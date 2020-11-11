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«Синяя борода» Анри Дезире Ландрю
Флориан Штарк, Die Presse   
11 Ноября 2020 г.
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"Во время Первой мировой войны Анри Дезире Ландрю выдавал себя за состоятельного парижанина. Женщины, откликавшиеся на его объявления о желании жениться, исчезали после поездок с ним. На судебном процессе он назвал ужасающую цифру", - повествует немецкое издание Die Welt.

«Синяя борода» Анри Дезире Ландрю

  • Анри Дезире Ландрю

"Когда Анри Дезире Ландрю было около 30 лет, с ним, вероятно, что-то произошло. До этого времени сын парижского кочегара и швеи вел довольно непримечательную жизнь, женился на своей кузине и воспитывал с ней четырех детей. Однако после увольнения из армии он решил перестать вести порядочную жизнь, - пишет журналист Флориан Штарк. - (...) Он стал выдавать себя за торговца мебелью и владельца гаражей, пытаясь с помощью обмана заработать быстрые деньги. В результате к 1912 году он семь раз оказывался перед судом".

"Уже в 1908 году под прицел Ландрю впервые попали женщины. Так, обещая жениться на ней, он выманил у некой мадам Изоре 1,5 тыс. франков. Жертва оказалась достаточно решительной для того, чтобы заявить об этом, в результате чего Ландрю на три года отправился в тюрьму. Когда после освобождения он снова совершил свою брачную аферу, от каторги его спасло начало Первой мировой войны. В то время как большинство мужчин его возраста уходили на фронт, он залег на дно в Париже", - говорится в статье.

«Синяя борода» Анри Дезире Ландрю

  • Мадам Колломб и мадам Лаборид-лайн, обе убиты в мае 1919 г.

"С этого времени его, вероятно, стала больше интересовать жизнь женщин, а не их деньги. Им двигали презрение и, возможно, месть. В то время как многие мужчины сидели в окопах, объявления Ландрю о намерении жениться вызывали большой резонанс прежде всего у дам среднего возраста, тем более что в письмах, которые он писал под псевдонимом, он умел находить верные слова".

"Он выдавал себя за состоятельного чиновника или предпринимателя и приглашал женщин в поездки за город, где, например, в Вернуйе, а позднее в Гамбае, он арендовал дома. Обратный билет он предусмотрительно покупал лишь для себя. Его жертвы исчезали. С помощью поддельных доверенностей он овладевал их домами, которые затем продавал. (...) Ландрю скрупулезно вел учет своих преступлений. С помощью почтовых открыток он заставлял родственников своих жертв верить, что они еще живы".

«Синяя борода» Анри Дезире Ландрю

  • Landrus в загородном Gambais

"Однако ведомства притворялись глухими, - отмечает издание. - (...) Отчасти потому, что речь шла о женщинах, как выяснил британский журналист Ричард Томлинсон. На судебном процессе над Ландрю в 1921 году судья назвал жертв "глупыми, слабыми, негодными, невежественными и наивными".

Лишь после того, как сестра одной из убитых женщин узнала Ландрю в Париже, началось расследование. В апреле 1919 года он был арестован. "В его домах в Вернуйе и в Гамбае следователи сначала обнаружили только трупы двух собак, принадлежавших одной из жертв, а также части женского нижнего белья и обуви".

«Синяя борода» Анри Дезире Ландрю

  • Страшное свидетельство: кухонная плита из дома в Гамбайсе

"Лишь во время дальнейшего тщательного исследования дома в Гамбае сотрудники полиции обнаружили в кухонной печи 250 фрагментов человеческих костей зубов, в том числе части трех черепов. На покрытых сажей стенках печи было необычно много жира. Кроме того, был обнаружен целый архив с именами жертв и похищенными суммами денег".

Судебный процесс, начавшийся 7 ноября 1921 года, стал сенсацией - "не только из-за приводящих в ужас деталей, но и из-за конспирологической теории, согласно которой правительство в 1919 году пыталось с помощью расследования убийства отвлечь внимание от мирных переговоров с центральными державами".

"Ландрю до последнего момента провоцировал суд, требуя предоставить более убедительные доказательства его вины, нежели показания женщин. Он снизошел лишь до того, чтобы признаться: он "обманул свою жену 283 раза" - что вызвало ужасающие трактовки. Присяжных заседателей Ландрю не убедил. Они признали его виновным. 25 февраля 1922 года он был казнен на гильотине", - пишет Die Welt.

«Синяя борода» Анри Дезире Ландрю

Во все времена находились масштабные злодеи, но не все из них лишали жизни других людей. Страшно, что некоторые из таких мегапреступников даже и не думали раскаяться в содеянном.

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Перевод Inopressa.ru

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