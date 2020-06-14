Жутко опасные насекомые России: где и какие?

Насекомые и пауки обитают в России повсеместно. Мы сталкиваемся с ними в квартире, на улицах города, на природе. Встреча с некоторыми из них может закончиться плохо. Они хотя и миниатюрные, но крайне опасные.

Клещи

Каждый год десятки россиян умирают от клещевого энцефалита, причем география распространения этого тяжелого заболевания постоянно увеличивается. Если раньше самыми опасными регионами были Сибирский и Уральский округа, то в последние годы ареал обитания искодовых клещей, которые являются разносчиками энцефалита, расширился. Под угрозой оказались жители Приволжского округа и центральных областей России.

Клещи — самые многочисленные представители паукообразных. Их насчитывается больше 48 000 видов, но не все из них заразны и представляют угрозу. Только 10 % крупных клещей опасны для человека.

Важно понимать, что не только укус клеща опасен. Заражение энцефалитом может произойти также при раздавливании присосавшегося паразита, и даже при употреблении некипяченого коровьего или козьего молока от больного животного.

Каракурты

Хотя каракурт переводится с тюркского как «черное насекомое», это, конечно, не насекомое, а паук, один из самых опасных в мире. Традиционным ареалом обитания каракуртов являются южные области России, но в последнее время случаи укусов каракуртов регистрировались также в Саратовской, Волгоградской областях и даже в Подмосковье. Встречается он и в более северных широтах, но только в летний период — холодные зимы эти пауки не переживают.

Каракуртов также называют «степными вдовами», поскольку угрозу для животных и человека представляют именно самки, самцы этих пауков мельче и просто не могут прокусить кожу.

Самка кусает кожу своими хелицерами на глубину до 0,5 мм, поэтому одним из экстренных методов предотвращения заражения является прижигание укушенного места зажженной спичкой, но не позднее, чем через две минуты после укуса. Главный способ лечения от яда паука — применение противокаракуртовой сыворотки и внутривенное введение новокаина, гидросульфата магния и хлорида кальция.

Сами каракурты не нападают, только если почувствуют угрозу, поэтому в местах их обитания нужно соблюдать бдительность.

Слепни

Одними из самых досаждающих и опасных для человека насекомых являются слепни. Несмотря на название, они хорошо видят свою жертву, слепней привлекают темные цвета одежды, запах пота и движение.

Защититься от слепней не так и просто, они быстрые и маневренные, развивают скорость до 60 километров в час и обычно налетают целым скопом. Для того, чтобы насытиться самка слепня может облететь несколько жертв. Слепни опасны тем, что могут переносить на поверхности тела возбудителей сибирской язвы, филяриозов, туляремии и других болезней.

Болезненны и опасны и сами укусы этих насекомых. Самка слепня выделяет в место укуса слюну с токсинами и антикоагулянтами. Они препятствуют свёртыванию крови и вызывают длительное кровотечение из ранки, которая долго не заживает. Бонус к укусу слепня — это то, что незаживающая ранка привлекает и других кровососущих насекомых, а токсины в слюне могут привести к аллегригическим реакциям, покраснению и болезненному отёку кожи.

Шершни

Шершни считаются самыми крупными осами в Европе. Рабочая особь обыкновенного шершня достигает в длину 20-25 мм, а матка – до 35 мм. Опасны для человека опять же только самки шершней, самцы даже не имеют жала.

Яд шершня отличается сильным аллергенным действием. В его состав входят гистамин и некоторые токсины, способствующие дополнительному выделению этого вещества из клеток пораженной ткани. Гистамин ускоряет аллергические реакции, поэтому даже для людей нечувствительных к компонентам яда укус шершня будет болезненным. В яде шершней содержится большое количество ацетилхолина, который вызывает сильное раздражение нервных окончаний и острую боль в месте укуса.

Реакция на атаку шершня у разных людей сильно отличается. У одних аллергия проявляется только отеком, у других может повыситься температура, заболит голова и участится сердцебиение. В редких случаях возможен анафилактический шок и даже смерть.

В отличие от пчелы, шершень может пользоваться своим жалом многократно, после одного укуса в нем сохраняется достаточное количество яда, запас которого постепенно пополняется.

Пчелы

Пчелы — настоящие супермены среди насекомых. Они снабжены уникальной навигационной системой, которая позволяет им ориентироваться в пространстве с поразительной точностью. Их зрительные способности ограничены, но для поиска нужного пути природа наделила пчел умением ориентироваться по Солнцу, чувствовать электромагнитное поле Земли и помнить визуальные объекты.

Пчелы невероятные и полезные насекомые, но они ещё и очень опасные. По статистике, в мире каждый год умирает больше людей от укусов пчел и ос, чем от укусов змей.

Опухоль от укуса пчелы появляется практически моментально. Даже у людей, не страдающих аллергией на пчелиный яд, в местах укуса образуется покраснение. В зависисимости от чувствительности организма к компонентам пчелиного яда у человека может развиться опухоль, повыситься температура, возможен озноб и судороги, головокружение и рвотные позывы.

Особенно опасны укусы пчел в кровеносные сосуды, голову или полость рта. Крайне не рекомендуется проглатывать пчел, это чревато опухолью глотки и может привести к смерти от удушья.

Важно знать, что при укусе пчелы не нужно ее сразу же убивать. Во-первых, в отличие от осы, без жала пчела сама погибнет, во-вторых, убитая пчела выделяет в воздух химическое вещество, которое будет являться сигналом тревоги для ее сородичей.

Человек хоть и царь природы, но иногда очень сильно должен удерживать свою корону. Потому что пошатнуть ее и сделать существование вовсе не царским могут... маленькие, но опасные насекомые, перед которыми люди бывают порой беззащитны. Сейчас летний период, время активной жизни насекомого мира. Будем же помнить о тех представителях, которые могут нам сильно испортить существование или вообще его прекратить.

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По инф. cyrillitsa.ru

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