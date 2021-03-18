За три года в РФ увеличился размер автокредита

В России за последние три года подрос размер автокредитов. Это касается как новых авто (на 38%), так и транспортных средств с пробегом (на 19%). 658 тысяч рублей составлял размер среднего займа на новую машину в 2017 году. 905 тысяч рублей – таков показатель по итогам прошлого года.
Что касается предложений по автокредитам, то их немало. Есть, например, и специальные сервисы, где аккумулируется актуальная информация. Например, чтобы узнать предложения по автокредитам в банках Иркутска, можно зайти на сайт «Kredit-na-avto.ru». Задействовано в схеме целых 15 банков. Отправить заявку можно во все интересующие финансовые учреждения или в один из списка – клиент определяется сам. Можно воспользоваться удобным фильтром, чтобы обозначить параметры желаемого кредита. Среди них: цена автомобиля, первоначальный взнос, срок кредитования и дополнительные условия.
Автокредит – это целевой займ, его деньги можно потратить только на приобретение автомобиля. Машина может оставаться у банка в залоге в качестве гарантии погашения клиентом всех причитающихся ему выплат в срок. Если заемщик перестанет платить, финансовая структура может забрать автомобиль.
У автокредита процентная ставка в банках более выгодная чем, к примеру, у потребительского без страховок и поручителей. Потому что банк при автокредите страхуется залогом.
Можно получить для покупки авто от финансового учреждения приличную сумму. Есть льготные займы, которые практикуют автосалоны. Обычно это касается определенных марок машин, моделей или комплектаций.
При подаче заявки на автокредит не надо большого пакета документов, иногда займ оформляется прямо в стенах автосалона, и клиент сразу оттуда может уехать на новой машине.
Автокредит можно оформить и на новую машину и на авто с пробегом. Б/у техника при этом должна отвечать ряду требований. Например, авто должно быть полностью исправно. Есть определенные условия по возрасту машины. И еще автомобиль не должен иметь статус заголового имущества по какому-нибудь другому займу.
Быстро найти подходящий кредит можно при помощи сервисов в интернете. Для города Иркутска, напомним, такой сайт обозначен выше. Есть также сервисы, которые аккумулируют предложения по страховкам. Тоже удобно, потому что страховка нужна для авто сразу, без нее ездить запрещено.
А еще до кредита и страхования нужно подумать о самом авто: определиться, какая модель необходима и какой автосалон или банк подойдет для сотрудничества.
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В России за последние три года подрос размер автокредитов. Это касается как новых авто (на 38%), так и транспортных средств с пробегом (на 19%). 658 тысяч рублей составлял размер среднего займа на новую машину в 2017 году. 905 тысяч рублей – таков показатель по итогам прошлого года.
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