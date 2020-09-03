Банкиры — детям: что нынче предлагается как «вклад на вырост»?

В советские времена было модно с рождением малыша открывать на его имя вклад. В основном это делали родители, а бабушки и дедушки к пополнению счета могли присоединиться (да и сейчас тоже). В итоге к 18 годам набегала приличная сумма. Но поколение, которое пережило перестройку, а потом и денежные реформы, с таких вкладов получило сущие копейки. Что сегодня предлагают банки детям?

Срочные вклады

Условия детских вкладов во многом похожи на обычные депозиты. Но есть и отличия.

Открыть вклад на ребенка можно с его рождения. Сделать это могут только родители, опекуны, другие законные представители.

– С получением паспорта до совершеннолетия (с 14 до 18 лет) подростку становятся доступны некоторые финансовые операции, – поясняет экономист экономического управления ГУ Банка России по ЦФО Светлана Савина. – К примеру, ребенок может пополнять открытый родителями на его имя вклад и/или снимать с него проценты. А при желании – открыть собственный счет или оформить дебетовую карту. Правда, для этого уже потребуется письменное согласие взрослых.

А вот снять весь вклад сможет только сам ребенок, достигнув совершеннолетия. Родителям или опекунам для этого нужно будет оформить специальное разрешение органов опеки.

– Выбирая вклад для ребенка, – отмечает Савина, – нужно обращать внимание, во-первых, на срок вклада: обычно чем дольше срок, тем выше проценты. И во-вторых, поскольку вы планируете регулярно откладывать деньги для ребенка, – на возможность пополнения (некоторые банки позволяют пополнять детский вклад любым родственникам и даже посторонним людям. – Прим.).

Важно: Долгосрочные детские вклады застрахованы государством в пределах 1,4 млн рублей.

Металлический счет

Еще один вариант – обезличенный металлический счет (ОМС). В этом случае на счете хранятся не деньги, а значения драгоценного металла в граммах. Клиент приобретает у банка золото, серебро, платину или палладий, и они записываются на его счет. Получить их потом можно в виде слитков (но придется заплатить НДС) или продать обратно банку по актуальному курсу.

В долгосрочной перспективе драгметаллы, как правило, растут в цене. Чего нельзя сказать про краткосрочные ОМС.

Важно: Металлические счета не подпадают под систему страхования вкладов. Доход по ОМС не гарантирован, так как он зависит от колебания цен на рынке драгметаллов.

Накопительное страхование

Этот продукт страховщиков во многом похож на долгосрочный банковский вклад. Только тут родитель (опекун или родственник) является страхователем, а ребенок – застрахованным. Обычно такие договоры заключаются на 5–20 лет.

Страхователь регулярно делает взносы, на них капает некий процент. В итоге формируется сумма, которую ребенок и получит.

Застраховать ребенка можно, когда ему уже исполнилось полгода, но еще нет 17 лет. Страховые компании обычно гарантируют фиксированную доходность, размер которой зависит от срока договора.

В случае смерти или тяжелой болезни страхователя взносы за него продолжает платить страховая компания, и ребенок получит запланированную сумму независимо от того, что случится со страхователем.

Важно: Эти средства не застрахованы государством. Если у страховой компании отнимут лицензию, вернуть деньги быстро (и не факт, что полностью) не получится.

Игра в карты

Многие банки выпускают карты детям уже с 6–7 лет, некоторые предлагают юным клиентам программы лояльности: баллы за покупки, кешбэк, скидки от партнеров банка... Есть и специальные приложения, с помощью которых дети могут следить за расходами и откладывать деньги в отдельную «копилку».

– Это дополнительные карты, привязанные к банковскому счету родителей, – отмечает Светлана Савина.

То есть родители могут контролировать все операции ребенка через мобильное приложение. Они могут следить и за тем, на что тратит деньги их ребенок, и устанавливать лимиты расходов в день, месяц или за одну операцию. Можно установить запрет на определенные транзакции.

– Важно рассказать детям о правилах безопасного пользования картой: нельзя никому сообщать ПИН-код или секретный код на обороте карты, передавать карту даже хорошим друзьям и знакомым, – напоминает Савина. – А в любой непонятной ситуации, связанной с картой, надо немедленно связаться с родителями.

Важно: Подростки, имеющие паспорт, могут сами оформить карту, но – с письменного согласия родителей.

Если есть возможность откладывать для ребенка определенные суммы или еще каким-либо образом обеспечить его финансовое будущее, делать это необходимо. На детей ведь всегда много расходов. А дальше они вырастают. Их нужно учить профессии, возможно, отправить для этого в другой город. Да и просто любая лишняя копейка кстати будет. Вдруг отпрыск захочет снимать квартиру и жить самостоятельно или другую страну посмотреть? Но, конечно, для разных материальных поддержек должны быть ресурсы. И поэтому, к примеру, бабушкам и дедушкам, желающим помочь, стоит следить за всеми изменениями по пенсиям. Вдруг будут какие-нибудь перерасчеты в плюс?

Sobesednik.ru

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