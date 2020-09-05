Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

«Детская пыточная»

Под таким названием работает парикмахерская в Новосибирске. И это всех устраивает. Ведь там можно хорошо подстричь свое чадо. Но главная изюминка стилиста Тимура Газиева – работа с особенными детьми. Причем их он стрижет бесплатно.

Клиенты парикмахера часто ведут себя так, будто их сейчас будут пытать. А их ждет всего лишь модная стрижка. Но мальчику с аутизмом или годовалому малышу не так-то просто объяснить, что это совсем не страшно. Нужно время, терпение и чувство юмора.

Свою парикмахерскую под шутливым названием «Детская пыточная» Тимур Газиев открыл год назад. До этого стриг детей в другом салоне Новосибирска. Родители стали замечать, что у «дяди Тимура» легко получается работать с их чадами, которые никак не хотят делать прическу.

Тимур считает, что ему так легко с детьми, потому что сам еще ребенок, хотя ему уже 28 лет. У него диплом нефтяника, но по профессии работать не стал, а вернулся к тому, с чего начинал еще в школе. На родине, в Узбекистане, Тимур с 11 лет подрабатывал в парикмахерской.

– С детьми намного веселее. Они другие, более открытые, более прозрачные в выражении своих эмоций, чем взрослые, – говорит Тимур.

«Его команды» у Тимура пока нет. Работает почти в одиночку. В помощниках – собака-аниматор, которая отвлекает детей. А весь салон завален игрушками и конфетами, ведь после любой стрижки ребенок заслуживает награды.

МГ: Искренняя, не показная доброта и юмор в наше время – не самые распространенные качества. Повезло маленьким новосибирцам!

Коварная…

Житель Мексики по имени Хосе очень удивился, когда его жена Мишель сама принесла ему уже открытую бутылку пива.

Дело в том, что супруга никогда не одобряла любовь благоверного к алкоголю, но в итоге Хосе подумал, что жена просто решила немного побаловать его. Мысль была неверной – коварная женщина угостила мужа пивом только потому, что подмешала туда слабительное. Когда лекарство начало действовать, Мишель попыталась убедить Хосе в том, что у него началась аллергия на алкоголь. Но мужчина не испугался и со смехом заявил, что проблемы с кишечником его не волнуют – туалет-то ведь рядом.

Отчаявшись, заботливая жена увеличила дозу слабительного, да так «удачно», что на следующее утро несчастного Хосе, страдающего от обезвоживания и других тяжких симптомов, пришлось везти в больницу. Там-то Мишель и призналась в содеянном. Приехавшие полицейские взяли супругу под стражу, и скоро она предстанет перед судом за сознательное причинение вреда здоровью.

МГ: Как прав был Вергилий, когда в поэме «Энеида» возгласил: «Бойтесь данайцев, дары приносящих!». Как мало изменился мир за прошедшие века…

Красиво и безопасно

В Японии появились первые канализационные крышки со светодиодной подсветкой. Жители и гости японского города Токородзава теперь могут в темноте любоваться на персонажей популярных аниме-сериалов.

Японцев всякими техническими новшествами не удивить, но таких инноваций они еще не видели. Эти люки стали своеобразной рекламой для развлекательного центра, который откроется в ноябре. Они расположены на пути к нему от местного вокзала. Городские власти надеются, что дополнительное освещение поможет свести к минимуму преступность в районе в ночное время.

МГ: По всей видимости, в реестре преступлений в Японии воровство крышек канализационных люков не значится, как это совсем недавно практиковалось в наших краях, когда по ночам эти самые крышки таинственным образом исчезали, а потом оказывались в пунктах приема металлолома…

Инопланетянка?

Лорай Ли всего 28 лет, девушка работает мастером по маникюру в городе Брэдфорд и каждый день красит кожу в бирюзовый цвет, поскольку считает, что она случайно оказалась на нашей планете.

С юного возраста Лорай увлеклась косметикой и яркой одеждой, а в 20 лет заинтересовалась японским движением гяру (субкультура, отрицающая традиционные взгляды на внешний вид). В 28 лет она поняла наконец, кто она на самом деле.

Девушка начала носить накладки на ушах, которые превращают их в «уши эльфа», а иногда накладывает рога из папье-маше. Помимо английского, она разговаривает на клингонском языке (вымышленный язык из сериала Star Trek).

Ее молодой человек не красит кожу, но выглядит тоже довольно-таки экстравагантно. Внешний вид подруги его ни капли не смущает.

Единственный недостаток в образе Лорай – это расход материалов. В неделю на специальный краситель, который не наносит вред коже, требуется около 30 фунтов стерлингов (почти три тысячи рублей). Поэтому девушка мечтает о том, чтобы изменить цвет кожи навсегда. Правда, пока это невозможно.

МГ: Что ж, как говорится, каждый сходит с ума по-своему! И если она не бросается на людей и не пытается устроить «космическую» войну, остается только пожелать ей успеха…

Коровы-террористки

Наряд полиции города Верхний Уфалей в Челябинской области прибыл на улицу Худякова, откуда поступило сообщение о том, что беспризорные коровы напали на женщину.

Без пострадавших не обошлось: стражи правопорядка лишились некоторой доли своей гордости, а одна местная жительница с ушибами уехала в больницу на карете скорой помощи. Полицейские пытались отогнать скот громкими звуками – включали сирену на машине и «крякалку», а также газовали, когда одно из животных подошло совсем близко. Один из сотрудников МВД несколько раз предпринимал попытки убедить коров уйти со двора криками, резкими движениями и размахивая дубинкой.

Однако стражам правопорядка явно не хватало опыта работы с сельскохозяйственными животными: судя по видео, стадо особенно далеко от места происшествия не ушло, да и самому полицейскому пришлось несколько раз оперативно уносить ноги от разозлившихся коров.

Известно, что в итоге рогатых террористок удалось выгнать из двора. В настоящий момент проводится проверка и сбор материалов для привлечения владельца стада к административной ответственности. По местным законам власти даже могут конфисковать беспризорных животных.

МГ: Такое впечатление, что коровы, попав в город, взяли на вооружение образцы поведения горожан. Особенно когда последние отстаивают права на стоянки своих авто…

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