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Почему важно приобрести наматрасник
Ксения ДАВЫДОВА   
14 Марта 2021 г.
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Почему важно приобрести наматрасник

В настоящее время в интернет-магазинах можно найти большой выбор наматрасников, которые различаются по типам: защитные и ортопедические.

Защитные наматрасники по факту являются специальными чехлами, которые надежно закрепляются или прикрепляются к матрасу при помощью резинок или молний. Если использовать двусторонние наматрасники, они не будут скользить, а постель можно будет постелить идеально ровно. Достаточно часто для того, чтобы постель всегда выглядела опрятно, люди покупают именно двусторонние наматрасники, которые по факту становятся дополнительным чехлом.

Почему важно приобрести наматрасник

Таким образом, если вы приобретаете дорогую продукцию и рассчитываете на то, что она будет служить около 10 лет, необходимо позаботиться о её защите. Если говорить об ортопедических наматрасниках, то это тонкие беспружинные матрасы, толщина которых составляет до 8 см. Часто даже одного сантиметра кокосовой койры будет достаточно для того, чтобы повысить уровень жесткости существующего матраса. Если вы приобрели достаточно мягкий матрас и ощущаете дискомфорт в спине, вам нет необходимости выбрасывать матрас и заменять его на дорогой - достаточно просто приобрести ортопедический наматрасник, который изготавливается из кокоса или плотного синтетического латекса. В свою очередь, существуют наматрасники, которые смягчают достаточно жесткий матрас, что особенно важно для людей, которые любят спать не только на спине, но и на боку.

Если вы выбираете жесткий матрас, то лежание на боку будет препятствовать правильному кровообращению, поэтому для того, чтобы человек не чувствовал ночью онемение конечностей, необходимо приобрести более мягкий наматрасник. Достаточно популярными являются продукты, в составе которых находятся запоминающая пена.

Если вдруг вы не уверены в том, как лучше выбрать продукт, можно воспользоваться консультацией продавцов интернет-магазина okmatras.ru. Фирма OK-Матрас функционирует в России достаточно долго, и в течение этого времени создала надежные контакты с российскими и зарубежными производителями матрасов. Товар можно приобрести с доставкой по Москве, а также по регионам.

Наматрасник стоит заказывать не просто с учетом размеров каркаса кровати, но и физических особенностей. При выборе наматрасника учитывают длительность его применения, используемые компоненты, качество чехла. Для покупателей с особенными потребностями наматрасник следует подбирать более внимательно.

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