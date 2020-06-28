Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Побег из монастыря

В Серпухове поймали попугая, который сбежал из женского монастыря. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Зеленокрылый ара Ромка жил во Введенском женском монастыре в течение четырех лет. Улететь он смог, когда одна из послушниц вышла на улицу, не заметив птицу у себя на плече. Монахини тут же объявили награду за помощь в поиске, однако этого не потребовалось. Пернатый беглец на следующий день оказался на дереве у стен монастыря. Приманить Ромку удалось постным печеньем.

За четыре года зеленокрылый ара выучил слова приветствия и строчки из молитв. Он может произносить «Спаси, Господи» и «Господи, помилуй», а также любит разговаривать с отражением в зеркале.

МГ: Скорее всего, попугай решил, что полученных в монастыре знаний ему вполне достаточно, а потому и сбежал. Жаль, что монахини думают иначе!

Бар и Бог

Евангелическая церковь в Аргентине открылась под видом бара после пандемии коронавируса в стране. Это было сделано в знак протеста против запрета на религиозные службы, который остается в силе, несмотря на постепенное открытие других мероприятий. На случай обратила внимание газета The Guardian.

Внутри церкви, расположенной в Сан-Лоренсо (провинция Санта-Фе), были размещены барные столы, а пасторы, одетые как официанты, несли библии на своих подносах во время фальшивой службы. Данное мероприятие является призывом к тому, чтобы в Аргентине вновь разрешили проведение религиозных служб.

– Бары могут открываться, магазины могут открываться, почему они дискриминируют нас? – возмутился пастор Даниэль Каттанео.

Провинция Санта-Фе, где расположена церковь, особенно успешно сдерживала распространение вируса и начала возобновлять деятельность, включая открытие баров. Однако церквям по-прежнему разрешено принимать не более десяти человек на службу.

МГ: Зря возмущается святой отец! По всей видимости, он просто забыл, что в свое время Христос изгнал торговцев из храма…

В суд на кота…

Мужчина 66 лет от роду обратился в суд Итальянской ассоциации по защите животных с иском… на своего кота.

Мужчина рассказывает, что в то время, когда они с женой хотят побыть наедине, кот остается в спальне и никуда уходить не собирается. Питомец пристально смотрит на мужчину и мешает ему сосредоточиться. А выставлять нахального кота за дверь женщина не намерена.

Когда судья изучил дело, он вынес приговор: коту запрещено заходить в спальню супругов на протяжении трех месяцев. Если в течение этого времени муж не сможет доказать свою «силу», то кот здесь не при чем, и обвинения с кота будут сняты. Тогда мужчине придется отправиться к врачам.

52 % опрошенных признаются, что домашние питомцы им мешают высыпаться. Особенно когда прыгают в ноги, царапаются когтями, подминая под себя одеяло, топают по полу, громко мяукают под утро. Все эти действия котиков не дают нормально отдыхать их хозяевам.

Однако если в один из вечеров просто закрыть дверь в спальню и не пустить любимца под оделяло, уснуть все равно вряд ли удастся. Ведь тогда кот будет своим громким «мяу» выяснять, почему его не пускают.

МГ: Думается, тут нужно выбирать – или кот, или мужчина. Но сдается, что дело все же в женщине…

Вещий сон

Иногда сны могут быть настолько приятными, что мы, проснувшись, испытываем горькое разочарование. Поэтому чувства жителя Хэмптон-Ист (Виктория, Австралия) вполне понятны. Ему приснилось, что он выиграл в лотерею и на эти деньги благоустроил сад возле дома. Когда же мужчина проснулся, то долго не мог прийти в себя – ему было очень обидно, что богатство и красивый ландшафтный дизайн ему всего лишь пригрезились.

Тут-то жена героя этой истории припомнила, что недавно благоверный приобрёл лотерейный билет TattsLotto. Выяснилось, что он его так и не проверил, а зря – счастливчик сорвал джекпот в размере 830 000 долларов! Мужчина рассказал, что от неожиданного богатства ему трудно собраться с мыслями, но он точно знает одно – не желая нарушать то, что приснилось во сне, первым делом он действительно займётся садом.

МГ: И как тут не поверить в вещие сны?! Но, думается, самое главное – не бояться мечтать… Как известно, мечты сбываются!

Коварный интернет

Некоторое время назад житель Индонезии по имени Му познакомился в интернете с девушкой по имени Мита и довольно быстро пригласил её на свидание. Всё прошло прекрасно, и Му был очарован новой знакомой, влюбляясь в неё с каждым днём всё больше. Такой роман не мог не закончиться свадьбой, и новоиспечённый муж был очень счастлив – но только до первой брачной ночи, во время которой супруга ему отказала. Правда, в первый момент он приписал всё женской стыдливости, но когда подобная ситуация повторилась на следующую ночь, Му заподозрил неладное и начал расследование, пытаясь узнать побольше про молодую жену.

Открытие, которое сделал муж, его шокировало: оказалось, он вступил в брак с 25-летним мужчиной по имени Ади. Брак был немедленно расторгнут, а сам злодей арестован, и ему может быть предъявлено обвинение в мошенничестве, ведь ещё до брака он получил от Му около 1400 долларов в качестве свадебного подарка. Ясно одно: как бы всё ни сложилось, главный герой этой печальной истории не скоро оправится от всего произошедшего.

МГ: Во всяком случае, сдается, у него теперь не скоро возникнет желание знакомиться через интернет…

Бизнес на доверии…

Недавно 26-летняя женщина в интернете познакомилась с молодым человеком. На первой встрече она узнала, что ее новый знакомый якобы после тяжелой аварии лишился первичных половых признаков и в настоящее время получает дорогостоящее лечение. Женщина рассказала полицейским, что на процедуры по адаптации ее новому молодому человеку нужно было потратить 180 тысяч рублей.

В результате между ними завязались заочная дружба. Пострадавшая пожалела своего «приятеля» и купила для него дорогостоящий мобильный телефон, золотую цепь, а также заняла деньги, чтобы он смог оплатить кредиты.

Однако в один из дней омичка выяснила, что ее новый бойфренд – женщина. Она немедленно обратилась в полицию. Стражи порядка вскоре задержали мошенницу. Ей оказалась жительница Старого Кировска, которая работала в Омске в сети быстрого питания. Она призналась, что полученные от омички деньги тратила на повседневные нужды и развлечения.

Общая сумма ущерба составила 255 000 рублей. Преступнице грозит до пяти лет лишения свободы…

МГ: Доброта – это, конечно, прекрасно, но знакомство через интернет, сдается, – как минимум наивность…

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