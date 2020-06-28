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Побег из монастыря
|Сообщения СМИ комментировал Дмитрий КИСЕЛЁВ
|28 Июня 2020 г.
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Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.
Интересные факты и события
Побег из монастыря
В Серпухове поймали попугая, который сбежал из женского монастыря. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Зеленокрылый ара Ромка жил во Введенском женском монастыре в течение четырех лет. Улететь он смог, когда одна из послушниц вышла на улицу, не заметив птицу у себя на плече. Монахини тут же объявили награду за помощь в поиске, однако этого не потребовалось. Пернатый беглец на следующий день оказался на дереве у стен монастыря. Приманить Ромку удалось постным печеньем.
За четыре года зеленокрылый ара выучил слова приветствия и строчки из молитв. Он может произносить «Спаси, Господи» и «Господи, помилуй», а также любит разговаривать с отражением в зеркале.
Бар и Бог
Евангелическая церковь в Аргентине открылась под видом бара после пандемии коронавируса в стране. Это было сделано в знак протеста против запрета на религиозные службы, который остается в силе, несмотря на постепенное открытие других мероприятий. На случай обратила внимание газета The Guardian.
Внутри церкви, расположенной в Сан-Лоренсо (провинция Санта-Фе), были размещены барные столы, а пасторы, одетые как официанты, несли библии на своих подносах во время фальшивой службы. Данное мероприятие является призывом к тому, чтобы в Аргентине вновь разрешили проведение религиозных служб.
– Бары могут открываться, магазины могут открываться, почему они дискриминируют нас? – возмутился пастор Даниэль Каттанео.
Провинция Санта-Фе, где расположена церковь, особенно успешно сдерживала распространение вируса и начала возобновлять деятельность, включая открытие баров. Однако церквям по-прежнему разрешено принимать не более десяти человек на службу.
В суд на кота…
Мужчина 66 лет от роду обратился в суд Итальянской ассоциации по защите животных с иском… на своего кота.
Мужчина рассказывает, что в то время, когда они с женой хотят побыть наедине, кот остается в спальне и никуда уходить не собирается. Питомец пристально смотрит на мужчину и мешает ему сосредоточиться. А выставлять нахального кота за дверь женщина не намерена.
Когда судья изучил дело, он вынес приговор: коту запрещено заходить в спальню супругов на протяжении трех месяцев. Если в течение этого времени муж не сможет доказать свою «силу», то кот здесь не при чем, и обвинения с кота будут сняты. Тогда мужчине придется отправиться к врачам.
52 % опрошенных признаются, что домашние питомцы им мешают высыпаться. Особенно когда прыгают в ноги, царапаются когтями, подминая под себя одеяло, топают по полу, громко мяукают под утро. Все эти действия котиков не дают нормально отдыхать их хозяевам.
Однако если в один из вечеров просто закрыть дверь в спальню и не пустить любимца под оделяло, уснуть все равно вряд ли удастся. Ведь тогда кот будет своим громким «мяу» выяснять, почему его не пускают.
Вещий сон
Иногда сны могут быть настолько приятными, что мы, проснувшись, испытываем горькое разочарование. Поэтому чувства жителя Хэмптон-Ист (Виктория, Австралия) вполне понятны. Ему приснилось, что он выиграл в лотерею и на эти деньги благоустроил сад возле дома. Когда же мужчина проснулся, то долго не мог прийти в себя – ему было очень обидно, что богатство и красивый ландшафтный дизайн ему всего лишь пригрезились.
Тут-то жена героя этой истории припомнила, что недавно благоверный приобрёл лотерейный билет TattsLotto. Выяснилось, что он его так и не проверил, а зря – счастливчик сорвал джекпот в размере 830 000 долларов! Мужчина рассказал, что от неожиданного богатства ему трудно собраться с мыслями, но он точно знает одно – не желая нарушать то, что приснилось во сне, первым делом он действительно займётся садом.
Коварный интернет
Некоторое время назад житель Индонезии по имени Му познакомился в интернете с девушкой по имени Мита и довольно быстро пригласил её на свидание. Всё прошло прекрасно, и Му был очарован новой знакомой, влюбляясь в неё с каждым днём всё больше. Такой роман не мог не закончиться свадьбой, и новоиспечённый муж был очень счастлив – но только до первой брачной ночи, во время которой супруга ему отказала. Правда, в первый момент он приписал всё женской стыдливости, но когда подобная ситуация повторилась на следующую ночь, Му заподозрил неладное и начал расследование, пытаясь узнать побольше про молодую жену.
Открытие, которое сделал муж, его шокировало: оказалось, он вступил в брак с 25-летним мужчиной по имени Ади. Брак был немедленно расторгнут, а сам злодей арестован, и ему может быть предъявлено обвинение в мошенничестве, ведь ещё до брака он получил от Му около 1400 долларов в качестве свадебного подарка. Ясно одно: как бы всё ни сложилось, главный герой этой печальной истории не скоро оправится от всего произошедшего.
Бизнес на доверии…
Недавно 26-летняя женщина в интернете познакомилась с молодым человеком. На первой встрече она узнала, что ее новый знакомый якобы после тяжелой аварии лишился первичных половых признаков и в настоящее время получает дорогостоящее лечение. Женщина рассказала полицейским, что на процедуры по адаптации ее новому молодому человеку нужно было потратить 180 тысяч рублей.
В результате между ними завязались заочная дружба. Пострадавшая пожалела своего «приятеля» и купила для него дорогостоящий мобильный телефон, золотую цепь, а также заняла деньги, чтобы он смог оплатить кредиты.
Однако в один из дней омичка выяснила, что ее новый бойфренд – женщина. Она немедленно обратилась в полицию. Стражи порядка вскоре задержали мошенницу. Ей оказалась жительница Старого Кировска, которая работала в Омске в сети быстрого питания. Она призналась, что полученные от омички деньги тратила на повседневные нужды и развлечения.
Общая сумма ущерба составила 255 000 рублей. Преступнице грозит до пяти лет лишения свободы…
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