Не квакать! Обо всем понемногу

Суд во Франции рассмотрел дело о кваканье лягушек в частном пруду в деревне Дордонь и признал, что они шумят слишком громко, сообщает Guardian. Водоем «приговорили» к осушению. Каждые сутки просрочки обойдутся его владельцам в €150 штрафа.

Тяжба вокруг пруда продолжалась девять лет. Иск к владельцам водоема Мишелю и Анни Пешерас подал их сосед. Он утверждал, что во время брачного сезона лягушки так громко квакают, что не дают спать. Уровень шума оценили в 63 децибела.

Мишель Пешерас восстановил пруд 12 лет назад. Тот существовал на территории деревни и раньше, но был засыпан. Во время работы его сосед Жан-Луи Мальфионе не имел никаких претензий и даже подумывал выкопать собственный на своем участке, однако затем изменил мнение.

Защитники окружающей среды утверждают, что некоторые из лягушек в пруду входят в число охраняемых видов. Кроме того, пруд за время своего существования стал домом для рыбы и уток и «оазисом» для проходящих мимо диких животных, включая цапель, оленей и кабанов. Петиция за сохранение пруда набрала более 91 тыс. подписей за два дня.

Экологическая группа Société pour l'Etude et l'Aménagement de la nature dans le Sud-Ouest подает жалобу на решение суда в высшую судебную инстанцию Франции.

МГ: Конечно, лягушачий хор среди ночи не самая лучшая музыка, но это дом для многих других существ! Остается только надеяться на высшую судебную инстанцию – может, она защитит этот оазис?!

Фу, противный!

25-летний житель Санкт-Петербурга пытался поцеловать лошадь, недовольное животное откусило ему нос. Инцидент произошел на пересечении улицы Белинского и Литейного проспекта.

В настоящее время пострадавший находится в больнице, врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

В региональном главке МВД рассказали, что молодой человек был пьян и полез к лошади, несмотря на все предупреждения наездницы.

МГ: Отсюда вывод: не все особи женского пола любят пьяные поцелуи. В том числе и лошади…

Замуж за чемодан

Россиянка вышла замуж за чемодан и привлекла внимание общественности.

Девушка по имени Рейн Гордон из Москвы заявила, что различные объекты привлекают ее еще с восьми лет, и со временем у нее развился интерес в романтическом ключе. Сейчас она делит жизнь с серебристым чемоданом по имени Гидеон, который в данный момент является ее супругом.

– В подростковом возрасте я влюбилась в новый торговый центр, который открылся в моем городе. Я знала, что это неправильно и выходит за рамки общественных норм, и никому об этом не говорила, – объяснила она.

А своего супруга Рейн приобрела еще в 2015 году в хозяйственном магазине:

– Я восхищалась тем, как он выглядел, но больше ни о чем не думала. Постепенно я поняла, что начинаю влюбляться. Мы разделили первые объятия и поцелуи, проводили много времени вместе по вечерам и ночам. Мы могли вести философские беседы в течение трех или четырех часов. Наша духовная связь и общение проявляются телепатически, но со стороны это выглядит как монолог.

И в 2020 году «пара» заключила брак. Несмотря на то, что это произошло неофициально, девушка отметила, что она очень счастлива.

– Я дала положительный ответ на предложение и сделала заказ на обручальные кольца с индивидуальной гравировкой для себя и для него, – добавила она.

Свадьба прошла в номере отеля, а близкие друзья и брат присутствовали на церемонии по видеосвязи.

МГ: Да, уж – любовь зла, полюбишь и… чемодан! Не очень понятно, отвечает ли он взаимностью, но совершенно точно не ворчит по поводу пересоленного супа, не смотрит ночами футбол, а главное, от него в любой момент можно избавиться без судебных издержек…

Хочу в тюрьму! В голландскую…

В Пермском крае в России бездомная женщина собирает деньги, чтобы улететь в Нидерланды и сесть там в тюрьму.

Женщина утверждает, что имеет много проблем с жильем и долгами, так как ее подставила сестра – выселила ее из квартиры, поменяла замки и пустила квартирантов.

Теперь женщина работает на двух работах и арендует комнату, но денег все равно не хватает. Поэтому она и решила уехать в Нидерланды.

Бездомная даже решила, какое именно преступление совершит, чтобы сесть в голландскую тюрьму. По ее словам, она попробует вывезти из страны тюльпаны, что в Нидерландах является уголовных преступлением, – санкция за это предполагает до года лишения свободы.

МГ: Трудно сказать, чем привлекла гражданку именно голландская тюрьма, может, по принципу – хорошо там, где нас нет? Но ведь тюрьма она и в Нидерландах – тюрьма…

И сын в придачу…

В Мариуполе 37-летняя женщина после свидания с малознакомым 39-летним мужчиной украла его деньги и исчезла, бросив с ним своего восьмилетнего ребенка. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Житель Центрального района Мариуполя объяснил, что накануне познакомился с женщиной, которая с сыном пришла к нему в гости. Вечером взрослые распивали алкогольные напитки, после чего женщина взяла деньги и ушла в неизвестном направлении, а малыш остался.

Правоохранители отвезли мальчика домой, но там никого не оказалось. Его передали инспекторам ювенальной службы до дальнейшего выяснения обстоятельств.

МГ: «Подарок», конечно, более чем странный! Но кто из вас, мужики, поймет не совсем трезвую женщину?!

А они нас понимают!

Все владельцы кошек либо считают, что кошки их понимают, но не могут ответить, либо что кошки вообще никак не реагируют на слова людей.

Как же обстоит дело на самом деле? Выяснить это попытались японские ученые. И результат их исследований удивительны: выяснилось, кто кошки реагируют и на интонации, и на речь человека.

Ученые отобрали для эксперимента 78 кошек и котов. Это были и домашние животные, и кошки из приютов и котокафе. Каждому из них поочередно говорили слова, схожие по звучанию с их кличками. Коту по кличке Тиша говорили Миши, Иша, Тише и прочие.

Слова произносили сначала хозяева, а потом незнакомые люди.

В итоге более 50 % кошек откликались именно на свою кличку, а на похожие слова не обращали внимания. Одни кошки подходили к зовущим, другие просто поворачивались.

У кошек хорошо развит слух и память, так что большинство из них в состоянии запомнить около сотни слов. Также большую роль играет интонация. По ней животные определяют, в каком настроении хозяин.