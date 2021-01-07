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Зачем готовить праздничный салат
Анна КИРЬЯНОВА   
07 Января 2021 г.
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olivye

На праздник надо приготовить салат. Это символическое блюдо. И это – символ новых времён. Салат обозначает также гармонию, это ваш личный микрокосм, маленький Космос, где все есть, все по отдельности, все гармонично и в то же время связано…

Зачем готовить праздничный салат

Салат – символ изобилия. Символ Рога Изобилия. В древних греческих мифах Рог Изобилия держит в руках бог богатства Плутос.

И из этого чудесного рога сыплются многочисленные жизненные блага в виде вкусных вещей и драгоценных украшений. Чего только нет в Роге Изобилия!

Вот салат – это именно такой «символ символа». В салате много ингредиентов, так ведь? Это значит, в вашем доме изобилие разных продуктов. Вы живёте в достатке. И в вашей жизни полно разных хороших вещей.

Ингредиенты в салате гармонично сочетаются. Не сделаешь же салат из редьки с шоколадом? Нужно правильно подобрать все продукты, при этом соблюдая пропорции. Это вы сотворяете свой маленький космос, гармонизируете свою жизнь, приводите в порядок энергии.

Продукты в салате разные, но их объединяет заправка. Просто сметана или сложная изысканная заправка – неважно. Заправка делает части салата единым целым.

Так объединяется ваша семья, исцеляется тело и душа; исцеление – это стать целым! И заправка символизирует достаток, особенно – масляная, сметанная, майонезная… Жир вреден в больших количествах, но необходим в разумных. Жир могли себе позволить только богатые люди.

Так что пара капель масла не помешает. Это же редкое блюдо – праздничный салат…

Поэтому мы так привыкли к салату на праздничном столе. А ведь ещё сто лет назад салаты в нашей стране были почти неизвестны. Широко использовать их стали, когда жить стали лучше. И салаты считались изысканным дорогим блюдом. Сразу стали символом достатка и роскоши…

Самый хороший символ – ваш личный фирменный салат с каким-то только вам известным секретом. С вашей личной изюминкой. Это секретный и волшебный салат только для ваших близких и для ваших друзей; объединяющий вас символ Изобилия.

Так что желательно салат к празднику приготовить. И приготовить осознанно, тщательно, не спеша, в хорошем расположении духа. А потом мысленно пожелать достатка и гармонии в жизни всем, для кого этот салат предназначен.

И себя не забыть! Тот, кто сотворил салат, заслуживает всего наилучшего из Рога Изобилия…

  • От редакции: а если серьезно, то советы о здоровом питании - по ссылке.

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