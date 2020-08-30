Секрет долгожителя

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Интересные факты и события

Мышелов ушел на пенсию…

Британский МИД остался без своего главного мышелова – кота по кличке Палмерстон. Об этом сообщило посольство Великобритании в Москве в своем Telegram-канале.

В дипмиссии отметили, что он, как и многие из сотрудников Форин Офиса, был вынужден во время пандемии жить за городом, где вместо того чтобы ловить мышей, лазал по деревьям и исследовал луга вокруг его нового дома. И, кажется, ему очень понравился размеренный ритм, и он решил уйти на заслуженный отдых, пояснили в посольстве. Там поблагодарили Палмерстона за его усердную работу и пожелали ему «интересной кошачьей жизни на новом месте».

Кстати, ранее у него тоже были проблемы с ловлей грызунов. Сотрудники британского МИД регулярно кормили его разными лакомствами. Палмерстон очень растолстел и не мог угнаться за грызунами. Кота отправили на лечение. Полгода он жил в доме у заместителя главы внешнеполитического ведомства Саймона Макдональда. Когда главный мышелов вернулся к службе, сотрудников Форин Офиса призвали перестать откармливать кота. Кроме того, пятилетнему животному ограничили территорию обитания, поскольку его возраст уже не позволяет ему ловить мышей во всем здании.

На пост в МИД кот Палмерстон заступил в апреле 2016 года и за время службы он поймал 27 мышей. Много это или мало – судите сами. Например, кот Ларри, главный мышелов резиденции правительства Великобритании за полтора года своей службы поймал всего одного вредителя и был уволен с работы тогдашним премьер-министром Дэвидом Кэмероном за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Чаще всего кот либо праздно гулял по коридорам, либо мирно спал в разгар рабочего дня. И ему в пример ставили результаты работы его коллеги, кота Палмерстона.

Теперь надо срочно искать ему замену, так как здание Форин Офиса старое и мыши в нем постоянная проблема. А вообще традиция брать кошек на работу в качестве госслужащих появилась более ста лет назад. Коты охраняли от крыс и мышей посылки и письма в почтовых отделениях Британии.

МГ: Да уж, кошачья служба и опасна, и трудна. Есть опасность растолстеть, и трудно удержаться от предлагаемых лакомств… Да и мыши слишком быстро бегают!

Глаза на… попе

Если вы решите посетить Ботсвану и будете проезжать мимо местных ферм, вы непременно заметите одну особенность, которая отличает местных коров от коров любых других стран. У ботсванских коров по обе стороны хвоста нарисованы глаза.

Однажды Нейл Джордан, один из защитников природы, сотрудничающий с ботсванской организацией по защите хищников, стал свидетелем необычной сцены. Лев, который вот уже полчаса как выслеживал импалу, внезапно развернулся и оставил свои попытки поймать это животное. Сделал он это сразу после того, как импала повернулась к нему мордой и их глаза встретились.

Нейл решил, что именно зрительный контакт повлиял на решение льва остановить свою охоту. А что если у льва не будет возможности подкрасться к жертве так, чтобы не встретиться с ней взглядом? И тогда Нейл предложил одному из фермеров на севере страны провести эксперимент.

Одно стадо коров из 39 особей оставили контрольным, а второму стаду из 23 коров всем нарисовали глаза по обе стороны от хвоста. Краска продержалась чуть более трех недель, и за это время результаты стали очевидны. В первом стаде львы убили три коровы, во втором не тронули ни одной.

Не все специалисты восприняли эту идею с энтузиазмом, многие относятся к этой затее довольно скептично. И тем не менее местные фермеры согласны рисковать, несмотря на неподтвержденность этой теории большими исследованиями.

МГ: В конце концов, нарисовать пару глаз на заднице коровы не так уж сложно. Тем более что Нейл Джордан предложил использовать для упрощения процесса штампы их губки. И пусть коровы выглядят глупо, зато они живы!..

Секрет долгожителя

Представители Книги рекордов Гиннесса официально объявили Ватанабэ, которому на данный момент более 112 лет, старейшим мужчиной Земли после проверки исследовательской группой геронтологии.

В беседе с журналистами японец раскрыл секрет своего долголетия. Он посоветовал много улыбаться и никогда не злиться.

Ватанабэ родился 5 марта 1907 года в городе Дзёэцу, префектура Ниигата, в семье фермеров. Когда японец окончил сельскохозяйственное училище, он переехал на Тайвань работать в компании, которая занималась сбором сахарного тростника. За 18 лет на острове Ватанабэ нашел себе жену, у них родились четыре ребенка; позднее на свет появился еще один.

Некоторое время японец служил в армии и участвовал в сражениях на Тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны. После войны Ватанабэ вернулся на родину. Его жена говорила, что достать еду в послевоенной Японии было нелегко. Тем не менее паре удалось выжить и вырастить пятерых детей.

Японец вышел на пенсию в 1974 году. Вместе с сыном он построил загородный дом и выращивал на участке картофель, помидоры, клубнику и сливы. У Ватанабэ было больше сотни деревьев бонсай.

Сейчас японец живет в доме престарелых. Состояние здоровья не позволяет вести ему активный образ жизни. До прошлого лета долгожитель каждый день делал зарядку, практиковался в каллиграфии и оригами, а также решал математические задачи.

МГ: Из всего сказанного можно сделать вывод: хочешь жить долго – принимай жизнь как она есть, не суетись, улыбайся, занимайся любимым делом и не ропщи на судьбу…

Кошки – жидкость?

Шнобелевская премия – пародия на престижную награду – Нобелевскую премию. Ее вручают ежегодно осенью. Об этом сообщает «Рамблер». В этом году Шнобелевской премии удостоился французский ученый Марк-Антуан Фарден, который выяснил, что кошки могут быть одновременно как твердыми, так и жидкими. Он отталкивался от общеизвестных определений: в твердом состоянии вещество имеет фиксированный объем и форму, в жидком – поддерживает фиксированный объем, но приспосабливается к форме контейнера, а в газообразном может занять любой объем. Ученый пришел к выводу, раз животное может принять форму сосуда, в котором лежит, их вполне можно считать жидкостью.

МГ: Что и говорить – эпохальное открытие! Правда, не совсем понятен практический смысл этого открытия. Может, это что-то из рецептов французской кухни?

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