Идеальный брак?

Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Долгий путь домой…

Джудит Даути из Вирджинии (США) очень горевала, когда её любимый пёс по кличке Скайлар потерялся.

Женщина рассказала, что сильно плакала и постоянно молилась, но шло время, а о любимце не было известий. Так прошло три года, но недавно случилось нечто, что хозяйка Скайлара считает чудом. Животное, пьющее воду из пруда, заметила некая Шерай Баттл. Побоявшись, что пёс свалится в воду, добрая незнакомка подманила его крекерами, а после посадила в машину и отвезла сначала домой, а потом в приют.

Там провели стандартную процедуру – просканировали микрочип. Именно так и выяснилось, что это тот самый Скайлар, исчезнувший три года назад. Вряд ли он сможет поведать о своих приключениях, но счастливой Джудит, воссоединившейся с питомцем, это и неважно. Главное, что пёс узнал свою подругу и повёл себя так, как если бы он никуда и не пропадал.

МГ: Потеря любимой собаки – это действительно большое горе! Отсюда вывод: поскольку братья наши меньшие лишены возможности рассказывать о своих приключениях, не забудьте снабдить домашнего любимца чипом…

Если умеешь ждать…

Один из обитателей приюта для животных в Питтсбурге (Пенсильвания, США) убедился, что тот, кто ждёт, всегда дождётся.

Хотя у сотрудников приюта, пытавшихся пристроить десятилетнего метиса лабрадора по кличке Капоне, уже возникли подозрения, что подопечный останется с ними навсегда.

Пёс ждал новых хозяев целых 1134 дня, став таким образом долгожителем приюта. Впрочем, это неудивительно. Следовало учитывать как немолодой возраст лабрадора, так и его не слишком крепкое здоровье, а также поведенческие причуды, из-за которых он плохо уживался с другими животными и детьми.

Однако для Капоне наступило рождественское чудо, и он наконец обрёл тот самый дом, который идеально ему подходит.

Новые хозяева описывают питомца как очень счастливого мальчика, который любит обнимашки. Неудивительно, что все, кто узнал историю приютского долгожителя, желают ему удачи в новой семье.

МГ: Возможно, именно одиночество сделало престарелого лабрадора вредным и ворчливым. И лишь обретя семью добрых людей, он почувствовал себя счастливым!

Куда деваться?!

Изменившая супругу женщина попыталась спрятаться от полиции и разъяренного мужа на потолке комнаты в дешевом отеле. Об этом сообщает издание The Sun.

Вернувшийся домой после нескольких месяцев работы за границей филиппинец заметил, что жена к нему охладела. Женщина стала так часто уходить в выходные из дома, что ее супруг заподозрил неладное и решил за ней проследить.

Когда девушка, вновь сославшись на работу, уехала из дома, ее муж поехал следом за ней. В результате он увидел, как его жена высадилась у дешевого мотеля, встретившись там с молодым мужчиной.

Разъяренный муж, поняв, что его предали, тут же позвонил в полицию, так как на Филиппинах измена считается уголовным преступлением. Сотрудники правоохранительных органов задержали любовника женщины при попытке скрыться с места преступления, а вот саму изменщицу сначала долго никто не мог найти, пока с потолка в номере гостиницы не упал ботинок.

Оказалось, девушка спряталась в полости над потолком. Долгое время она наотрез отказывалась вылазить, лишь спустя полчаса женщинам-полицейским удалось уговорить ее спуститься.

Теперь обманутый супруг намеревается подать на жену и ее любовника в суд. Если вина неверной девушки будет доказана, ей грозит до шести лет лишения свободы.

МГ: Ну как тут не вспомнить знаменитую фразу из «Особенностей национальной охоты»: «Захочешь жить не так раскорячишься!»

Идеальный брак?

Китаец, обрученный с секс-куклой, говорит, что с ней «легче общаться, чем с настоящими женщинами».

Се Тяньронг, который живет с родителями в Гонконге, даже щедро одарил свою новую невесту дорогими подарками, включая iPhone 12.

36-летний мужчина обручился с Моти в начале этого месяца на церемонии, на которой присутствовали друзья и семья.

Мужчина рассказал, что впервые узнал о своем увлечении куклами десять лет назад, когда увидел одну из них в магазине в торговом районе Гонконга. Он говорит: «В то время кукла стоила 80 000 юаней (9 000 фунтов стерлингов) и я не мог позволить себе ее купить.

Но в 2019 году я нашел в интернете силиконовую куклу, которая продавалась со скидкой и стоила около 10 000 юаней (£1000), поэтому я заказал ее».

Се говорит, что каждую ночь Моти сидит в кресле у его кровати, пока он спит, и он протирает ее влажной тряпкой, прежде чем нанести макияж.

– У меня и раньше были подружки-люди, но сейчас меня привлекают только куклы. Я никогда не занимался с ней сексом.

Кукольный фанатик утверждает, что настоящие подружки всегда о чем-то его просят, но Моти ничего от него не требует, поэтому «с ней легче общаться. Когда мы с моей предыдущей девушкой были вместе, она всегда смотрела на свой телефон, но с Моти все по-другому. Она отдает мне все свое внимание».

Се покупает подружке дорогие подарки, такие как телефоны и красивую одежду, а потом фотографируется с ней.

Кукла теперь владеет более чем двадцатью комплектами дорогой одежды и десятью парами обуви.

Любовь мужчины к силиконовой кукле настолько сильна, что восхитившийся производитель Моти даже пригласил его на фабрику и вручил дополнительную силиконовую голову в качестве подарка.

МГ: Сдается, что у Се было суровое детство, в котором было мало игрушек и не было кукол! С другой стороны, учитывая некоторую напряженку с демографией в Поднебесной, силиконовая жена – это путь к сокращению населения…

Неизвестная звезда

Монтажер видео из американского города Портленд помещает свою кошку Лизи в популярные фильмы. Ее можно смело назвать настоящей звездой сети с тысячами фанатов. На этот раз она появилась в фрагменте фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега». В пародии кошка выполняет роль драгоценного артефакта. Чтобы забрать клад, Индиане Джонсу необходимо заменить его на что-то с равноценным весом. Археолог с взволнованным лицом пытается выполнить это задание, но в конце концов просто чешет кошке животик. За два года съемок кошка Лизи появилась в таких фильмах, как «Парк Юрского периода», «Король Лев», «Гарри Поттер», «Криминальное чтиво» и «50 оттенков серого».

МГ: Эта пушистая звезда, сдается, молча делает любой фильм чуть человечнее и добрее…

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