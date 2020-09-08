Мебель на заказ: особенности и предложения в Краснодаре

Наверняка вы слышали такие выражения как: «родные стены лечат», «мой дом – моя крепость» и множество других. Все потому, что дом – это место силы, дом – это место, где мы расслабляемся, собираемся с мыслями, храним наш семейный очаг, воспитываем детей. Каждый из нас мечтает прийти домой после трудного рабочего дня, вернуться в уютный дом после долгого путешествия и восстановить свои силы чему способствует тишина и, конечно же, уютная атмосфера, создать которую помогают различные предметы интерьера ну и самое основное – это мебель. Мебель – очень важная составляющая нашей повседневной жизни, конечно если вы не живете в Японии. По убранству вы даже можете понять характер человека проживающего в квартире или доме.
Можно приобрести уже готовую мебель в различных мебельных салонах, а можно и изготовить мебель на заказ. Мебельных компаний на рынке множество, они конкурируют между собой, наперебой предлагают те или иные услуги и привилегии. На самом деле найти действительно добросовестную компанию не такая уж и легкая задача. В нашей статье мы расскажем вам о преимуществах мебели на заказ, подскажем какой материал и для чего более подходящий и расскажем о проблемах, с которыми сталкиваются люди, работая с недобросовестными исполнителями.
Почему лучше изготовить мебель под заказ, а не покупать готовую
Представьте, что вы заселяетесь в новое жилье или делаете ремонт после старых хозяев или решили кардинально изменить внешний вид вашего жилища. Вы ходите по строительным магазинам, тщательно выбираете обои, краску, ручки для дверей, цвет ламината и так далее. Когда дело доходит до мебели, встает вопрос: купить готовую мебель или изготовить на заказ. Конечно, пойти и купить готовую мебель намного проще потому, что она всегда доступна. Придя в мебельный магазин, опять-таки перед нами возникает дилемма: пролезет ли шкаф в дверной проем, не займет ли много места диван и так далее. Вам приходится возвращаться домой, делать замеры, если нужно и необходимые расчеты, возвращаться в магазин и, разочарование, то, что вы выбрали, уже купили, а другого товара на складе нет. Тогда и появляется в голове идея обратиться за помощью к квалифицированным специалистам:
novaya-mebel.pro.
Огромное преимущество таких компаний это:
- Гарантия качества
- Бесплатные услуги специалистов, такие как: выезд на место и замеры, доставка и сборка
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Вы неограниченны в выборе стиля, цвета, материала
- Учитываются особенности планировки квартиры и целей, для которых будет использоваться мебель
Приобретя тот или иной предмет мебели на заказ, вы получаете возможность в течение некоего периода времени получать техническое обслуживание абсолютно бесплатно. Это значит, к примеру, если у вас образовались какие-либо дефекты, специалист приезжает к вам в оговоренное время и устраняет их абсолютно бесплатно тогда, как приобретя мебель в магазине, вам бы пришлось вызывать стороннего специалиста и еще и доплачивать ему за работу.
Помимо бесплатных услуг, еще одним приятным и возможно наиважнейшим бонусом является персональный подход к клиентам. Вас вежливо и качественно проконсультируют, подскажут какой материал выбрать и помогут определиться со стилем, цветом обивки или количеством полочек. Чего не сделают в магазине готовой мебели.
Дома и квартиры бывают разными, каждое помещение со своей особенной планировкой, что может вызвать некоторые затруднения при покупке готовой мебели. Приобретая мебель, изготовленную на заказ, вы с такой дилеммой не столкнетесь потому, что специалисты предварительно сделали замеры и расчеты.
Как понять какой материал лучше
Мебель необходима нам для комфортной жизни. Для ее создания используются различные материалы. Все материалы, из которых изготавливается мебель, являются основой древесины. Часто используют и дополнительные материалы такие как: пластик, стекло, металл и природные, например камень.
Материалы бывают следующих видов:
Основой для всех этих материалов является древесина. Они похожи по качествам, но, все, же отличаются тем, где и как их используют. Так, например, натуральная древесина стала популярна при оформлении ЭКО-домов, детских или классных комнат в школах. ДСП используют, в основном для изготовления офисной мебели, часто для прочности покрывают декоративной пленкой. Прочность мебели зависит от пленки, которая покрывает материал. ЛДСП очень прочный материал и его часто используют в отделочных работах. МДФ самый прочный материал используется для изготовления корпусной мебели. Шпон – это тонкий лист древесины. Используют для отделки мебели. Массив – это натуральное дерево. Из него так же изготавливают мебель. Мебель из массива очень прочная и долговечная.
Теперь решив обновить интерьер, вы подойдете к этому вопросу более тщательно и выберете для себя максимально подходящий вариант. Мы надеемся, что данная статья очень вам помогла.
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Наверняка вы слышали такие выражения как: «родные стены лечат», «мой дом – моя крепость» и множество других. Все потому, что дом – это место силы, дом – это место, где мы расслабляемся, собираемся с мыслями, храним наш семейный очаг, воспитываем детей. Каждый из нас мечтает прийти домой после трудного рабочего дня, вернуться в уютный дом после долгого путешествия и восстановить свои силы чему способствует тишина и, конечно же, уютная атмосфера, создать которую помогают различные предметы интерьера ну и самое основное – это мебель. Мебель – очень важная составляющая нашей повседневной жизни, конечно если вы не живете в Японии. По убранству вы даже можете понять характер человека проживающего в квартире или доме.
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