсионных выплат для тех получателей, которые продолжают активную трудовую деятельность, будучи официально признанными пенсионерами.

В последний раз такая категория получателей социальных пособий рассчитывала на плановую индексацию в 2016 году. С тех самых пор практика перерасчета, как это происходит в случае с обычными неработающими пенсионерами на ежегодном основании, была прекращена.

Многие представители политических сил пытались провести свои проекты по вопросу индексации, но все время терпели неудачу.

Одними из последних, кто подавал такую идею, были депутаты из Санкт-Петербурга. Они аргументировали собственную позицию тем, что последствия карантина, с экономической точки зрения, больно ударили по кошелькам трудящихся пенсионеров. Особенно это касается случаев, когда людям приходилось неделями сидеть взаперти из-за введенного запрета на выход лиц старше 65 лет без уважительных на то причин.

Многие работодатели стали считать сотрудников, которые не могли посещать офисы, не самыми перспективными из числа тех, кого стоит оставить в штате. Людей стали просить писать заявления об увольнении за свой счет.

Практиковались и другие методики экстренной экономии для сохранения ресурсов предприятия:

переход на 0,5 или 0,25 ставки;

выход в неоплачиваемый отпуск.

Все перечисленное сказалось на материальном обеспечении населения.

Перерасчет пенсий важен для работающих пенсионеров. Вот аргументы:

С учетом факторов на фоне растянувшейся самоизоляции уровень доходов работающих получателей пенсионных выплат значительно упал. Некоторые лишились части зарплаты, другие вовсе остались без нее, и жить им приходится только на пенсию, сумма которой государством не пересматривалась уже давно. На практике ведь начисления работающим пенсионерам обычно всегда ниже, чем у неработающих.

Некоторые пожилые россияне не увидели никакого другого выхода, кроме как уволиться и начать получать обычный тип пенсии.

В пояснительной записке к проекту от ЛДПР приводится еще один важный аргумент в пользу необходимости провести индексацию. Он касается перехода части работников в тень. Это может быть как практика сокращения ставки исключительно на бумаге, исполнение трудовых обязанностей по чужим документам, либо вообще полный переход на нелегальную сторону.

При потере огромного количества страховых взносов казна постепенно истощается, что вряд ли на руку государству в целом. Не говоря уже о том, что нелегальный труд не соответствует как нормативам, прописанным в Трудовом кодексе, так и пенсионному законодательству Российской Федерации.

Пенсии могут и не проиндексировать. А почему?

В Кабмине предложение от ЛДПР встретили крайне настороженно, негативно относясь к подобной мере улучшения качества жизни пожилых россиян. Главный аргумент базировался на том, что у неработающих пенсионеров их пособие – единственный источник дохода. Значит, им полагается поправка на инфляцию.

Работающие пенсионеры получают зарплату, которая пересчитывается ежегодно с учетом уровня инфляции, поэтому в пенсии для них такая функция отсутствует.

Самая главная проблема, которая не позволяет одобрить проект, кроется в финансировании. В казне сложно отыскать столько денег, чтобы перекрыть нужды столь значительной категории россиян.

Хотя чиновники понимают, что люди в почтенном возрасте в большинстве своем выходят на работу не ради собственного удовольствия, а просто потому, что их заставила нужда. И если бы индексация вернулась, то огромное число желающих могли бы выйти «из тени», делая отчисления в налоговую службу.

Индексация пенсий не помешала бы работающим пенсионерам, которые продолжают трудиться после выхода на заслуженный отдых в большинстве своем, увы, не от хорошей жизни. И лучше и веселей в ближайшее время она, судя по всему, не станет. Потому что из кризиса государства на «раз, два», к сожалению, не выходят. Интересно, пойдет ли Госдума навстречу инициативе питерских политиков?

А вот еще кстати актуальное по пенсионной теме

Согласно последним новостям, правительство готовится принять еще один вариант пенсионных новшеств, который больше напоминает льготу. Речь идет о снижении возрастного показателя для начисления надбавки по старости. В существующих реалиях он составляет 80 лет, но эксперты ратуют за снижения планки до 75 лет.

В качестве основного аргумента в пользу принятия такого закона специалисты называют рекомендации ВОЗ.

Медики с мировым именем утверждают, что старость наступает как раз в таком возрасте. Обычно к столь почтенным годам человек «обрастает» многочисленными хроническими заболеваниями и ему становится проблематично себя обслуживать. Поэтому дополнительная финансовая поддержка пришлась бы очень кстати.

Вторая льгота затрагивает интересы тех, кто взял кредит, но его доход не превышает сумм 2 МРОТ. В таком случае гражданин имеет право на рассрочку по долгам.

По инф. 1rre.ru

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