Испытание прямой кишки (нервным не читать!)

Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Упор лежа принять!

На Бали иностранцев, нарушающих карантинные правила и не носящих маски, наказывают отжиманиями. Об этом сообщает ABC Australia.

Местные власти регистрируют на острове большое число нарушений карантина, и подавляющее большинство оштрафованных за нарушение масочного режима – это туристы (около 80 % случаев). За неделю там зафиксировали 8 864 нарушений.

В связи с этим власти решили не выписывать штрафы за отсутствие маски и начали требовать у таких нарушителей, чтобы те отжимались или подметали улицу.

МГ: Наказание более чем странное… Зато экзотика с первых шагов!

Мелкая месть

Жительница китайской провинции Шаньдун решила оригинально отомстить своему бывшему возлюбленному. Об этом сообщает издание The Indian Express.

«Нет необходимости быть вежливым с этим подонком, просто выплесните напиток ему в лицо», – написала она в комментарии к заказу.

На видео видно, как курьер подходит к мужчине и выплескивает чай ему в лицо. Затем он показывает получателю чек, в котором написана соответствующая просьба женщины.

После этого курьер принес извинения за свои действия и сказал, что всего лишь выполняет инструкции заказчицы.

МГ: Хорошо, что девушка не попросила исполнительного курьера застрелить обидчика!

Испытание…

Разнорабочий московской столовой решил измерить длину своей прямой кишки и использовал для этого лакированную ножку от стула. Об этом сообщило издание «МК».

Отмечается, что инцидент произошел в квартире 49-летнего экспериментатора после приема алкоголя.

Для измерения он использовал ножку от стула, которую ранее привез с дачи. Исследование закончилось госпитализацией, так как предмет длиной полметра извлечь самостоятельно не получилось.

Как уточняет «МК», мужчина уверен, что потерпел неудачу, потому что забыл привязать к прибору шнурок.

МГ: Да-да, именно отсутствие шнурка стало причиной неудачи! Правда, трудно понять с какой целью был проведен опасный эксперимент. И сколько надо было выпить, чтобы эта «гениальная» идея пришла в голову.

«Я видел динозавров!..»

Мужчина, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что человечество давно имеет технологии для путешествий во времени, но по какой-то причине скрывает все разработки. Уникальное интервью появилось в одной британской газете.

Сам мужчина, по его словам, прибыл в наше время с 2092 года. За свою жизнь он успел побывать в самых разных местах и временах, включая период, когда по земле ходили динозавры. Он видел не только тираннозавра и других ящеров, но и существ, о которых человечество не знает. У людей, как оказалось, ложное представление о динозаврах. Например, Т. Рекс на самом деле был хладнокровным и имел перья.

Также мужчина смог повидаться с Авраамом Линкольном, героями гражданской войны в США и другими известными личностями. Правда, никаких доказательств словам путешественника нет.

Пользователи сети по-разному отреагировали на интервью. Кто-то посчитал всё сказанное выдумкой, а кто-то воспринял мужчину за настоящего героя. Верить или не верить в слова путешественника – решать только вам.

МГ: Думается, что остается только позавидовать «путешественнику», столько повидавшему! Ну и, конечно, его могучей фантазии…

Изменить себя ради работы…

Двадцатишестилетний житель Вьетнама потратил 17 400 долларов на девять пластических операций, а всё из-за желания найти работу.

Однажды До Куйен пришёл на собеседование, но работодатели повели себя не слишком деликатно и посмеялись над молодым человеком из-за его внешности.

Молодой человек не пожелал мириться с этим и решил стать лучше – в частности, сделал операцию на веках, ринопластику, имплантацию подбородка, вставил фарфоровые виниры, изменил форму губ.

Теперь, глядя на фотографии «до» и «после», сложно поверить, что перед нами один и тот же человек.

До Куйен, который в настоящее время работает визажистом в Сайгоне, признался, что ни о чём не жалеет. Более того, у него появилось немало почитателей в соцсетях, и он без устали призывает людей не бояться решительных шагов, которые могут изменить их жизнь к лучшему.

МГ: Что и говорить, вызывает уважение целеустремленность и характер молодого человека! Многие ли способны изменить себя ради работы или другой важной для них цели?

Кошачья верность

Ещё в 2005 году мужчина по имени Чарльз взял в свой дом котёнка и назвал его Брэнди. Но через пару месяцев юная кошечка пошла погулять на задний двор и не вернулась.

Хозяин обыскал всю округу и приюты, размещал объявления, но в конце концов с грустью смирился с тем, что питомица не вернётся. Чарльзу не хотелось думать о таких ужасах, как ДТП или происки голодных койотов, а потому он надеялся, что кошку кто-нибудь найдёт и подберёт.

Видимо, именно так всё и случилось, ведь только недавно Брэнди оказалась в приюте для животных. Похоже, что все эти годы она жила у кого-то, кто не догадался, что у кошки может иметься микрочип.

Вполне вероятно, что животное сбежало от нового хозяина и очутилось в приюте, где на микрочип наконец-то обратили внимание. К тому моменту Чарльз переехал, но, к счастью, не сменил номер мобильного телефона. Он поначалу даже не поверил, когда ему позвонили и рассказали, что пропажа нашлась столько лет спустя. Встреча с постаревшей любимицей вышла довольно эмоциональной. Правда, сейчас мужчина живёт в небольшой квартире с двумя другими кошками, но Брэнди он не бросил. Кошку взяла сестра Чарльза, и мужчина очень часто навещает свою любимую путешественницу.

МГ: Верность верностью, а микрочип всё же, видимо, надежнее! Тем более это касается кошечек, любящих погулять…

В море на матрасе…

Джексон Перри и Ноа Палмер хотели провести прекрасный день, а потому они запаслись ящиком пива и пустились в плавание на надувном матрасе.

Жители Мандуры (Австралия) собирались дрейфовать недалеко от берега, но налетел сильный ветер, который унёс весельчаков на несколько километров, и тут приятелям стало не до развлечений – им приходилось выгребать против ветра и то и дело надувать постоянно спускавшийся матрас.

Проведя в море несколько часов, которые приятными не назовёшь, Джексон и Ноа решились-таки воспользоваться своим «умирающим» телефоном и дозвонились, но не до спасательный служб, а до друга Текса Сика, который живёт неподалёку. Тот не бросил товарищей в беде и спас их на гидроцикле.

МГ: Очередное доказательство, того что безумство пьяных границ не имеет!

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...