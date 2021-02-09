Что делать если сломался телевизор

Самостоятельно отремонтировать сломанный телевизор не удастся без необходимых знаний и навыков. Тем более, что современная бытовая техника стала гораздо сложнее и любителям лучше даже не прикасаться к ней, во избежание поражения электрическим током. Обычно в телевизорах ломается небольшая деталь, которую с легкостью заменяют на новую, но это обязанность профессионалов. Они оснащены необходимым оборудованием, способным выявить поломку. Визуально определить какая деталь вышла из строя практически невозможно.

Несмотря на то, что ремонт телевизоров обходится недорого, некоторые магазины предлагают своим клиентам приобрести более передовую модель. Благодаря этому, можно использовать современные программы и функции, сделав просмотр любимых передач ещё интереснее. По мнению некоторых владельцев телевизоров, если он ломается один раз, то теперь его постоянно нужно будет отдавать в ремонт, однако это не всегда так. Тем более, что бытовая техника всё ещё может находиться на гарантии, тогда сервисное обслуживание выполняется бесплатно. В случае невозможности исправить поломку, клиенту возвращаются деньги и даже могут заменить испортившуюся технику на новую.

Если срок гарантии уже закончился, можно воспользоваться постгарантийным ремонтом, но здесь важно понимать причину поломки и нужно ли нести телевизор в мастерскую, либо же проще купить новый для экономии. Поэтому необходимо обратиться в частную мастерскую либо же авторизованный сервисный центр, где готовы отремонтировать именно эту марку телевизоров. Можно заказать выезд мастера на дом, оставив заявку на сайте https://remont-tv-spb.ru/sony.

Выбирая контору, следует внимательно изучить отзывы клиентов и прайс-лист компании. Некоторые крупные центры слишком дорогие, что также важно учитывать выделяя финансовые средства на ремонт. Чаще всего диагностика техники выполняется бесплатно. После установки причины поломки и её стоимости, клиент решает сам нужно ли соглашаться на ремонт или же лучше приобрести новую модель.

Следует отметить, что привозя телевизор домой после ремонта в холодную и сырую погоду, его нельзя включать хотя бы 1 час. Нужно подождать пока он прогреется. Это необходимо, чтобы на металлических частях высох образовавшийся из-за перепадов температур конденсат. Если капельки воды попадут на контакты их просто закоротит и потребуется новый более дорогостоящий ремонт.

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