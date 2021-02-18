Советы начинающему нумизмату

Коллекционирование монет – это поистине увлекательное занятие. Кто-то занимается этим исключительно в предпринимательских целях (собирает коллекцию, чтобы в дальнейшем продать). Для кого-либо это обычное хобби, которое влечёт и манит.
Начало коллекционирования
Для начала нужно убедиться в собственной привязанности к этому делу, иначе будет риск потерять не только интерес, но и деньги. По этому начинающему нумизмату, не рекомендуется сразу покупать дорогие экземпляры. Следует начать с подготовки. Собрать набор монет одного номинала за определённое время, например, период в 20 лет (5 рублей 2001, 2002, 2003 гг. и т. д.). Собирать такую коллекцию довольно просто, потому как все необходимые монеты можно найти в кошельке, кармане и копилке.
Для того чтобы начать коллекционирование, необходимо составить «ценник» – листок, в котором по порядку выписаны все монеты для поиска. Такой способ позволяет лучше отслеживать текущую ситуацию, и периодически напоминает о цели.
Кроме того, следует обратить внимание на новые монеты, выпущенные небольшим тиражом. К примеру, в текущем году в честь 100-летия со дня рождения Юрия Никулина ЦБ РФ выпускает серию из трёх памятных монет номиналом 25 рублей (подробнее об этой и других новостях из сферы нумизматики можно почитать на сайте https://filtorg.ru/).
Необходимая база знаний
Нумизматика – это широкая область. Помимо банального коллекционирования монеток, она требует знания некоторых основ.
Человеку, занимающимся нумизматикой, необходимо понимать ряд терминов, которые используются в этой области. В них входят такие понятия, как кант, аверс/реверс, буртик, гурт и др. Обладая этими знаниями, станет проще находить общий язык с другими нумизматами.
Покупка монет
Существует множество сайтов для нумизматов, и на них можно приобрести более дорогие экземпляры. Иногда даже проводят аукционы, в которых, путём повышения ставки, определяется покупатель раритета.
Стоит воздерживаться от покупки нумизматического мусора – монет в плохом состоянии. Такие и продать сложно, помимо всего, это будет пустой тратой средств. Ни один уважающий себя нумизмат, не будет пополнять собственную коллекцию деньгой, на которой даже номинала не видно.
Подводя итог всему выше сказанному
Необходимо отметить, что если есть рядом друг – нумизмат, обязательно стоит взглянуть на его коллекцию, и даже попытаться чего-нибудь у него выкупить.
Значительно ускорить заполнение альбома – не проблема. Для этого следует взять банкноту покрупнее, например, 100 р., и направиться в банк. Там её можно будет разменять на мелочь.
Если же хочется стать счастливым обладателем уникальной денежки, достаточно посещать аукционы по продаже монет, как пример – это площадка «auction.ru». Она отлично подходит для торговли монетами.
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Советы начинающему нумизмату
Коллекционирование монет – это поистине увлекательное занятие. Кто-то занимается этим исключительно в предпринимательских целях (собирает коллекцию, чтобы в дальнейшем продать). Для кого-либо это обычное хобби, которое влечёт и манит.
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