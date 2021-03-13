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Испытание прямой кишки (нервным не читать!)
|Сообщения СМИ комментировал Дмитрий КИСЕЛЁВ
|13 Марта 2021 г.
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Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.
Интересные факты и события
Упор лежа принять!
На Бали иностранцев, нарушающих карантинные правила и не носящих маски, наказывают отжиманиями. Об этом сообщает ABC Australia.
Местные власти регистрируют на острове большое число нарушений карантина, и подавляющее большинство оштрафованных за нарушение масочного режима – это туристы (около 80 % случаев). За неделю там зафиксировали 8 864 нарушений.
В связи с этим власти решили не выписывать штрафы за отсутствие маски и начали требовать у таких нарушителей, чтобы те отжимались или подметали улицу.
Мелкая месть
Жительница китайской провинции Шаньдун решила оригинально отомстить своему бывшему возлюбленному. Об этом сообщает издание The Indian Express.
«Нет необходимости быть вежливым с этим подонком, просто выплесните напиток ему в лицо», – написала она в комментарии к заказу.
На видео видно, как курьер подходит к мужчине и выплескивает чай ему в лицо. Затем он показывает получателю чек, в котором написана соответствующая просьба женщины.
После этого курьер принес извинения за свои действия и сказал, что всего лишь выполняет инструкции заказчицы.
Испытание…
Разнорабочий московской столовой решил измерить длину своей прямой кишки и использовал для этого лакированную ножку от стула. Об этом сообщило издание «МК».
Отмечается, что инцидент произошел в квартире 49-летнего экспериментатора после приема алкоголя.
Для измерения он использовал ножку от стула, которую ранее привез с дачи. Исследование закончилось госпитализацией, так как предмет длиной полметра извлечь самостоятельно не получилось.
Как уточняет «МК», мужчина уверен, что потерпел неудачу, потому что забыл привязать к прибору шнурок.
«Я видел динозавров!..»
Мужчина, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что человечество давно имеет технологии для путешествий во времени, но по какой-то причине скрывает все разработки. Уникальное интервью появилось в одной британской газете.
Сам мужчина, по его словам, прибыл в наше время с 2092 года. За свою жизнь он успел побывать в самых разных местах и временах, включая период, когда по земле ходили динозавры. Он видел не только тираннозавра и других ящеров, но и существ, о которых человечество не знает. У людей, как оказалось, ложное представление о динозаврах. Например, Т. Рекс на самом деле был хладнокровным и имел перья.
Также мужчина смог повидаться с Авраамом Линкольном, героями гражданской войны в США и другими известными личностями. Правда, никаких доказательств словам путешественника нет.
Пользователи сети по-разному отреагировали на интервью. Кто-то посчитал всё сказанное выдумкой, а кто-то воспринял мужчину за настоящего героя. Верить или не верить в слова путешественника – решать только вам.
Изменить себя ради работы…
Двадцатишестилетний житель Вьетнама потратил 17 400 долларов на девять пластических операций, а всё из-за желания найти работу.
Однажды До Куйен пришёл на собеседование, но работодатели повели себя не слишком деликатно и посмеялись над молодым человеком из-за его внешности.
Молодой человек не пожелал мириться с этим и решил стать лучше – в частности, сделал операцию на веках, ринопластику, имплантацию подбородка, вставил фарфоровые виниры, изменил форму губ.
Теперь, глядя на фотографии «до» и «после», сложно поверить, что перед нами один и тот же человек.
До Куйен, который в настоящее время работает визажистом в Сайгоне, признался, что ни о чём не жалеет. Более того, у него появилось немало почитателей в соцсетях, и он без устали призывает людей не бояться решительных шагов, которые могут изменить их жизнь к лучшему.
Кошачья верность
Ещё в 2005 году мужчина по имени Чарльз взял в свой дом котёнка и назвал его Брэнди. Но через пару месяцев юная кошечка пошла погулять на задний двор и не вернулась.
Хозяин обыскал всю округу и приюты, размещал объявления, но в конце концов с грустью смирился с тем, что питомица не вернётся. Чарльзу не хотелось думать о таких ужасах, как ДТП или происки голодных койотов, а потому он надеялся, что кошку кто-нибудь найдёт и подберёт.
Видимо, именно так всё и случилось, ведь только недавно Брэнди оказалась в приюте для животных. Похоже, что все эти годы она жила у кого-то, кто не догадался, что у кошки может иметься микрочип.
Вполне вероятно, что животное сбежало от нового хозяина и очутилось в приюте, где на микрочип наконец-то обратили внимание. К тому моменту Чарльз переехал, но, к счастью, не сменил номер мобильного телефона. Он поначалу даже не поверил, когда ему позвонили и рассказали, что пропажа нашлась столько лет спустя. Встреча с постаревшей любимицей вышла довольно эмоциональной. Правда, сейчас мужчина живёт в небольшой квартире с двумя другими кошками, но Брэнди он не бросил. Кошку взяла сестра Чарльза, и мужчина очень часто навещает свою любимую путешественницу.
В море на матрасе…
Джексон Перри и Ноа Палмер хотели провести прекрасный день, а потому они запаслись ящиком пива и пустились в плавание на надувном матрасе.
Жители Мандуры (Австралия) собирались дрейфовать недалеко от берега, но налетел сильный ветер, который унёс весельчаков на несколько километров, и тут приятелям стало не до развлечений – им приходилось выгребать против ветра и то и дело надувать постоянно спускавшийся матрас.
Проведя в море несколько часов, которые приятными не назовёшь, Джексон и Ноа решились-таки воспользоваться своим «умирающим» телефоном и дозвонились, но не до спасательный служб, а до друга Текса Сика, который живёт неподалёку. Тот не бросил товарищей в беде и спас их на гидроцикле.
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