Счастье среди львов и гиен

Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Мать Зевса – из Житомира?

На получение Шевченковской премии несколько лет подряд претендует украинский ученый Валерий Бебик, который доказывает, что предки украинцев – родоначальники крупнейших цивилизаций мира.

Бебик ежегодно выдвигается на эту награду от различных организаций. И каждый раз со своим циклом работ «Цивилизация Incognita». Возмущенные археологи даже письма писали во властные структуры, пытаясь доказать, что он дискредитирует украинскую науку, однако Бебик продолжает подаваться на премию, доказывая что протоукраинцы дали начало всему, что мать Зевса – из Житомира, Иисус – галичанин, Будда – скифский пророк, среди египетских фараонов были украинцы, а Эней – царь Украины.

(Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко – высшая на Украине творческая награда за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Была учреждена в 1961 году.

Первыми диплом и почетный знак лауреата 9 марта 1962 года получили Павел Тычина, Олесь Гончар в области литературы и Платон Майборода в области музыки.)

МГ: Хотелось бы верить, что среди этих действительно выдающихся имен место для Бебика все же не найдется. Хотя, как знать, куда заведет нынешнюю украинскую власть борьба с советским наследием?!

Собачья должность

В штате Кентукки, в небольшом городке Рэббит Хэш, мэром избрали французского бульдога по кличке Уилбур Бист.

Отмечается, что бульдог с отрывом более чем в 10 тысяч голосов обошел своих конкурентов – гончую по имени Кролик Джек и золотистого ретривера Поппи. Они, однако, получили утешительные должности, став собачьими послами Рэббит Хэш.

Известно, что возможность избирать в мэры собак у жителей Рэббит-Хэш есть благодаря особому политическому статусу. Городок считается не включенной территорией, поэтому не может иметь собственную власть. Город возглавляют собаки с 1998 года.

Такие «выборы» на деле представляют собой сбор средств для исторического сообщества, которое требует 1 доллар за голос.

МГ: Сдается, что вообще любые современные выборы – это борьба за средства. Что в Америке, что в России. И часто не важно, какой породы пес впереди – были бы у него деньги…

«Решу личные проблемы…»

В Великобритании мошенник присвоил 100 тысяч фунтов стерлингов (10,1 миллиона рублей), пообещав принести в жертву крокодилов. Об этом сообщает издание Daily Star.

В 2014 году у 53-летней Манджит Каур, проживающей в британском графстве Дербишир, заболел муж. Чтобы вылечить супруга, женщина решилась обратиться к целителю по имени Шейх Рияд. В его рекламе утверждалось, что он помогает решить личные проблемы.

Колдун предложил лечить мужа Каур молитвами, а также приносить в жертву коров и крокодилов. За свои услуги целитель просил немалые деньги. В результате за четыре месяца женщина отправила ему все свои сбережения – более 100 тысяч фунтов стерлингов.

Вскоре Шейх заявил, что отправляется в Африку. Тогда Каур, заподозрив неладное, обратилась в полицию. В ходе расследования выяснилось, что под видом целителя действовал мошенник Абдуллай Гассама.

Помимо Манджит преступник обманул еще двух женщин. Полученные от них средства он потратил на недвижимость в Гамбии.

Гассаму арестовали, обвинив в 19 случаях мошенничества и одном случае отмывания денег. После признания вины его приговорили к лишению свободы на 7,5 лет. Но спустя два года мошеннику удалось сбежать из британской тюрьмы.

МГ: Ну как тут не вспомнить мудрую песенку из фильма «Приключения Буратино»: «Покуда есть на свете дураки, обманывать их будет нам с руки!». А потому и племя мошенников неистребимо…

Прощай, «товарищ»?

В лесах тамбовского региона в 2020 году зарегистрировано лишь два волка. Об этом сообщили в Охотуправлении области, отметив, что в 2007 году численность была в пять раз больше.

Учет зверя ведется по его следам. Разумеется, это непростой процесс, ведь лес – не сарай, куда можно загнать всех животных и пересчитать по головам, поэтому подсчет относительный, пояснил начальник отдела управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Тамбовской области Алексей Соколов.

Отметим, что в Тамбовской области охота не запрещена, но специалисты связывают упадок популяции с недостатком кормовой базы, ведь лесистость в области всего 10 %.

Кстати, «Тамбовский волк» – настоящий символ области и зарегистрированный товарный знак. На выезде из города даже стоит деревянный памятник с крылатой фразой из фильма «Дело Румянцева» – «Тамбовский волк тебе товарищ».

МГ: Как бы ни ругали серых разбойников, но в природе нет лишних звеньев, а тем более – животных. И очень жаль, если в конце концов на память об этих умных зверях останется только деревянная скульптура да сказки…

Счастье среди львов и гиен

Дин Шнайдер бросил бизнес в Швейцарии и уехал ради львов и гиен в Африку.

Он с детства обожает животных, но только сейчас признается в том, что абсолютно счастлив. Каждый день он ухаживает за львами, обезьянами, гиенами и питонами в одном из африканских заповедников. Именно здесь возвращают к жизни диких зверей, пострадавших от рук браконьеров. И это стало возможно благодаря Дину.

Глядя на этого человека, трудно поверить, что совсем недавно он был исключительно городским человеком и вел успешный бизнес.

Три года назад он бросил работу, продал дом и имущество и отправился, по его словам, «навстречу счастью».

– Я давно чувствовал, что живу не своей жизнью и что-то нужно менять, но не мог решиться, – признается он. – Теперь я знаю точно, что моё призвание – спасать животных, – говорит Дин.

Дин назвал свой заповедник Hakuna Mipaka, что означает «Без ограничений». Площадь территории – около 400 га, и здесь живут преимущественно те животные, что родились в неволе.

Работа в заповеднике, по словам Дина, строится на пяти основных принципах: свободе, преданности, благодарности, братстве и смелости.

МГ: Как жаль, что в человеческом сообществе начинают забывать эти принципы!

Не ругается и не спорит…

31-летний Чжэн Цзяцзя рассказал газете South China Morning Post, что довольно долгое время занимался поисками супруги, но все женщины, которым он пытался сделать предложение, отказывали ему. Будучи инженером, специализирующимся на создании искусственного интеллекта, Чжэн решил сам создать себе жену. Он сконструировал женщину-робота по имени Йинйин и женился на ней. На свадебной церемонии присутствовали члены семьи и друзья Чжэна.

Чжэн рассказал, что его жена уже умеет выговаривать некоторые простые слова и знает китайский алфавит. Основная проблема заключается в том, что пока что она ещё не может ходить и выполнять физическую работу, но мужчина сказал, что обязательно это исправит – ведь вместе с ней он собирается прожить всю оставшуюся жизнь.

МГ: Сдается, что единственный недостаток супруги – невозможность завести детей. Зато это решает проблему перенаселенности Китая…

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