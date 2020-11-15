Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Кот-гуляка

В Таиланде у хозяина пропал кот. Через три дня он вернулся с запиской о долгах, прикрепленной к ошейнику. Об этом пишет издание The Indian Express. «Ваш кот не сводил глаз с макрели в моем киоске, поэтому я дала ему три штуки».

Владелица магазина, которая угостила кота рыбой, подписалась как Тетушка Мэй и оставила свой номер телефона.

Мохнатый гуляка рассмешил пользователей Сети. Они написали, что кот на фото совсем не выглядит раскаивающимся.

МГ: Если кота нельзя удержать дома, может, имеет смысл перед прогулкой вешать ему на ошейник кошелек?

Роман с призраком

Американец Гэри дэ Нойя признался, что на протяжении двух лет встречается с призраком по имени Лиза. При этом пара, по его словам, в последнее время проводит кинки-вечеринки с участием других духов. Об этом пишет Daily Star.

36-летний мужчина рассказал, что на фоне карантина из-за коронавируса его стали посещать параноидальные мысли. Например, о том, что его подруга-призрак ему изменяет. Тогда Лиза, по его словам, стала приводить своих друзей-духов к ним домой. Именно поэтому пара решила устраивать веселые вечеринки.

По словам безработного американца, каждая вечеринка начинается с игры в «бутылочку» – на кого она покажет, с тем и нужно поцеловаться...

МГ: Хотелась бы знать – а что думают об этих вечеринках психиатры? Случай явно клинический…

Сам себе – жена…

Бразильские СМИ шумно обсуждают интересный «свадебный» случай. Как выяснил «Рамблер», самая обычная пара влюбленных собиралась пожениться, но незадолго до свадьбы они расстались. Жених, обычный хирург, вдруг решил, что отменять свадьбу нельзя, но новую невесту себе искать не стал.

Вместо этого он решил устроить свадебную вечеринку со всеми своими близкими и жениться на себе же. Поэтому заветное «Да!» оригинальный хирург говорил в зеркало, а позже объяснял, что это все равно стало самым счастливым днем в его жизни.

– Я с людьми, которых люблю всем сердцем, и мы празднуем то, что должно было стать трагедией, но на самом деле стало комедией, – заявлял он.

Позже он рассказал местным СМИ, как пришел к такому решению:

– Я думал, как это сделать, около месяца. Отменить ли свадьбу или принять ее спортивно. Я решил, что уважаю и люблю себя, поэтому я тоже выйду замуж…

МГ: Умение сделать трагедию комедией дорогого стоит! А жениться, судя по всему, остроумному хирургу не очень-то и хотелось…

Из класса в дальнобойщики

Наталья Должикова 30 лет проработала учителем, а потом решила исполнить мечту детства. Женщина кардинально изменила профессию и пересела за руль большегруза.

Жительница деревни Туровка Орловской области стала местной знаменитостью после того, как решила кардинально изменить свою жизнь. О карьере водителя Наталья мечтала с детства, однако, как это водится, выбрала более женскую профессию – стала учителем. В сельской школе Должикова проработала 30 лет. Однажды она поняла, что нужно что-то менять.

– Как-то я поймала себя на мысли – пора! Если не сейчас, то никогда! И буду в старости, сидя на лавочке, с тоской смотреть на молодёжь, терзая себя мыслями, что могла совершить, а побоялась, – рассказывает она.

Чтобы осуществить задуманное, Наталья отправилась в автошколу в городе Ливны. Ее зачислили группу для получения водительских прав категории Е – они дают возможность управлять крупногабаритным транспортом с прицепом. Удостоверения категорий B и С у неё уже были.

Нетрудно догадаться, что в группе она была единственной женщиной. В компании по перевозке грузов, куда она обратилась в поисках работы, ее также ждало изумление начальства – женщин-дальнобойщиков там еще не видели. Первой машиной Натальи в этой компании стал КамАЗ грузоподъёмностью в 20 тонн и длиной (с учётом полуприцепа) в 13,5 метра. Своей «ласточке» женщина дала ласковое прозвище Ляля. На Ляле Должикова совершила первую свою поездку из Москвы в Санкт-Петербург. Конечно, ее она запомнила на всю жизнь. По дороге туда не все было гладко, зато обратный путь уже радовал.

Наталье уже удалось побывать в самых разных городах России. Кроме этого, она получила удостоверение водителя-международника и разрешение на перевозку опасных грузов. Женщине было интересно узнать, есть ли в России женщины, которые, так же, как она, трудятся дальнобойщиками. Оказалось – есть.

Сейчас Наталья общается с 33 девчонками, которые водят большие машины и абсолютно довольна своей судьбой.

А тем, кто сомневается и боится перемен, советует: – Обуздайте свои страхи и двигайтесь вперёд! Не бойтесь того, что не получится. Бойтесь, что не попробуете повернуть свою реку жизни в другое русло!

МГ: Что и говорить, условия работы современных учителей порой действительно тяжелее тружеников баранки и дальних дорог, да и работа дальнобойщика гораздо лучше оплачиваема…

Бизнес по-китайски

Китайская сталелитейная компания недавно попала в заголовки международных новостей, предложив 4 116 своим сотрудникам новые автомобили в качестве бонуса за превышение плановых показателей прибыли пятый год подряд.

1 октября Jiangxi West Dajiu Iron & Steel Corporation организовала грандиозное мероприятие, чтобы отметить свой успех и наградить сотрудников за вклад в ежегодный рост. Сообщалось, что компания сообщала об увеличении прибыли за последние пять лет, и руководство хотело сделать что-то особенное, чтобы поблагодарить сотрудников, поэтому они решили подарить каждому из них машину. В общей сложности 4 116 новых автомобилей – 2 933 Jiangling Ford Territory и 1 183 FAW-Volkswagen Magotan – были распределены партиями за несколько недель до национального праздника.

Согласно китайскому информационному агентству Sohu, стоимость этих автомобилей составляет около 500 миллионов юаней (74 миллиона долларов). Кроме того, компания Jianxi объявила, что она оплатит производство номерных знаков для этих автомобилей и пятилетнее автострахование, а также транспортные налоги.

Несколько сотен новых автомобилей были выстроены на открытом пространстве вокруг большой сцены для празднования 1 октября, а кадры с дронов, снятые в качестве рекламных материалов, на прошлой неделе ходили в китайских социальных сетях.

МГ: Странные эти люди – китайцы! Нет чтобы, не поднимая шума, тихо отправить прибыль в офшоры на счета главных акционеров, как это делают многие российские бизнесмены, а они покупают и бесплатно раздают машины простым рабочим! Как же далеко нам до Китая…

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